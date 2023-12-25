法國達人秀亞軍，火劍舞者蔡宏毅：想讓世界看見台灣
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「台灣人很渴望被國際看見，渴望被提及時是驕傲的。當有人走出去時，整座島所有的人會竭盡全力支持你。」大量鼓勵、祝福留言湧入蔡宏毅的社群媒體。「我真的不是一個人在法國，站在舞台上，我感覺2300萬人都在支持我。台灣，是可以做夢的地方。」
（中央社）第18季法國達人秀總決賽22日落幕，台灣火劍舞舞者蔡宏毅演出擄獲法國觀眾，過關斬將榮獲亞軍。他告訴《中央社》，感受到台灣人的全心支持，也很驕傲能在法國舞台高喊「我來自台灣」。
22日法國達人秀總決賽於週五黃金時段登場，來自台灣的蔡宏毅以身體揮舞3公尺、12公斤帶火的龍劍，在技術與視覺上都相當震撼，獲得滿堂彩，評審也感動落淚。演出名為「浴火鳳凰」，意為「從灰燼裡重生」。
總決賽賽制為全觀眾投票，且只能透過法國境內手機，一位不會法語的外國表演者能獲得亞軍，著實不易。
蔡宏毅23日接受《中央社》電訪時指出，法國達人秀共有4關，「前3輪我過去10年最厲害的演出傾囊而出，總決賽這輪的表演是全新的，須在20天內編排並製作全新的道具飛劍與龍劍」。
「劍跟火都是我的翅膀，燃燒我熾熱的靈魂。這次演出零失誤，做到最完美的樣子，我確實讓世界看見台灣了」，蔡宏毅開心地告訴記者。對此，他特別感謝夥伴「即將成真火舞團」和他一起並肩作戰。
蔡宏毅在設計舞台時特別加入台灣意象，包括身後的4個鼓，「我很喜歡在台灣廟裡表演，台灣陣頭文化以鼓為主。最後巨門打開，一直默默支持我的老婆化為鳳凰女神，設計靈感就來自媽祖」。
「我真的很希望讓世界看見台灣，所以每關環節都融入台灣元素，包括廟宇、香火、日本和中華文化，整個東方文化交織在台灣。」
表演結束後，蔡宏毅把握短暫時間在台上介紹演出，並在最後高喊「我來自台灣」。他說：「能用法語說這句話，我真的很驕傲。」
2020年首創劍舞才發表，當時發表影片獲全球上億觀看，原本即將打開的機會大門卻被一週後來襲的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情打亂。
直到今年，劍舞才有機會登上世界舞台，而第一站就是今年初有雜技界奧運之稱的法國明日馬戲團節，並一舉獲得銅牌獎與太陽馬戲團特別獎。
「法國人比其他國家的人更有看見我表演中的細節、啟發與創作理念，我做『浴火鳳凰』就是想感謝法國人能給我這對翅膀，跨越海洋展現自我。我在這一次次的挑戰中用盡全力，也確實讓自己成為我心裡最耀眼的鳳凰。」
蔡宏毅告訴《中央社》，參與法國達人秀最大的困難除了緊湊的準備時間外，就是語言隔閡。完全不會法語的他也非常感謝評審安特旺（Éric Antoine）在轉場時會主動向現場觀眾介紹台灣。
據蔡宏毅了解，安特旺多次向現場觀眾解釋，「台灣是國際上很特別也很多元的地方，這種多元文化交織才有辦法誕生出如此特別的表演，只有台灣才可能呈現這樣的演出」。
他由衷感謝台灣人做後盾，「我一個台灣人在法國全觀眾投票的節目中拿到亞軍，這當中有好多台灣人分享、催票」。
「台灣人很渴望被國際看見，渴望被提及時是驕傲的。當有人走出去時，整座島所有的人會竭盡全力支持你。」大量鼓勵、祝福留言湧入蔡宏毅的社群媒體。「我真的不是一個人在法國，站在舞台上，我感覺2300萬人都在支持我。台灣，是可以做夢的地方。」
感觸很深的蔡宏毅在賽後忍不住落淚，「不是傷心的哭，雖還是有些可惜，畢竟與300萬（10萬歐元）獎金擦肩而過」，他笑著說：「重點是過程中我能突破自我，讓世界看見台灣的表演。」
一路走來，與危險共存、滿身是傷的蔡宏毅認為最大困難並非身體傷痛，而是在台灣，新生代表演者較難取得資源補助。
被問及支持他的信念，蔡宏毅說：「我這10年走來，遇到很多這樣的困難。如今我努力在國際展現，或許就能改善台灣的表演藝術環境，讓更多孩子有更多的資源，可以在舞台上追夢。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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