開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/24,
軍事

策動飛官叛逃其實國內外有不少前例：回顧以色列「鑽石行動」，與軍情局功敗垂成的「618專案」

策動飛官叛逃其實國內外有不少前例：回顧以色列「鑽石行動」，與軍情局功敗垂成的「618專案」
國軍的CH-47運兵直升機 | Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

雖然國防部並未證實媒體報導中共策動國軍飛官駕駛CH-47直昇機叛逃的事件，但在國內外的情報史上，這類案例都不是第一次。拿以色列來說，1960年代以色列空軍司令在一被「摩薩德」局長問道「有什麼可以效勞之處？」他馬上回答：「有，我要一架米格21」。

日前檢調偵辦中共間諜滲透軍隊案件，有著讓人瞠目結舌的案情發展，據媒體報導，為中共情報部門從事間諜工作的商人謝秉成、退役軍官陳裕炘等人曾策動現役陸航飛官謝姓中校駕駛CH-47直昇機在中共登陸艦駛近海峽中線時降落叛逃，應允事成後將付給1500萬美金的酬勞，雙方已經談成並擇機實施叛逃計畫，幸而因案發而胎死腹中。

不僅如此，還傳出同一間諜集團透過吸收的不肖軍方人員將蔡總統主持的極機密「國防軍事會談」會議及「固安計畫」等機敏資訊內容全部洩露給中共情報單位，堪稱近年來規模最大、滲透範圍最為嚴重的共諜案件之一。

駕駛CH-47直昇機叛逃未遂的隱憂

關於媒體報導該名謝姓中校駕駛CH-47直昇機叛逃中共登陸艦一事，儘管國防部並未證實，也有軍武界指出，認為陸航未曾進行著艦降落訓練以及CH-47直昇機機組人員一同在機內執勤等情況之下，該名謝姓中校要駕機叛逃的成功機會不大，然而，這起案件突顯出一個隱憂，那就是中共間諜網絡已經可以在台灣軍方內部策劃出公然駕機叛逃的陰謀。

學者廖宏祥教授在今年1月接受《自由時報》採訪時，指出美國智庫兵推有一個盲點，就是沒有納入「中共特務滲透及台灣內應相助情形」。廖宏祥教授指出「中國共產黨在1949年以前廣泛滲透國民黨領導階層，運用特務全面和國民黨鬥爭」，是贏得國共內戰的關鍵之一，從今日觀之，廖宏祥教授的警告是有先見之明的。

事實上在過往國內外的情報史上，這種透過間諜招募目標國家的飛行員駕機投誠的案例並非第一次，本文從以色列的「鑽石行動」跟軍情局嘗試策動中共空軍飛行員集體駕機投誠的「618專案」為例，回顧情報史上的兩起策動駕機出逃的案例。

米格21戰機成為「摩薩德」的目標

先從以色列的「鑽石行動」開始說起，1960年代蘇聯大量軍援最新型的米格21戰機給埃及、伊拉克和敘利亞等中東國家，對於以色列的空優造成嚴重威脅。以色列空軍司令魏茲曼（Ezer Weizman）在一次早餐會議被「摩薩德」局長阿米特（Meir Amit）問道：「有什麼可以效勞之處？」魏茲曼馬上回答：「有，我要一架米格21」。

問題是如何得到一架米格21？「摩薩德」決定採用策反前述敵國空軍飛行員駕駛米格21投誠的方式，根據伊恩·布萊克（Ian Black）和班尼·莫里斯（Benny Morris）共著的《以色列的秘密戰爭：以色列情報部門的歷史》（Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services）的記述，「摩薩德」在1960年代初期進行兩次失敗的嘗試，第一次於1962年在埃及吸收埃及空軍飛行員，卻反被告發，導致情報員湯馬斯（Jean Thomas）等人被埃及當局逮捕並處決。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。