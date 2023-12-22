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2023/12/22,
商業

爆紅的拚多多是「改良化有可行性的共產主義」？在我看來終究長期難以成為主流

爆紅的拚多多是「改良化有可行性的共產主義」？在我看來終究長期難以成為主流
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

與其先射箭再畫靶，我想從時代背景、需求側與供給側來談拼多多：在中國產能開始過剩的年代裡，拼多多剛好提供了出海口，即使價格離譜，但至少消化庫存、維持產能稼動、保持現金流。然而這種由需求端逼供給端降價的模式，當明年重啟降息、各國開始刺激經濟、重回消費升級時，這一波時代紅利就結束了。

文：Jack Dai

因為一篇談「拼多多模式在我看來，就是改良化有可行性的共產主義」的奇文，昨天忽然有許多人討論起拼多多，後來又有一篇「日本銀行在2018年有一篇研究稱這個現象叫做『Amazon Effect』」為題的文章，談中國劣幣驅逐良幣的現象。

相較於第一篇的先射箭再畫靶的怪奇，第二篇相對有本，確實點出消除了中間環節的電商與直播的興起，對實體社會的影響，只是也片面了。

而我想從時代背景、需求側與供給側來談拼多多。

拼多多極簡介

2015年創立的拼多多，僅花了兩年用戶就衝破了兩億，三年在NASDAQ上市。

2022年創立跨境電商平台「Temu」出海，2023年實現營收與盈利的巨幅增長，今天（12月21日）的股價146USD，市值一度超越阿里巴巴。

  • 需求側

拼多多起家的時代背景，是中國消費升級的年代，拼多多滿足了不同層級的城市人口的不同需求。

之於一二線大城市，拼多多是一種消費降級：買便宜。

之於四線之外的城市，拼多多卻提供了消費升級：買得起了。

發展的基礎當然少不了平台運營與供應鏈管理的硬底子。然而全球大通膨的到來，中產以下資產與實質消費力普遍縮水，而且範圍不僅是中國，擴及歐美，這也讓拼多多在消費降級的客群擴及全球。

Temu的火爆正源於此。

  • 供給側

拼多多起家的時代背景，是中國消費升級的年代，也是中國產能開始過剩的年代。

起先，在消費升級中被淘寶、天貓、京東等平台邊緣化的廠家，在拼多多找到了出路。接著是2018年中美貿易戰、2019年Covid-19、2022年全球進入大通膨、2023年全球大升息的時代變局。

供給端產能過剩的問題，出海的拼多多剛好提供了出海口，即使價格離譜，但至少消化庫存、維持產能稼動、保持現金流。

長期難為主流

拼多多這種由需求端倒逼供給端降價的模式，雖然永遠有基本盤，但終究長期難以成為主流。

原因無他，在拼多多風生水起的這幾年，淘寶、天貓、京東等的一線平台的用戶數與營收也持續成長，這意味著兩邊雖有重疊，但本質仍是不同的消費場景與客群。

當明年重啟降息、各國開始刺激經濟、重回消費升級時，拼多多這一波的時代紅利就結束了。

李佳琦、小楊哥這類殺價型的直播帶貨同理，也屬於階段型時代產物，不會消失，但之後不會像這兩三年一般的火了。

取而代之的是經濟規模小一點，但情緒消費價值高的直播主，如最近在風口浪尖的董宇輝。

美國起不來的直播帶貨

不知道你有沒有好奇過，美國的直播帶貨為什麼起不來？根本原因很單純：沒有本地供應鏈支持，也就是沒有本地過剩產能可以給直播主當武器。

然而，美國消費者卻不曾停止幫中國消化過剩產能，尤其在大通膨年代，只是形式不同。從之前消化成衣庫存起家的SHEIN，今年瘋狂出海到Amazon上的中國品牌，還有本篇主題的拼多多。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

消費型市場的商業模式演進，多半可歸類在三種類別：

  1. 市場：從產品、TA或場景，進一步市場區隔
  2. 載體：用新工具或平台進入原產業
  3. 供應鏈：消除中間環節，降低成本

而經濟情勢的時代背景是基本面。

這只是視角之一，但若能從類似的視角去看一間企業，就可以免去意識形態的干擾了。

本文由Jack Dai授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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