台灣總統大選：三名候選人首場政見會就土地醜聞針鋒相對，反映選情緊綳
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張峻豪指出，以過往投票率及選舉結果計算，會投票的中間選民約5%，相當於60萬張票，「現在藍綠五五波，關鍵就是這60萬張票決勝負。」 他說這次選舉過程太聚焦藍白合，真正起跑的時間很晚，現在勢必進入短兵相接的階段，也反映出這次選情非常緊繃。
台灣大選臨近，三位總統候選人民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、國民黨侯友宜進行首場電視政見發表會。
這次發表會有別於以往重點講政見和兩岸立場，焦點反而落在三人的土地醜聞上。
台灣東海大學政治學系張峻豪教授對《BBC中文》分析指，賴清德因為違建問題失分，必須止血以試圖拉走柯文哲的中間選票。
至於國際關注的兩岸立場，三人也就此互相攻擊，惟張峻豪認為這次兩岸話題炒不起來，「維持現狀是最大公約數」。
賴清德回應違建醜聞
執政民進黨候選人賴清德在新北市萬里區的礦區老家被指違建，且遲遲未有拆除，被貼上「賴皮寮」的標籤引起熱議，甚至連日來他的老家成為了名嘴、媒體的打卡點。
他在政見發表會上回應爭議說，礦區內每間房子沒有特權，只有滿屋辛酸，他表示願意在礦區居住權獲得保障後，把房子交付公益信託，優先作為「礦工生活紀念館」。
他又批評柯文哲名下的新竹農業用地闢建為停車場來非法收錢，並提及侯友宜的大群館、現在的凱旋苑申請99個門號來企圖逃漏稅。賴清德反問，兩位對手是否願意把爭議土地交付公益信託。
張峻豪表示，賴清德選擇在政見會解決違建風波是為了止血，因為有關爭議已經牽動到立委選情，「他本來沒有想要解決，現在解決相信是有立委給他壓力。」
另一方面，違建事件已導致其支持率下降2-3%，若一直不處理會繼續掉。「現在把另外兩位對手拉下去，凸顯出他不是唯一有土地問題的，希望自己不要失分太多，一來一回大家都差不多，也讓希望讓柯文哲失去中間選民票。」
張峻豪指出，以過往投票率及選舉結果計算，會投票的中間選民約5%，相當於60萬張票，「現在藍綠五五波，關鍵就是這60萬張票決勝負。」 他說這次選舉過程太聚焦藍白合，真正起跑的時間很晚，現在勢必進入短兵相接的階段，也反映出這次選情非常緊繃。
為何兩岸話題炒不起？
至於兩岸議題，侯友宜拿出賴擔任國民大會代表時高舉台獨萬歲的照片，說賴清德幾度主張台獨，現在要選總統就拗說（改口）務實台獨工作者，是在騙選票。他又說，兩岸的護國神山是中華民國憲法，不管談「九二共識」或是什麼共識都在中華民國憲法下，並重申反對「一國兩制」、反對台獨，堅守台灣的民主自由，用嚇阻、提升自身實力來對話交流。
賴清德就質疑兩位對手接受「九二共識」、主張兩岸一家親，將國家安全寄托在侵略者的善意無法保護國家。在回應侯友宜表示「兩岸的護國神山是中華民國憲法」時，他說：「這是我以前從來沒聽過的神話，因為這要中華人民共和國接受才有可能，侯市長你認為可能嗎？」
賴清德表示，希望對手「不要傻傻的跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討（責難）受害者台灣。」 「在中國的眼中，我們三人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」
柯文哲則回應指，三人站在這裡是選中華民國總統，不是選台灣國總統，應該問賴清德「你現在是在選台灣共和國的總統？」 他強調，自己是選中華民國總統。
儘管三人在兩岸話題上針鋒相對，但張峻豪教授指出，以往前三次大選台灣民眾因為太陽花學運、反送中等事件對中國政權不滿，抗中或親中就可以讓藍綠選民歸位，這次選舉卻不一樣。
「因2022年北京在裴洛西訪台後環台軍演，對台意圖已經很明顯，大多數台灣人不希望有戰爭，無論是抗中或親中都不是對立的情況，大家想找到中性的做法避免戰爭，這也是為什麼賴清德支持度始終在35%上不去。在兩岸問題上，三組候選人其實都是強調維持現狀，」他說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
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- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
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