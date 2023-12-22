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2023/12/22,
歐洲

布拉格查理大學傳槍響逾15死24傷，捷克近年最嚴重槍擊案，凶嫌槍殺父親後到校作案

布拉格查理大學傳槍響逾15死24傷，捷克近年最嚴重槍擊案，凶嫌槍殺父親後到校作案
圖為民眾在布拉格查理大學建築物外獻上蠟燭哀悼死者，該校於21日發生數十年來死傷最嚴重的槍擊案。｜Photo Credit: GettyImages

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布拉格警長馮德拉謝克表示，槍手合法擁有數把槍枝，「這起預謀的可怕行徑從克拉諾地區開始，不幸地在這裡結束」。他還說明，槍手可能是自戕身亡，但當局也在調查他是不是在警方反擊時喪命。警方指出，凶手成績很好，過去並無犯罪紀錄，而且他是隻身犯案。

布拉格查理大學傳槍響逾15死，捷克近年最嚴重槍案

（中央社）捷克21日發生數十年來死傷最嚴重的槍擊案，一名槍手在捷克首都布拉格的查理大學（Charles University）殺害超過15人，並導致至少24人受傷，當局宣布凶嫌已經死亡。

《法新社》報導，這起發生在布拉格歷史城區的暴力事件導致民眾匆忙疏散，全副武裝的警察大舉出動因應，當局也籲請民眾待在室內。

槍擊案地點位於查理大學文學院，靠近14世紀建成的查理大橋（Charles Bridge）等主要觀光景點。

捷克警察首長馮德拉謝克（Martin Vondrasek）告訴記者：「已有超過15人喪失性命，至少24人受傷。」

捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）則對記者說：「沒有跡象顯示這起犯罪跟國際恐怖主義有任何關係。」

這是1993年捷克與斯洛伐克分別成為獨立國家後，捷克境內發生的最嚴重槍擊案。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，這起暴力事件令他「震驚」，他向受害者親友表達深切的遺憾與真誠的哀悼之意。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也說，她「因21日這起無謂且奪走多條人命的槍枝暴力事件感到震驚」。

捷克校園槍擊案凶嫌槍殺父親後到校作案

（中央社）捷克警方表示，首都布拉格的查理大學（Charles University）一名24歲捷克籍學生21日先槍殺父親，隨後到校殺害14人，並導致25人受傷，這是捷克史上最嚴重的大規模槍擊案。

《路透社》報導，布拉格（Prague）警長馮德拉謝克（Martin Vondrasek）表示，布拉格郊外一座村莊的樹林裡上週也發現一名男子連同2個月大的女兒被槍殺，今天槍擊案的槍手涉有重嫌。

馮德拉謝克稍早告訴記者，有超過15人死於查理大學這場槍擊案。

當局21日稍早接獲線報指出，涉案男子可能正從首都郊外克拉諾地區（Kladno）的城鎮前往布拉格，且有意自殺。不久後就有人發現槍手父親死亡。

馮德拉謝克說，警方事先疏散槍手預定出席聽講的文學院大樓，隨後卻被要求趕到文學院更大棟的主建物，並在接獲槍擊通報的幾分鐘內抵達。

馮德拉謝克告訴記者：「我們從社群網路帳號掌握到一項最新但尚未證實的訊息指出，他（凶手）大概是受到今年秋天俄羅斯一起恐攻的啟發。」

馮德拉謝克還說，槍手合法擁有數把槍枝，「這起預謀的可怕行徑從克拉諾地區開始，不幸地在這裡結束」。

馮德拉謝克表示，槍手可能是自戕身亡，但當局也在調查他是不是在警方反擊時喪命。警方指出，凶手成績很好，過去並無犯罪紀錄，而且他是隻身犯案。

案發大樓在布拉格城堡（Prague Castle）山下一處繁忙歷史城區，位於一條通往老城廣場（Old Town Square）的熱鬧街道。當局已封鎖大樓旁的廣場區域。

媒體上的畫面顯示，學生們高舉雙手撤離大樓，一些人躲到屋頂附近，還有學生用桌椅擋住教室出入口。

43歲的哈夫拉尼克（Ivo Havranek）目擊事發經過，他透過視訊軟體Zoom告訴《路透社》，他起初以為自己聽到的「幾聲砰砰響」可能是觀光客太吵或是附近在拍電影。

哈夫拉尼克說：「突然有學生和老師跑出建築物，我穿過人群，不明白實際上發生了什麼事。我還沒準備好承認布拉格可能發生這種事。」直到看到配備自動步槍的警察，他才意識到事情的嚴重性。

白宮譴責這起槍擊案，並表示美國準備好提供協助。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等歐洲國家領袖也表態提供支持。

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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