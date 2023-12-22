台灣年輕族群因「移工MOU」產生反印度情緒，其實充滿許多誤解和疑點

文：唐啟鈞（清華大學自主學習小組成員）

今年8月美國智庫組織「皮尤研究中心」公布了一項關於各國對台灣好感度的數據，其中一些較親中的南非、巴西等國家對台灣觀感不佳；然而較令人意外的是，不親中也似乎與台灣無冤無仇的印度卻同樣對台灣持負面觀感，一些專家學者認為恐是民眾對台灣認識仍不足造成，建議台灣政府加強公共外交。

令人沮喪的是，在台灣還沒給印度人留下好印象前，先前關於台印將簽署MOU引進印度勞工一事，在年輕網路族群引來猛烈反彈，其中不少偏激與不友善言論針對著印度人，若未妥善處理，恐怕不利台印關係發展，進而使台灣在高地緣政治風險的環境下處不易生存。

本人也是學生，我認為台灣學生或年輕族群願意關心社會或國際時事是好事，然而若在沒有做足功課前，完全以自己既有淺薄觀點或人云亦云去評論事情而非站在學習角度，恐怕只會以管窺天。

台灣媒體亂象使民眾眼界狹隘

我國的媒體生態喜歡報導國內小事，導致民眾眼界越來越狹隘。現在我們只要看到一些私人糾紛上新聞媒體的臉書粉專，不用想就能猜到留言區肯定是一片「支持警察」、「支持司機」、「支持外送員」諸如此類的言論，然而這類新聞其實有看就好，多看無益。

類似生態不單存在於中年以上族群或臉書，即使在Dcard這類年齡層較低的平台也是，或許邏輯思維較清晰，但仍多注重與己無關或對社會影響不大的小事。這就導致了一個問題，我們要怎麼期待一個僅關心熱炒店有沒有供應白飯的大學生，能獨立思考、評斷台灣引進印度勞工一事？

就我自己而言，看清社群媒體的生態後，自然不太會在意平台上針對某些時事的偏激言論或嘴砲。然而自簽署MOU風聲傳出後，各種對此案批評的聲音四起，不去搜它也會自己出現在眼前。

一些言論直指「印度低階種姓男生就是潛在強姦犯」，更過份一點還有「以後會有商家標示狗與印度人不得進入嗎」、「如果有這種店家我一定常常報到」。我不禁懷疑，這些人可曾和印度人溝通過？或者有與印度人不愉快的經驗？如果連印度都沒去過，為何有如此多幾乎要把印度人當敵人的言論？

這讓我想到一張十多年前用來諷刺台灣人世界觀的哏圖，現在來看似乎沒改變多少。更糟糕的是竟有媒體將這些不入流的網友言論製成新聞，而不是與專家學者去探討這件事，完全沒考慮這麼做只會讓這些人更限縮在自己的小世界，形成惡性循環。

撇除歧視，網友對引進印度移工一事有許多誤解

本篇重點不是要站在道德制高點對那些網友指指點點，畢竟這麼做沒有意義，只會得到「我就歧視怎麼樣」、「難道要等災難發生再來抱怨嗎」等回應，所以我想從一些被忽略或被刻意忽略的面向切入。

誤解一：印度人對女性的偏見與傷害其實不只來自窮人、文盲、底端人口

我自己曾經應通識課程要求，必須找學校裡的印度生進行訪談，許多來自不同科系女學生也修了這堂課因此同樣需要完成這項作業。基本上在課堂報告中，沒有任何人對印度生產生歧視想法，或者認為對方是潛在強姦犯的問題。

當然，一定會有人認為，能出國來台灣留學的人多半是高階種姓人口，而台灣即將引進的是會對女性非禮的低階種姓人口；然而這些人忽略或者不知道一點：很多人甚至印度人自己，都以為印度人對女性的偏見與傷害是來自窮人、文盲、底端人口，不過事實上真正造成印度女性地位低落的恐怕是那些知識分子、高官、有權力的人。

由知名演員阿米爾罕主持的《真相訪談》中，揭露了一項數據——相對於小城市或村莊，大城市的男嬰與女嬰比例更為懸殊且異常，這暗示著大城市的人更常透過殺嬰或人工流產來損害女嬰性命，而大城市這些人是由什麼樣社經地位的人構成居多，眾人可想而知。

誤解二：不付出就希望他國對台灣好，相當不切實際

雖然基本上來修課的同學對印度生不存在歧視，然而一些同學對印度生還是有心理不平衡之處，比如他們看起來很有錢，可以因政府的新南向政策領很多福利。今年5月，前駐印大使翁文祺先生曾來清華大學演講，那時我藉機向他詢問，如何弭平同學們因學校或政府特別優待外籍生（或特指印度生），如將課程改成英文授課、提供外籍生優渥福利，而產生的心理不平衡？

翁大使認為，台灣在外交上的支出完全不能與G20國家相比，花錢對外國人友善各個先進國家都是如此，沒有國家不希望埋下善因而改善未來國際社會的處境，其實施比受更有福。

我原先觀點正好與大使相符，讓這些外國人在台灣得到好處，使他們對台灣得到好印象，未來他們回國哪天當上政府要職或大企業領導人，就有可能先想到台灣。這個說法乍聽之下可能有點好笑，然而完全不付出就妄想他國政府或人民要對台灣好，這種巨嬰思維反而更是不切實際。

誤解三：從短期與長期來看，薪資都不是解決缺工問題的關鍵

除了對種姓與女性刻板印象之間關係的誤解外，許多網友認為，要解決台灣缺工問題應是提高薪資；然而在經濟學的角度，薪資是屬於勞動市場的內生變數，調漲薪資基本上不會讓勞工增加，盲目的調整反而會使企業減少雇用可進而產生額外的失業人口。

何況現在不少粗重工作薪資已相當高卻仍找不到人，顯然缺工問題根本不能只靠調薪來解決，最應急的辦法還是必須靠外來的人口。

作者提供

就算長期來看，缺工與薪資也並沒有太大關連，現在缺工原因不外乎是少子化與年輕人思想改變。

台灣的物價與薪資其實相對合理，唯一貴到讓人喘不過去的就是房價，這是許多年輕人不敢成家的原因，因此要讓人口穩定發展，應從房價下手而非著重薪資；至於當代年輕人越來越不願意從事勞力活，則應從教育制度去改善，使學生學以致用或擁有一技之長，使學校給的教育符合社會的需求。