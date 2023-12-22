台灣逾10年無羊痘案例，世界動物衛生組織認同為非疫國，農業部：將加強產業輔導升級

台灣逾10年無羊痘案例，世界動物衛生組織認同為非疫國

（中央社）農業部昨（21）日表示，世界動物衛生組織19日認同台灣為羊痘非疫國。台灣於2008、2010年都有羊痘疫情，隨防疫工作進行，2012年發現最後1起案例後，截至目前超過10年無羊痘確診案例。

農業部昨日表示，世界動物衛生組織（WOAH）於19日認同台灣為羊痘非疫國的聲明，並公布於該組織網頁。對國內年產值約新台幣13億元養羊產業的永續發展具有重大貢獻。

根據WOAH規範，需持續3年以上無羊痘病例，才能符合聲明為羊痘非疫區國家；實施撲殺政策國家，不論是否接種羊痘疫苗，最後1頭染病動物撲殺後6個月無病例。台灣今年7月彙整資料向WOAH自我聲明羊痘非疫國階段，12月19日獲認證。

農業部指出，羊痘是甲類動物傳染病，也是WOAH表列應通報疾病，此病為高度傳染性的病毒性疾病，由羊隻直接或間接與污染原接觸而傳播，特徵是頭部及身體會出現皮膚痘瘡，幼羊死亡率可高達80%、成羊約5%至10%。

農業部防檢署副署長徐榮彬說明，台灣第一起羊痘案例於2008年在桃園發生，撲殺210頭；接著在2010年大爆發，有583場發現感染案例、撲殺羊隻達2萬3740頭，約占當時的四分之一。

徐榮彬指出，為避免一直撲殺重創台灣養羊產業，因此改打疫苗，約2個月後完成，接著每年打1劑。隨後台南新化2011年3月又有一起；彰化2012年2月為最後一起。

農業部2018年啟動口蹄疫拔針作業，2020年成為非口蹄疫區，獲得世界動物衛生組織（WOAH）的認定為沒有口蹄疫的國家。2018年自中國爆發非洲豬瘟以來，持續加強邊境防堵，東亞僅台灣、日本是唯二非疫國。且7月1日起停止豬瘟的疫苗注射，預計2024年6到7月向WOAH申請成為豬瘟非疫國，估計2025年間可望獲認可成豬瘟非疫國。

台灣成羊痘非疫國，農業部：將加強產業輔導升級

（中央社）農業部昨日表示，世界動物衛生組織於19日認同台灣為羊痘非疫國；未來持續輔導產業升級，加強牧場生物安全，持續輔導設置冷鏈物流、儲乳槽等儲運設施等，產業還有非常大成長空間。

農業部於2018年啟動口蹄疫拔針作業，2020年獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為沒有口蹄疫的國家；2018年中國爆發非洲豬瘟以來，持續加強邊境防堵，東亞僅台灣、日本是唯二非疫國。且今年7月1日起停止豬瘟的疫苗注射，預計2024年6到7月向WOAH申請成為豬瘟非疫國，估計2025年間可望獲認可成豬瘟非疫國。

農業部昨日表示，WOAH於19日認同台灣為羊痘非疫國的聲明，並公布於該組織網頁。對國內年產值約新台幣13億養羊產業的永續發展具有重大貢獻。

根據統計，目前台灣乳羊戶數約190戶、3萬3002頭，全部內銷，年產值約4.01億元；肉羊戶數1462戶、共8萬3494頭，年產值約9.11億元。

養羊協會理事長林浚琛表示，在99年時，雲林羊場約200多場，染疫都要撲殺，「每天發生太多，真的擋不住」，甚至有羊農就被撲殺800多頭；後來打完疫苗後幾乎就消失，很快就控制住疫情；產業都知道防疫，當時撲殺雖然有賠償，但這不是羊農想要的，因為很多羊可能養了10多年，很有感情。

農業部代理部長陳駿季感動地說，「這兩天天氣雖然冷，但農業部現在的心情非常振奮。」

陳駿季指出，非常重要的是，施打疫苗後，雖然好像病情不會發生，然而每1年必須支付的成本外，羊隻的生產力、生育力都會有影響；以農業部的態度，是在檢視產業往前進的動力，在疫病的防治不斷檢討，怎麼去根除動物的疫病。

陳駿季表示，未來持續輔導產業升級，加強牧場生物安全，促進產業發展；銷售端則會持續輔導設置屠宰冷鏈物流設備，以及儲乳槽等儲運設施等；希望養羊產業變成國人都看得到的一個產業，不僅是國產，在地而能減少碳足跡的產業，還有非常大的成長空間。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航