法國傳記作者：蔡英文與梅克爾、阿爾登相比知名度不高，但領導方式值得西方借鏡
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沃勒函表示，蔡總統展現履行自我承諾的意志，符合北歐式的社會民主主義理想，也就是非靠煽情和煽動言語來從事政治。他直言，人們低估了蔡總統的重要性，代表政治運動界和新聞界的一個缺失。週刊問道，西方和法國的左派和進步派人士能從蔡英文身上學到什麼經驗？沃勒函認為，蔡總統在執行權力時帶著謙遜，同時在原則上展現堅持態度，尤其在面對中國議題時，她在執政8年期間都守住一貫立場。
（中央社）撰寫蔡英文總統專書的法國記者沃勒函表示，在女性國家領導人當中，已執政近8年的蔡總統在西方知名度相對不高，是新聞界缺失；而她不卑不亢的帶領台灣方式，值得西方借鏡。
法國《重點週刊》（Le Point）報導，法國《解放報》（La Libération）資深記者沃勒函（Arnaud Vaulerin）近期出版《台灣，女總統與戰爭》（Taïwan, la présidente et la guerre）一書，書中描述出身技術官僚且低調的蔡總統，在7年多期間如何帶領台灣這個世界第21大經濟體。
報導指出，台灣是個年輕且充滿活力的民主國家，卻要面對極權主義超級強國中國。在蔡英文總統任內，台灣既通過同性婚姻合法化，又能製造最先進晶片，還幾乎完美克服COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，讓台灣占有世界高度地位。
但與其他女性國家領導人如德國前總理梅克爾（Angela Merkel）和紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）相較，蔡總統在西方的知名度卻不高，尤其在歐洲。沃勒函接受《重點週刊》訪問時，對此提出3方面解釋。
他表示，一直到3、4年前，知道台灣的西方民眾仍少，有些人錯以為台灣是中國內部事務，甚至仍是中華人民共和國的一省。直到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，人們才注意到台灣；當供應鏈癱瘓，人們意識到台灣在半導體產業的中心地位。之後俄烏戰爭爆發，也讓戰爭風險受到關注。
其次是與蔡英文的個人風格有關。根據沃勒函的說法，蔡總統表面上並非充滿領袖魅力，她自己也曾承認當上總統有些超乎她的生涯規劃。
最後一個原因則是台灣的外交地位。沃勒函指出，台灣只有13個邦交國，台灣的總統和部長不能與其他國家的對等官員會面，而外交互動對於哪些資訊能獲得媒體報導卻有很大影響。
不過沃勒函表示，蔡總統展現履行自我承諾的意志，符合北歐式的社會民主主義理想，也就是非靠煽情和煽動言語來從事政治。他直言，人們低估了蔡總統的重要性，代表政治運動界和新聞界的一個缺失。
針對有些人曾懷疑，一名女性能帶領台灣挺身面對北京及指揮國軍，沃勒函強調，蔡總統2016年首度上任時，並非毫無相關資歷，她在擔任陸委會主委時期，已證明過自己懂得不向中國低頭，且擁有實際能力。她也總是展現像一位國家領導人而非女總統，不訴諸感性來達到目的。
週刊問道，西方和法國的左派和進步派人士能從蔡英文身上學到什麼經驗？沃勒函認為，蔡總統在執行權力時帶著謙遜，同時在原則上展現堅持態度，尤其在面對中國議題時，她在執政8年期間都守住一貫立場。
此外，蔡總統不做無謂的承諾，而是提出政策方向後努力實現。例如在經濟政策方面，她在2016年上任首年便宣布新南向政策，要讓台灣經濟「去風險化」，把在中國的投資轉移到東南亞，她也確實付諸行動，這種說到做到的表現相當突出。
至於蔡總統在兩岸關係上以捍衛現狀作為個人標誌，這項政策在她卸任後能否持續？沃勒函表示，蔡總統實際上總是一再強調台海穩定及維持現狀，這已經成為橫跨所有台灣政治光譜的主張，所有總統候選人都聲稱延續她的立場。
沃勒函也否認蔡總統採取的是消極觀望主義（attentisme），她反而是經常重申台灣的民主原則，例如舉行普選，以及拒絕北京訂下的條件，例如一國兩制和一中原則。
然而沃勒函同意，維持現狀將會愈來愈困難，因為北京在台海議題上不斷進逼，中國的軍機和船隻愈來愈常越過台海中線。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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