策動飛官叛逃其實國內外有不少前例：回顧以色列「鑽石行動」，與軍情局功敗垂成的「618專案」

日前檢調偵辦中共間諜滲透軍隊案件，有著讓人瞠目結舌的案情發展，據媒體報導，為中共情報部門從事間諜工作的商人謝秉成、退役軍官陳裕炘等人曾策動現役陸航飛官謝姓中校駕駛CH-47直昇機在中共登陸艦駛近海峽中線時降落叛逃，應允事成後將付給1500萬美金的酬勞，雙方已經談成並擇機實施叛逃計畫，幸而因案發而胎死腹中。

不僅如此，還傳出同一間諜集團透過吸收的不肖軍方人員將蔡總統主持的極機密「國防軍事會談」會議及「固安計畫」等機敏資訊內容全部洩露給中共情報單位，堪稱近年來規模最大、滲透範圍最為嚴重的共諜案件之一。

駕駛CH-47直昇機叛逃未遂的隱憂

關於媒體報導該名謝姓中校駕駛CH-47直昇機叛逃中共登陸艦一事，儘管國防部並未證實，也有軍武界指出，認為陸航未曾進行著艦降落訓練以及CH-47直昇機機組人員一同在機內執勤等情況之下，該名謝姓中校要駕機叛逃的成功機會不大，然而，這起案件突顯出一個隱憂，那就是中共間諜網絡已經可以在台灣軍方內部策劃出公然駕機叛逃的陰謀。

學者廖宏祥教授在今年1月接受《自由時報》採訪時，指出美國智庫兵推有一個盲點，就是沒有納入「中共特務滲透及台灣內應相助情形」。廖宏祥教授指出「中國共產黨在1949年以前廣泛滲透國民黨領導階層，運用特務全面和國民黨鬥爭」，是贏得國共內戰的關鍵之一，從今日觀之，廖宏祥教授的警告是有先見之明的。

事實上在過往國內外的情報史上，這種透過間諜招募目標國家的飛行員駕機投誠的案例並非第一次，本文從以色列的「鑽石行動」跟軍情局嘗試策動中共空軍飛行員集體駕機投誠的「618專案」為例，回顧情報史上的兩起策動駕機出逃的案例。

米格21戰機成為「摩薩德」的目標

先從以色列的「鑽石行動」開始說起，1960年代蘇聯大量軍援最新型的米格21戰機給埃及、伊拉克和敘利亞等中東國家，對於以色列的空優造成嚴重威脅。以色列空軍司令魏茲曼（Ezer Weizman）在一次早餐會議被「摩薩德」局長阿米特（Meir Amit）問道：「有什麼可以效勞之處？」魏茲曼馬上回答：「有，我要一架米格21」。

問題是如何得到一架米格21？「摩薩德」決定採用策反前述敵國空軍飛行員駕駛米格21投誠的方式，根據伊恩·布萊克（Ian Black）和班尼·莫里斯（Benny Morris）共著的《以色列的秘密戰爭：以色列情報部門的歷史》（Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services）的記述，「摩薩德」在1960年代初期進行兩次失敗的嘗試，第一次於1962年在埃及吸收埃及空軍飛行員，卻反被告發，導致情報員湯馬斯（Jean Thomas）等人被埃及當局逮捕並處決。