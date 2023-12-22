寒流強襲宜花地區白天最高僅14度，台南以北局部低溫探10度以下；宜蘭太平山下瑞雪，遊客喜迎銀色冬至
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寒流影響期間，氣象署指出，中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山可能有路面結冰、霧淞的機率，今日若水氣及溫度有配合，北部及東北部1500公尺以上高山仍有下雪的機率，上山務必隨車攜帶雪鏈，留意路況安全。
寒流強襲北部宜花白天最高僅14度，台南以北局部低溫探10度以下
（中央社）中央氣象署表示，今（22）日清晨是這波寒流影響最強的時段，白天氣溫則微幅上升，但北部、宜花地區高溫也只有攝氏12至14度，中南部、台東地區17至20度，依然寒冷。
氣象署網站今日發布訊息指出，今日清晨是這波寒流影響最強的時段，台南以北及宜蘭觀測僅8至10度，高屏約11、12度，花、東約14、15度，局部空曠地區則更低一些，氣象署持續發布低溫特報，台南以北、東半部有局部10度以下低溫出現的機率。
氣象署表示，清晨馬祖觀測出現4度左右氣溫，本島最低溫是桃園市楊梅茶改場6.7度，應加強保暖措施，防止呼吸道及心血管疾病發生，農漁養殖業應防範寒害。
氣象署表示，今日白天氣溫微幅上升，但北部、宜花地區高溫也只有12至14度，中南部、台東地區17至20度，依然寒冷。
降雨方面，清晨前受到南方雲系北移影響，北部、東半部、南部地區及中部山區仍有局部短暫雨，白天之後降雨會逐漸縮減至桃園以北，以基隆北海岸、宜蘭、大台北山區為主。
寒流影響期間，氣象署指出，中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山可能有路面結冰、霧淞的機率，今日若水氣及溫度有配合，北部及東北部1500公尺以上高山仍有下雪的機率，上山務必隨車攜帶雪鏈，留意路況安全。
東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請特別注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日寒流影響，環境風場為偏北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
宜蘭太平山下瑞雪，遊客喜迎銀色世界
（中央社）寒流發威，海拔最高約1900公尺的太平山國家森林遊樂區昨天深夜降下今年入冬以來首場瑞雪，許多遊客今日一大早在當地欣賞雪景，迎接冬至白雪。
位在宜蘭縣內的太平山國家森林遊樂區昨天深夜11時左右，氣溫降到攝氏零下6度，戶外飄起片片雪花，終於降下今年入冬以來首場瑞雪。
太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，今日清晨經檢視遊樂區聯外道路「宜專一線」暫無結冰，園區準時於清晨6時開園。今日入園雖不用雪鏈，但還是要小心開車上山，也最好自備雪鏈，避免下山時道路結冰。
此外，入園車輛會實施動態總量管制，當入園車輛到達上限1000輛時，不再提供車輛入園，有車輛離園才會放行。
農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區內的太平山莊及翠峰湖區，今日清晨積雪約1公分，樹枝也結滿霧淞，呼籲上山遊客做好保暖。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
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奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
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