策動飛官叛逃其實國內外有不少前例：回顧以色列「鑽石行動」，與軍情局功敗垂成的「618專案」
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雖然國防部並未證實媒體報導中共策動國軍飛官駕駛CH-47直昇機叛逃的事件，但在國內外的情報史上，這類案例都不是第一次。拿以色列來說，1960年代以色列空軍司令在一被「摩薩德」局長問道「有什麼可以效勞之處？」他馬上回答：「有，我要一架米格21」。
日前檢調偵辦中共間諜滲透軍隊案件，有著讓人瞠目結舌的案情發展，據媒體報導，為中共情報部門從事間諜工作的商人謝秉成、退役軍官陳裕炘等人曾策動現役陸航飛官謝姓中校駕駛CH-47直昇機在中共登陸艦駛近海峽中線時降落叛逃，應允事成後將付給1500萬美金的酬勞，雙方已經談成並擇機實施叛逃計畫，幸而因案發而胎死腹中。
不僅如此，還傳出同一間諜集團透過吸收的不肖軍方人員將蔡總統主持的極機密「國防軍事會談」會議及「固安計畫」等機敏資訊內容全部洩露給中共情報單位，堪稱近年來規模最大、滲透範圍最為嚴重的共諜案件之一。
駕駛CH-47直昇機叛逃未遂的隱憂
關於媒體報導該名謝姓中校駕駛CH-47直昇機叛逃中共登陸艦一事，儘管國防部並未證實，也有軍武界指出，認為陸航未曾進行著艦降落訓練以及CH-47直昇機機組人員一同在機內執勤等情況之下，該名謝姓中校要駕機叛逃的成功機會不大，然而，這起案件突顯出一個隱憂，那就是中共間諜網絡已經可以在台灣軍方內部策劃出公然駕機叛逃的陰謀。
學者廖宏祥教授在今年1月接受《自由時報》採訪時，指出美國智庫兵推有一個盲點，就是沒有納入「中共特務滲透及台灣內應相助情形」。廖宏祥教授指出「中國共產黨在1949年以前廣泛滲透國民黨領導階層，運用特務全面和國民黨鬥爭」，是贏得國共內戰的關鍵之一，從今日觀之，廖宏祥教授的警告是有先見之明的。
事實上在過往國內外的情報史上，這種透過間諜招募目標國家的飛行員駕機投誠的案例並非第一次，本文從以色列的「鑽石行動」跟軍情局嘗試策動中共空軍飛行員集體駕機投誠的「618專案」為例，回顧情報史上的兩起策動駕機出逃的案例。
米格21戰機成為「摩薩德」的目標
先從以色列的「鑽石行動」開始說起，1960年代蘇聯大量軍援最新型的米格21戰機給埃及、伊拉克和敘利亞等中東國家，對於以色列的空優造成嚴重威脅。以色列空軍司令魏茲曼（Ezer Weizman）在一次早餐會議被「摩薩德」局長阿米特（Meir Amit）問道：「有什麼可以效勞之處？」魏茲曼馬上回答：「有，我要一架米格21」。
問題是如何得到一架米格21？「摩薩德」決定採用策反前述敵國空軍飛行員駕駛米格21投誠的方式，根據伊恩·布萊克（Ian Black）和班尼·莫里斯（Benny Morris）共著的《以色列的秘密戰爭：以色列情報部門的歷史》（Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services）的記述，「摩薩德」在1960年代初期進行兩次失敗的嘗試，第一次於1962年在埃及吸收埃及空軍飛行員，卻反被告發，導致情報員湯馬斯（Jean Thomas）等人被埃及當局逮捕並處決。
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
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近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。