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2023/12/21,
政治

港警搜屋前取走證物，李卓人小姨鄧燕梨妨礙司法公正囚6個月

港警搜屋前取走證物，李卓人小姨鄧燕梨妨礙司法公正囚6個月
Photo Credit: GettyImages

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鄧燕梨此前承認意圖妨礙司法公正罪，今天被判囚6個月。法官表示，無證據顯示鄧燕梨獲取相關電子器材後，曾破壞或干擾它們，而相關器材沒載有任何犯罪資料。

（中央社）前支聯會主席李卓人妻子鄧燕娥此前被指違返《國安法》被捕，其胞妹鄧燕梨被指在執法部門搜查鄧燕娥住所前，進入單位取走手提電腦和電話。鄧燕梨此前承認意圖妨礙司法公正罪，今天被判囚6個月。

綜合《香港01》與《明報》今天報導，今年3月9日鄧燕娥被指涉嫌違反《國安法》下「勾結外國勢力危害國家安全罪」被捕。當時她表示沒有住所鑰匙，於是透過律師、民主黨前主席何俊仁的胞弟何俊麒聯絡胞妹鄧燕梨，到其住所開門讓警方搜查，當時鄧燕娥也被押返住所。

警方調查發現，鄧燕梨在警方搜屋前曾進入該單位2次，在屋內分別逗留69分鐘及41分鐘，於是拘捕鄧燕梨。

鄧燕梨在警方警誡下承認檢取屬於鄧燕娥的電腦和手機，而該電腦和手機內載有鄧燕娥的家庭照片及給丈夫信件的照片。

鄧燕梨此前承認意圖妨礙司法公正罪，今天被判囚6個月。法官表示，無證據顯示鄧燕梨獲取相關電子器材後，曾破壞或干擾它們，而相關器材沒載有任何犯罪資料。

鄧燕娥在今年3月被捕後獲准保釋。李卓人與2名前支聯會副主席何俊仁及鄒幸彤，被控違反《國安法》下「煽動顛覆國家政權」罪，目前正被還押。李卓人此前曾申請保釋，但不獲批准。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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