海虎潛艦湧浪過大6官兵落水3人失蹤，海巡出動旗津艦搜救，蔡總統赴左營指示全力搜救

海虎潛艦湧浪過大6官兵落水，海巡出動旗津艦搜救

（中央社）海軍艦指部所轄256戰隊海虎潛艦21日值勤時因瞬間湧浪過大，6名官兵不慎落水，目前3人獲救意識清楚，另3人仍在搜救；海巡署艦隊分署已出動旗津艦加入搜救，加大搜救能量。

海巡署艦隊分署21日下午向《中央社》記者表示，針對海虎潛艦官兵落水，海巡已加入搜救，並出動600噸安平級巡防艦「旗津艦」支援，盼盡快救起所有官兵。

海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，所轄256戰隊海虎潛艦午間執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水（均穿著救生衣），此艦即實施人員救生及緊急處置。

海軍艦指部事發後立即成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救。目前陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官3員已經救起，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。

海虎潛艦3官兵落水失蹤，總統赴左營指示全力搜救

（中央社）海虎潛艦在高雄值勤時因瞬間湧浪過大，造成6人落水，其中3人失蹤。總統蔡英文21日稍早前往左營海軍艦隊指揮部瞭解相關情形並掌握搜救進度，指示相關單位務必全力搜救3名失聯官兵。

海軍發生落水意外，海軍艦指部21日表示，所轄256戰隊海虎潛艦值勤時因瞬間湧浪過大，6名官兵不慎落水，目前獲救3人皆意識清楚，另有3人仍在持續搜救中。

總統府發言人林聿禪表示，國防部長邱國正已於第一時間向蔡總統回報訊息，而總統並於稍早前往左營海軍艦隊指揮部了解相關情形並掌握搜救進度，並指示相關單位務必全力搜救3名失聯官兵，並針對已經救起的3名官兵弟兄提供最好的醫療協助。

海虎潛艦湧浪過大官兵落水3人仍失蹤，海空漏夜搜救

（中央社）海虎潛艦在高雄值勤時因瞬間湧浪過大，造成6人落水，其中3人仍失蹤，總統蔡英文指示相關單位務必全力搜救。海巡署已派2艦2艇搜救，空勤總隊晚間也派黑鷹直升機漏夜搜尋。

海軍發生落水意外，海巡署艦隊分署向《中央社》記者指出，目前共出動2艦2艇加入海軍搜救計畫，包含台南艦、旗津艦、高雄隊10075艇、恆春隊10052艇，並由海軍統籌調度。詳細搜救進度統一由海軍對外發言。

此外，空勤總隊21日下午也派出海豚直升機自小港機場起飛，前往事發地協尋落海官兵，晚間再改派黑鷹直升機持續搜救任務，後續將再安排機種輪替加入搜尋；據了解，因已入夜，軍方也派出C-130運輸機投擲照明彈，以利漏夜搜尋。

總統蔡英文21日下午到高雄市鳳山、前鎮區廟宇參拜，獲知訊息後，接著前往左營海軍艦隊指揮部了解相關情形及搜救進度，並指示務必全力搜救3名失聯官兵，並針對已救起的3名官兵弟兄提供最好醫療協助。

海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，所轄256戰隊海虎潛艦午間執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水（均穿著救生衣），此艦即實施人員救生及緊急處置。

海軍艦指部事發後立即成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救。目前陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官3員已經救起，意識清楚；另外，林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰