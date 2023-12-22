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TNL+ 2023/12/22,
健康

倒退反而是前進：研究證實「背向行走」有助燃脂、減緩膝蓋痛及背，還可調整步態

倒退反而是前進：研究證實「背向行走」有助燃脂、減緩膝蓋痛及背，還可調整步態
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

德州的肌力與體能訓練專家艾斯提（Landry Estes）表示：「當我們靠著腳步的移動『推』自己前進時，主要是靠大腿後膕繩肌的運動，但如果今天是倒著走就不一樣了，反倒不只可以練到股四頭肌，也可以讓膝蓋做伸展。」透過使用及訓練不同肌群，讓身體的肌肉變得更強壯，對整體健康有益。

文：Taylor Mei

走進健身房，一台台靠在牆或窗邊的跑步機又被佔滿了，但不同於以往大家多半是面向機器跑，現在可以看到不少人是以倒著的方式在跑步機上走，甚至連一旁的滑步機也有一些人是反著用。據《CNN》報導，這群「反向操作」的民眾，除了部分將其視為養生外，其他人則是為了要增強自己身體強度，改善整體健康狀態。

在健康的路上，「倒退」也是一種前進

在紐約市執業的物理治療師維克漢（Grayson Wickham）表示，現在人坐著不動的時間很長，下班或下課後又常常缺乏各種運動，「我覺得一天裡面如果可以加入一些倒著走的運動或動作是非常棒的。」他說。

因以科技及嚴苛生活型態試圖「返老回春」而聲名大噪的矽谷富豪強生（Bryan Johnson），先前在接受美國《ABC新聞》（ABC News）受訪時也表示，倒著在跑步機上走雖然難度較高，但可有效地讓體脂肪的量迅速下降。

2021年《國際環境研究與公共健康期刊》（IJERPH）等研究結果證實，這種「背向行走」（retro walking）對人體的健康是有幫助的。因參與相關研究的受試者若每日可以在跑步機上倒著走約30分鐘，經過4週時間即可達到改善他們的平衡、走路速度及強化心肺功能的效果。

另一項早在2005年發表於《運動醫學國際期刊》（Int. J. Sports Med.）上的研究指出，參與研究計畫的女性們，在實施約6週的背向行走與跑步的臨床試驗後，不僅體脂肪的含量下降，心血管健康度也有所提升。

背向行走助燃脂、減緩膝蓋痛及背痛，還可幫忙調整步態？

其他研究則點出，背向行走的動作不僅有助於減緩膝關節炎的症狀、改善慢性背痛，甚至還可以改善行走步態及訓練平衡感。因倒著走與一般行走方式不同，讓大腦在這樣的情況下變得更為警覺，進而促使腦部做出調整，對於年長者及腦中風慢性期患者有所助益。

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