台灣總統大選：三名候選人首場政見會就土地醜聞針鋒相對，反映選情緊綳

台灣大選臨近，三位總統候選人民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、國民黨侯友宜進行首場電視政見發表會。

這次發表會有別於以往重點講政見和兩岸立場，焦點反而落在三人的土地醜聞上。

台灣東海大學政治學系張峻豪教授對《BBC中文》分析指，賴清德因為違建問題失分，必須止血以試圖拉走柯文哲的中間選票。

至於國際關注的兩岸立場，三人也就此互相攻擊，惟張峻豪認為這次兩岸話題炒不起來，「維持現狀是最大公約數」。

賴清德回應違建醜聞

執政民進黨候選人賴清德在新北市萬里區的礦區老家被指違建，且遲遲未有拆除，被貼上「賴皮寮」的標籤引起熱議，甚至連日來他的老家成為了名嘴、媒體的打卡點。

他在政見發表會上回應爭議說，礦區內每間房子沒有特權，只有滿屋辛酸，他表示願意在礦區居住權獲得保障後，把房子交付公益信託，優先作為「礦工生活紀念館」。

他又批評柯文哲名下的新竹農業用地闢建為停車場來非法收錢，並提及侯友宜的大群館、現在的凱旋苑申請99個門號來企圖逃漏稅。賴清德反問，兩位對手是否願意把爭議土地交付公益信託。

張峻豪表示，賴清德選擇在政見會解決違建風波是為了止血，因為有關爭議已經牽動到立委選情，「他本來沒有想要解決，現在解決相信是有立委給他壓力。」

另一方面，違建事件已導致其支持率下降2-3%，若一直不處理會繼續掉。「現在把另外兩位對手拉下去，凸顯出他不是唯一有土地問題的，希望自己不要失分太多，一來一回大家都差不多，也讓希望讓柯文哲失去中間選民票。」

張峻豪指出，以過往投票率及選舉結果計算，會投票的中間選民約5%，相當於60萬張票，「現在藍綠五五波，關鍵就是這60萬張票決勝負。」 他說這次選舉過程太聚焦藍白合，真正起跑的時間很晚，現在勢必進入短兵相接的階段，也反映出這次選情非常緊繃。

為何兩岸話題炒不起？

至於兩岸議題，侯友宜拿出賴擔任國民大會代表時高舉台獨萬歲的照片，說賴清德幾度主張台獨，現在要選總統就拗說（改口）務實台獨工作者，是在騙選票。他又說，兩岸的護國神山是中華民國憲法，不管談「九二共識」或是什麼共識都在中華民國憲法下，並重申反對「一國兩制」、反對台獨，堅守台灣的民主自由，用嚇阻、提升自身實力來對話交流。

賴清德就質疑兩位對手接受「九二共識」、主張兩岸一家親，將國家安全寄托在侵略者的善意無法保護國家。在回應侯友宜表示「兩岸的護國神山是中華民國憲法」時，他說：「這是我以前從來沒聽過的神話，因為這要中華人民共和國接受才有可能，侯市長你認為可能嗎？」

賴清德表示，希望對手「不要傻傻的跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討（責難）受害者台灣。」 「在中國的眼中，我們三人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

柯文哲則回應指，三人站在這裡是選中華民國總統，不是選台灣國總統，應該問賴清德「你現在是在選台灣共和國的總統？」 他強調，自己是選中華民國總統。

儘管三人在兩岸話題上針鋒相對，但張峻豪教授指出，以往前三次大選台灣民眾因為太陽花學運、反送中等事件對中國政權不滿，抗中或親中就可以讓藍綠選民歸位，這次選舉卻不一樣。

「因2022年北京在裴洛西訪台後環台軍演，對台意圖已經很明顯，大多數台灣人不希望有戰爭，無論是抗中或親中都不是對立的情況，大家想找到中性的做法避免戰爭，這也是為什麼賴清德支持度始終在35%上不去。在兩岸問題上，三組候選人其實都是強調維持現狀，」他說。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九