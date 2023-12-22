私校退場條例上路第2波：和春、首府大等4校解散清算，學生已安置他校，校產歸公由政府價購建物償債
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全國私校工會副理事長尤榮輝表示，和春、中州、台首大的學校法人解散，再一次為私校教育敲下警鐘。在目前物價高漲、學費凍漲、生源減少，政府補助不足等不合理的辦學結構下，不堪虧損的私校必然先「學店化」後再走向退場，品質惡化及大量退場幾乎是不可逆的趨勢，考生及教職員要謹慎因應。
私校退場條例上路第2波：和春技術學院、台灣首府大學等4校解散
（中央社）教育部昨（21）日正式核定和春技術學院（高雄市）、中州科技大學（彰化縣）、首府大學（台南市）、屏東縣華洲工家等4校法人「解散」，是退場條例上路後第2波，其中3大專校地或建物由政府承接處理後續。
教育部自去（2022）年8月展開私校退場審議，現行程序依序是預警、專案輔導、停止全部招生、重組董事會、停辦、解散學校法人。昨日公布和春、中州、台首大等3校，是去年高美醫專之後，再次有大專依照私校退場條例解散。
教育部技職司副司長柯今尉表示，和春於今年5月10日停辦，中州、台首大於今年7月31日停辦，3校剩下的330名學生（和春18人、中州216人、台首大96人），都已妥善安置到鄰近學校。
柯今尉表示，中州與首府兩校日前已重組公益董事會，申請退場基金支應各項慰助金，協助中州科技大學發放教職員工慰助金共111人、台灣首府大學發放教職員工慰助金共70人。
和春技術學院則因財務狀況尚可，因此重組後的董事會運用校內經費，發放教職員工共40人的資遣、離職或退休慰助金。
柯今尉表示，中州科大退場後的校地及建物，已確定由內政部承接，作為民防訓練場地；台首大由台南市政府承接，規劃為「大曾文願景園區」；和春學院則由高雄市政府承接，正評估及研議後續規劃。
至於屏東縣華洲高級工業家事職業學校（華洲工家），則是於退場條例施行前的2020年9月4日經教育部核定停辦，停辦時已無學生，目前只剩留守教職員工4人。
全國私校工會副理事長尤榮輝分析，昨日核定的3所大專是主動報請教育部核定解散，華洲工家則是屆期未復辦也未改辦，因而被令解散。
尤榮輝表示，和春、中州、台首大的學校法人解散，再一次為私校教育敲下警鐘。在目前物價高漲、學費凍漲、生源減少，政府補助不足等不合理的辦學結構下，不堪虧損的私校必然先「學店化」後再走向退場，品質惡化及大量退場幾乎是不可逆的趨勢，考生及教職員要謹慎因應。
教育部自2022年8月展開私校退場審議，現行程序依序是預警、專案輔導、停止全部招生、重組董事會、停辦、解散學校法人。昨日4校法人解散後，將辦理學校法人清算及賸餘財產的歸屬事宜。
和春技術學院等4私校法人解散進入清算，學生已安置他校
（中央社）教育部昨日召開私校退場審議會，正式核定和春技術學院、中州科技大學、台灣首府大學及華洲工家4校學校法人「解散」，目前各校已停辦、清算，學生也轉至他校就讀，校地校舍由政府後續處置。
教育部自2022年8月展開私校退場審議，現行程序依序是預警、專案輔導、停止全部招生、重組董事會、停辦、解散學校法人；昨日4校法人解散後，將辦理學校法人清算及賸餘財產的歸屬事宜。
中州科大代理校長陳盈妃接受《中央社》記者電訪時說，學校今年7月停招後，原有董事已被解職，學校法人解散後，清算及賸餘財產歸屬事宜由教育部處理，校地校舍也由教育部決定是否要拍賣，目前學生學籍資料庫也已交由雲林科技大學代管，只剩下一些人員處理行政作業。
位於台南市麻豆區的台灣首府大學2000年創校，因學校財務短缺，如今已停辦，進入清算程序，台南市政府預定2024年1月代管校區。
和春技術學院熄燈後，原本由教育部協助安置和春學生18人至正修科技大學就讀，但後來有2名學生因個人因素分別辦理休、退學，目前剩16名學生就讀。
正修科大表示，校方針對學生需求妥善安排到對應科系就讀，並協助學生順利取得畢業證書，學生之前就讀和春時通過的學分，正修也全部採計。
對於和春熄燈後的現地發展，高雄市政府發言人周璟瑜昨日向《中央社》記者表示，目前和春產權歸屬教育部，市府會爭取代管，並予以規畫，以促成校區活化。
此外，屏東縣華洲高級工業家事職業學校於2020年9月4日經教育部核定停辦，停辦時已無學生；另外，教育部令學校法人解散部分，截至昨日下午6時，未取得前校長洪儒伯回應，學校電話則未有人接。
中州等3大專法人解散校產歸公，政府價購建物償債
（中央社）教育部昨日核定和春學院、中州科大、首府大學等3大專法人解散，賸餘校產將「歸公」，由承接的政府部門價購部分建物或土地，協助清償帳務，並償還退場基金預先墊付的款項。
教育部正式核定和春技術學院（高雄市）、中州科技大學（彰化縣）、台灣首府大學（台南市）等3校法人解散，後續將辦理清算，賸餘財產依法須「歸公」，目前3校都已有接手的政府單位。
以中州科大為例，一度傳出要規劃為社會住宅。教育部技職司副司長柯今尉昨日接受媒體訪問表示，後續評估認為離市區仍有一段距離，距離高鐵站也要30分鐘，地點不是那麼適合做社宅。後續決定由內政部承接，將作為民防訓練場地。
中州科大退場時，約有新台幣3億元負債，包括申請退場基金墊付的款項，也必須還款。因此，內政部將以價購的方式，拿出3億元購買中州4棟建物和土地，協助學校法人清償債務，剩下的校產則是直接「贈與」內政部。
柯今尉認為，這樣的處理方式對承接方最有利，如果由私校法人自行變賣校產，可能會優先賣出接近馬路的建築物、學生宿舍等最好變賣的資產，使承接方無法獲得完整校地。
台灣首府大學校地是向台糖承租，退場留下1億元債務。教育部高教司副司長梁學政表示，台南市政府規劃承接作為「大曾文願景園區」，已承諾逐年編列預算，價購台灣首府大學一部分的不動產，協助清償債務，土地則是向台糖續租。
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
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