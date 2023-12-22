海虎潛艦湧浪過大6官兵落水3人失蹤，海巡出動旗津艦搜救，蔡總統赴左營指示全力搜救
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海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，所轄256戰隊海虎潛艦午間執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水（均穿著救生衣），此艦即實施人員救生及緊急處置。海軍艦指部事發後立即成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救。目前陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官3員已經救起，意識清楚；另外，林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。
海虎潛艦湧浪過大6官兵落水，海巡出動旗津艦搜救
（中央社）海軍艦指部所轄256戰隊海虎潛艦21日值勤時因瞬間湧浪過大，6名官兵不慎落水，目前3人獲救意識清楚，另3人仍在搜救；海巡署艦隊分署已出動旗津艦加入搜救，加大搜救能量。
海巡署艦隊分署21日下午向《中央社》記者表示，針對海虎潛艦官兵落水，海巡已加入搜救，並出動600噸安平級巡防艦「旗津艦」支援，盼盡快救起所有官兵。
海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，所轄256戰隊海虎潛艦午間執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水（均穿著救生衣），此艦即實施人員救生及緊急處置。
海軍艦指部事發後立即成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救。目前陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官3員已經救起，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。
海虎潛艦3官兵落水失蹤，總統赴左營指示全力搜救
（中央社）海虎潛艦在高雄值勤時因瞬間湧浪過大，造成6人落水，其中3人失蹤。總統蔡英文21日稍早前往左營海軍艦隊指揮部瞭解相關情形並掌握搜救進度，指示相關單位務必全力搜救3名失聯官兵。
海軍發生落水意外，海軍艦指部21日表示，所轄256戰隊海虎潛艦值勤時因瞬間湧浪過大，6名官兵不慎落水，目前獲救3人皆意識清楚，另有3人仍在持續搜救中。
總統府發言人林聿禪表示，國防部長邱國正已於第一時間向蔡總統回報訊息，而總統並於稍早前往左營海軍艦隊指揮部了解相關情形並掌握搜救進度，並指示相關單位務必全力搜救3名失聯官兵，並針對已經救起的3名官兵弟兄提供最好的醫療協助。
海虎潛艦湧浪過大官兵落水3人仍失蹤，海空漏夜搜救
（中央社）海虎潛艦在高雄值勤時因瞬間湧浪過大，造成6人落水，其中3人仍失蹤，總統蔡英文指示相關單位務必全力搜救。海巡署已派2艦2艇搜救，空勤總隊晚間也派黑鷹直升機漏夜搜尋。
海軍發生落水意外，海巡署艦隊分署向《中央社》記者指出，目前共出動2艦2艇加入海軍搜救計畫，包含台南艦、旗津艦、高雄隊10075艇、恆春隊10052艇，並由海軍統籌調度。詳細搜救進度統一由海軍對外發言。
此外，空勤總隊21日下午也派出海豚直升機自小港機場起飛，前往事發地協尋落海官兵，晚間再改派黑鷹直升機持續搜救任務，後續將再安排機種輪替加入搜尋；據了解，因已入夜，軍方也派出C-130運輸機投擲照明彈，以利漏夜搜尋。
總統蔡英文21日下午到高雄市鳳山、前鎮區廟宇參拜，獲知訊息後，接著前往左營海軍艦隊指揮部了解相關情形及搜救進度，並指示務必全力搜救3名失聯官兵，並針對已救起的3名官兵弟兄提供最好醫療協助。
海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，所轄256戰隊海虎潛艦午間執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水（均穿著救生衣），此艦即實施人員救生及緊急處置。
海軍艦指部事發後立即成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救。目前陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官3員已經救起，意識清楚；另外，林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
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看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。