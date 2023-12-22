【國際大風吹】「都是死人穿過的！」烏干達總統喊禁止進口二手衣，真能帶動本土紡織業起飛？
我們想讓你知道的是
已開發國家消費者往往認為捐舊衣到第三世界符合環保與公益，但非洲各國卻想減少對進口舊衣的依賴，扶植本土紡織與成衣業，烏干達總統甚至表示二手衣都是「白人生前穿過，過世之後不需要的」。然而這些禁令對外牽動出口國利益，對內影響二手衣業者生計與消費者需求，能否讓本土業者振興，也是一個問號......
來到歲末年終的季節，不知道你會不會跟我一樣，開始整理家裡，思考一下有哪些舊衣服其實狀況不差，只是沒有在穿了，好像可以捐出去給需要的人。
前幾年還有這樣一個奇妙的新聞，就是在東非烏干達有人穿著台灣木柵國中的制服，原來是台灣學生舊制服資源回收之後，被送到兩萬公里以外的非洲去了。這種事件讓人覺得蠻暖心的，感覺回收舊衣可以同時做環保和公益，但或許你沒想過，對於大量進口海外二手衣物的國家來說，也可能帶來負面影響。
剛剛提到的烏干達，今年政府喊出要全面禁止進口二手衣。這是因為政府認為量多又便宜的二手衣，會讓本地的紡織業沒辦法發展起來，甚至烏干達總統還痛批，那些都是死人穿過的衣服。這一集就來看看，二手衣捐給非洲之後，到底是好是壞？
全國三分之一穿二手衣，烏干達喊禁止進口
烏干達首都坎帕拉的奧維諾市場，是當地二手衣的熱門集散地，每天都有大批民眾在這裡尋寶撿便宜。市場的規模大到嚇人，二手衣從業人員就有8萬人。衣服多半來自歐美各國，由進口商大批買進之後，再轉賣給這裡的攤販零售商。
這些衣服是外面，外國來的，一些有錢人去外國進口來的......我們（進口商）去少量進貨，這樣才能帶過來市場這邊，低價賣給我們的客戶。
——二手衣商 塔德歐瓦魯欣比（Tadeo Walusimbi）
根據烏干達二手衣鞋經銷商協會估計，大概有1600萬人，差不多是全國人口三分之一，都會買二手衣。之所以這麼普及，就是因為實在太划算了，而且品質也不差。
當地一位27歲的老師說，他每個月薪水大概50萬烏干達先令，相當4000台幣出頭，如果要買全新衣服，幾乎會花光薪水，但是在奧維諾市場，一件二手的皮爾卡登西裝外套，換成台幣大約是330塊。
舉個例子，你來奧維諾市場就算只帶了2000先令（約16台幣），還是可以帶件衣服回家。
然而，烏干達總統穆塞維尼8月底卻宣佈，要對歐美國家的二手衣「宣戰」。他表示，烏干達不是沒有本土成衣業者，但就是打不進市場。
穆塞維尼甚至指控，這些都是白人生前穿過的，過世之後不需要了才打包賣到非洲來。為了扶植本土產業，也為了保護國家的尊嚴，不要當有錢國家的垃圾回收中心，政府將會全面禁止進口二手衣。
截至12月初，這項禁令還沒有真正落實，不過已經讓從業人員相當緊張。業者說，如果禁了二手衣，不只是幾萬名從業人員的生計有問題，恐怕也有很多民眾買不起新衣服，甚至可能因為對便宜衣服的需求上升，造成二手衣的非法走私增加。
不只是紡織業，二手衣曾引起貿易爭端
開放外國二手衣，會讓本土成衣業起不來，但禁止二手衣，卻會等於跟民眾的荷包過不去。這樣的困境不只在烏干達。根據美國國際開發署2017年統計，全世界外銷的二手衣有12%以上都是賣到烏干達所在的東非各國，每年創造35萬份工作機會，帶來2.3億美金營收。
但包括烏干達、盧安達、肯亞等7國的東非共同體，也一直想擺脫對外國二手衣的依賴。因此早在2016年就曾經宣布，各會員國將逐步提高外國二手衣的關稅，希望以價制量，減少外國二手衣的市占率，給本土服裝織品業更多成長空間。
這項禁令，除了遭到國內二手衣業者的強烈反對之外，也面臨國際壓力，尤其是美國的壓力。
原來，對美國來說，二手衣出口是一筆大生意，而東非更是重要市場。就跟台灣一樣，出口二手衣的，往往是一些社會型企業，這筆重要收入可以支持企業的非營利業務，尤其是慈善活動。
為了保住這個市場，業者向美國貿易代表署求救。於是川普政府在2018年發起貿易戰，威脅如果東非共同體落實這項禁令，將會撤銷對各成員國出口幾千種商品到美國的免稅優惠。結果，除了盧安達之外，所有成員國都取消了這項計畫。
那麼盧安達的成衣業，有因此發展起來嗎？根據BBC報導，盧安達被美國實施貿易報復措施之後，本土成衣業者的反應是正面的，覺得不用再跟廉價二手衣競爭，可以服務慢慢崛起的中產階級，提供「盧安達製造」的本地衣服。但反過來說，二手衣業者非常慘澹，因為進口關稅調高，被迫漲價，結果就是賣不出去，生計大受影響。
在此同時，由於外銷到美國的優惠被取消，盧安達也失去作為生產基地的吸引力，部分外商選擇關閉在當地的紡織廠。
不進口二手衣，本土紡織業就能起飛？
話又說回來，禁止外國二手衣，是不是就能幫助本地成衣業者，這個邏輯也受到一些業內人士的質疑。一位烏干達服裝設計師柯萊德表示，乍看之下好像有幫助，但禁掉二手衣，平價衣服的市場打開之後，恐怕扶植起來的，不是烏干達本土業者，而是外國品牌在東南亞生產，主要用人造纖維製造的劣質成衣。
這是因為快時尚席捲全球之下，這類的生產鏈已經十分成熟。因此，與其禁止民眾高度依賴的外國二手衣，更該做的反而是投資具有創意的本土業者，找到如何利用烏干達本地生產的棉花、麻等原料，做出適合本地市場的衣服，才能讓產業升級。例如，當地有新創業者用香蕉纖維做成各種織品。
香蕉纖維本身就是產品，然後我們還有香蕉地毯，另外，香蕉纖維經過處理可以變成跟棉花一樣軟，我們現在研究這種香蕉纖維布料。
——織品業業務經理 奧凱洛（John Baptist Okello）
有趣的是，類似狀況也出現在印尼。印尼早在2015年就禁止進口二手衣，今年更加強取締二手衣非法進口，結果反而受到民眾和學者的反對，覺得政府搞錯重點了。
民眾表示，二手衣便宜品質又好，適合中低收入階層的民眾，所以儘管政府禁止進口，非法二手衣市場反而不斷擴大。學者則說，應該要策略性協助本地設計師，或投資業者購買更好的軟硬體設備，才能產業升級，而目前政府做得還不夠。
換句話說，外國二手衣的問題，牽扯到經濟、外交，以及產業政策，不只是禁或不禁那麼簡單。那麼對身為消費者的我們來說，該怎麼做比較好呢？可能還是要追本溯源，從一開始就思考自己的需求是什麼，不要買太多其實穿不到的衣服，不要跟著快時尚的風氣走。這樣一來，二手衣的壓力自然減少，才能往更永續的消費模式前進。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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