台灣年輕族群因「移工MOU」產生反印度情緒，其實充滿許多誤解和疑點
我們想讓你知道的是
我不是要站在道德制高點對那些網友指指點點，這麼做沒有意義，我想從一些被忽略或被刻意忽略的面向切入。像是印度人對女性的偏見與傷害究竟來自哪些群體？薪資事不是解決缺工問題的關鍵？不付出就希望其他國家對台灣好，真的實際嗎？
文：唐啟鈞（清華大學自主學習小組成員）
今年8月美國智庫組織「皮尤研究中心」公布了一項關於各國對台灣好感度的數據，其中一些較親中的南非、巴西等國家對台灣觀感不佳；然而較令人意外的是，不親中也似乎與台灣無冤無仇的印度卻同樣對台灣持負面觀感，一些專家學者認為恐是民眾對台灣認識仍不足造成，建議台灣政府加強公共外交。
令人沮喪的是，在台灣還沒給印度人留下好印象前，先前關於台印將簽署MOU引進印度勞工一事，在年輕網路族群引來猛烈反彈，其中不少偏激與不友善言論針對著印度人，若未妥善處理，恐怕不利台印關係發展，進而使台灣在高地緣政治風險的環境下處不易生存。
本人也是學生，我認為台灣學生或年輕族群願意關心社會或國際時事是好事，然而若在沒有做足功課前，完全以自己既有淺薄觀點或人云亦云去評論事情而非站在學習角度，恐怕只會以管窺天。
台灣媒體亂象使民眾眼界狹隘
我國的媒體生態喜歡報導國內小事，導致民眾眼界越來越狹隘。現在我們只要看到一些私人糾紛上新聞媒體的臉書粉專，不用想就能猜到留言區肯定是一片「支持警察」、「支持司機」、「支持外送員」諸如此類的言論，然而這類新聞其實有看就好，多看無益。
類似生態不單存在於中年以上族群或臉書，即使在Dcard這類年齡層較低的平台也是，或許邏輯思維較清晰，但仍多注重與己無關或對社會影響不大的小事。這就導致了一個問題，我們要怎麼期待一個僅關心熱炒店有沒有供應白飯的大學生，能獨立思考、評斷台灣引進印度勞工一事？
就我自己而言，看清社群媒體的生態後，自然不太會在意平台上針對某些時事的偏激言論或嘴砲。然而自簽署MOU風聲傳出後，各種對此案批評的聲音四起，不去搜它也會自己出現在眼前。
一些言論直指「印度低階種姓男生就是潛在強姦犯」，更過份一點還有「以後會有商家標示狗與印度人不得進入嗎」、「如果有這種店家我一定常常報到」。我不禁懷疑，這些人可曾和印度人溝通過？或者有與印度人不愉快的經驗？如果連印度都沒去過，為何有如此多幾乎要把印度人當敵人的言論？
這讓我想到一張十多年前用來諷刺台灣人世界觀的哏圖，現在來看似乎沒改變多少。更糟糕的是竟有媒體將這些不入流的網友言論製成新聞，而不是與專家學者去探討這件事，完全沒考慮這麼做只會讓這些人更限縮在自己的小世界，形成惡性循環。
撇除歧視，網友對引進印度移工一事有許多誤解
本篇重點不是要站在道德制高點對那些網友指指點點，畢竟這麼做沒有意義，只會得到「我就歧視怎麼樣」、「難道要等災難發生再來抱怨嗎」等回應，所以我想從一些被忽略或被刻意忽略的面向切入。
- 誤解一：印度人對女性的偏見與傷害其實不只來自窮人、文盲、底端人口
我自己曾經應通識課程要求，必須找學校裡的印度生進行訪談，許多來自不同科系女學生也修了這堂課因此同樣需要完成這項作業。基本上在課堂報告中，沒有任何人對印度生產生歧視想法，或者認為對方是潛在強姦犯的問題。
當然，一定會有人認為，能出國來台灣留學的人多半是高階種姓人口，而台灣即將引進的是會對女性非禮的低階種姓人口；然而這些人忽略或者不知道一點：很多人甚至印度人自己，都以為印度人對女性的偏見與傷害是來自窮人、文盲、底端人口，不過事實上真正造成印度女性地位低落的恐怕是那些知識分子、高官、有權力的人。
由知名演員阿米爾罕主持的《真相訪談》中，揭露了一項數據——相對於小城市或村莊，大城市的男嬰與女嬰比例更為懸殊且異常，這暗示著大城市的人更常透過殺嬰或人工流產來損害女嬰性命，而大城市這些人是由什麼樣社經地位的人構成居多，眾人可想而知。
- 誤解二：不付出就希望他國對台灣好，相當不切實際
雖然基本上來修課的同學對印度生不存在歧視，然而一些同學對印度生還是有心理不平衡之處，比如他們看起來很有錢，可以因政府的新南向政策領很多福利。今年5月，前駐印大使翁文祺先生曾來清華大學演講，那時我藉機向他詢問，如何弭平同學們因學校或政府特別優待外籍生（或特指印度生），如將課程改成英文授課、提供外籍生優渥福利，而產生的心理不平衡？
翁大使認為，台灣在外交上的支出完全不能與G20國家相比，花錢對外國人友善各個先進國家都是如此，沒有國家不希望埋下善因而改善未來國際社會的處境，其實施比受更有福。
我原先觀點正好與大使相符，讓這些外國人在台灣得到好處，使他們對台灣得到好印象，未來他們回國哪天當上政府要職或大企業領導人，就有可能先想到台灣。這個說法乍聽之下可能有點好笑，然而完全不付出就妄想他國政府或人民要對台灣好，這種巨嬰思維反而更是不切實際。
- 誤解三：從短期與長期來看，薪資都不是解決缺工問題的關鍵
除了對種姓與女性刻板印象之間關係的誤解外，許多網友認為，要解決台灣缺工問題應是提高薪資；然而在經濟學的角度，薪資是屬於勞動市場的內生變數，調漲薪資基本上不會讓勞工增加，盲目的調整反而會使企業減少雇用可進而產生額外的失業人口。
何況現在不少粗重工作薪資已相當高卻仍找不到人，顯然缺工問題根本不能只靠調薪來解決，最應急的辦法還是必須靠外來的人口。
就算長期來看，缺工與薪資也並沒有太大關連，現在缺工原因不外乎是少子化與年輕人思想改變。
台灣的物價與薪資其實相對合理，唯一貴到讓人喘不過去的就是房價，這是許多年輕人不敢成家的原因，因此要讓人口穩定發展，應從房價下手而非著重薪資；至於當代年輕人越來越不願意從事勞力活，則應從教育制度去改善，使學生學以致用或擁有一技之長，使學校給的教育符合社會的需求。
- 誤解四：外籍移工導致犯罪率上升是一種迷思
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。