以軍稱發現加薩市哈瑪斯指揮中心，呼籲南部居民撤離；安理會停戰決議陷僵局，全世界等美國轉向
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哈瑪斯據報告訴埃及斡旋人員說，以色列必須停止在加薩走廊的軍事行動，才能開始討論任何潛在協議。就算到了那個階段，哈瑪斯說，以色列將必須釋放境內所有巴勒斯坦囚犯，他們才會讓剩餘人質返家。報導指出，目前仍遭哈瑪斯扣押的人質約達100人。以色列已表明不會暫停軍事行動，並說要以這樣的條件啟動談判是行不通的。
以軍稱發現加薩市哈瑪斯指揮中心，再籲南部民撤
（中央社）以色列軍方20日表示，他們在加薩市中心發現一個主要的哈瑪斯（Hamas）指揮中心。此外，聯合國表示，以色列20日要求加薩走廊南部大城甘尤尼斯大片地區民眾撤離。
《美聯社》報導，以軍表示已揭發巴勒斯坦武裝集團「哈瑪斯」在整個加薩走廊（Gaza Strip）用來運送武器、武裝人員和物資的一個龐大地下網路中心。以色列先前曾說，摧毀哈瑪斯地道是這波攻勢的一大目標。
這項消息發布的同時，哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）抵達埃及談判。這場談判目的在促成哈瑪斯和以色列臨時停火，以及促成雙方互換人質和囚犯的新協議。
以色列軍方護送多名以色列記者進入加薩市（Gaza City）中心的巴勒斯坦廣場（Palestine Square），展示所謂的哈瑪斯地道網路的中心。
軍方指揮官號稱他們發現了哈瑪斯高層使用的辦公室、地道和電梯。軍方公布地下辦公室的影片，並聲稱發現一台屬於哈瑪斯神秘軍事指揮官戴夫（Mohammed Deif）的輪椅。戴夫已多年未在公開場合露面，《路透社》先前引述哈瑪斯消息人士報導說，戴夫在以色列的一次暗殺行動中失去了一隻眼睛，一條腿受重傷。
以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）說，以軍已找到一片巨大的地下建築群，並說哈瑪斯人員「都經常使用這些基礎設施，無論是在緊急情況下還是在10月7日戰爭爆發時」。他說，地道橫跨加薩並通到各大醫院。上述說法無法獨立核實。
哈加里也指出，以色列已在逐步減少在加薩北部的行動，包括加薩市，以色列已在當地與哈瑪斯武裝分子作戰數週。他說以軍已進入哈瑪斯最後一個大本營所在的加薩市圖法區（Tufah）。
以色列軍事行動目前主要集中在加薩南部，據稱哈瑪斯高層藏身於此。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在影片聲明中表示：「我們將持續戰到最後。這場戰爭將持續下去，直到哈瑪斯被殲滅，直到我方勝利。任何認為我們會停止的人都是不切實際。」
《法新社》報導，聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）表示，以色列發布的地圖顯示了涵蓋約20%甘尤尼斯市（Khan Yunis）的新區域，這些區域已被標記疏散。
聯合國人道事務協調廳說，在以哈戰爭爆發前，這片地區人口超過11萬人，還包括32個避難所，容納超過14萬名國內流離失所者，其中絕大多數是先前在加薩北部流離失所。
以軍20日表示已「對甘尤尼斯軍事指揮和控制中心數十名恐怖分子和恐怖分子基礎設施發動陸海空行動」。
安理會加薩停戰決議陷僵局，全世界等美國轉向
（中央社）聯合國安全理事會先前未能贏得美國支持，化解以巴衝突受阻。安理會21日將再嘗試通過一項決議案，呼籲以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停戰。
《法新社》報導，聯合國內部的外交爭端導致20日對決議草案的表決再度延遲，同時間內，加薩（Gaza）局勢不斷惡化，死亡人數不斷上升。
根據法新社看到的草案版本，阿拉伯聯合大公國提出一項關於衝突的決議草案，該草案已被淡化處理，確保各方能夠妥協。
這份草案呼籲「緊急暫停敵對行動，好讓人道援助安全且不受阻礙地進入，並採取能讓停止敵對行動持續下去的緊急措施」。
阿聯大使紐塞柏（Lana Zaki Nusseibeh）表示，各國「正進行最高階外交接觸，以達成一項影響當地的文本。外交需要時間」。
紐塞柏說：「如果失敗，那麼我們將繼續努力……當地已遭受太多苦難，安理會不能在這方面持續失敗。」
由15個理事國組成的安理會，幾天來一直努力尋找決議的共同基礎，不過自18日以來，對該決議的表決已多次延遲。
在盟友美國支持下，以色列反對「停火」一詞。自戰爭開始以來，擔任安理會常任理事國而擁有否決權的美國，已兩次使用它來阻撓以色列反對的決議。
外交消息人士說，最近的表決延期是應美國的要求。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）20日表示，在「消滅」哈瑪斯之前，加薩不會停火。
國際危機組織（International Crisis Group）分析師高文（Richard Gowan）說：「紐約（聯合國）的每個人仍在等待白宮。強烈感覺（美國總統）拜登將作出最後決定。」
高文表示，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）「已在美國體系內努力爭取達成協議」。
高文也說：「不過如果以色列繼續反對該決議，拜登仍可能決定阻止。」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不願透露美國在安理會的下一步行動。他20日告訴記者，美國正在「建設性地參與……試圖解決問題」。
布林肯說，美國希望「確保該決議依其呼籲與要求，真正推展（人道）工作，並且不會做出任何損害人道援助之事」。
聯合國秘書長的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「我們無權干涉這些討論，據我所知，這些討論相當激烈。」
杜雅里克說：「秘書長本人的立場沒有改變——他始終呼籲人道停火。」
外媒：以色列提議休戰1週換40人質，哈瑪斯拒絕
（中央社）《華爾街日報》報導，以色列向哈瑪斯提議加薩休戰一週以換取約40名人質，包括所有仍遭這個組織扣押的婦孺，但已遭這個巴勒斯坦伊斯蘭主義組織拒絕。
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