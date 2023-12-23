開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/23,
歐洲

最低時薪連一碗牛肉麵也買不起？柏林商店員工聖誕節前夕抗議，要求提高工作報酬

最低時薪連一碗牛肉麵也買不起？柏林商店員工聖誕節前夕抗議，要求提高工作報酬
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

目前德國的最低薪資規定為每小時12歐元，而連鎖商店的員工通常都是領最低基本薪資，但柏林的牛肉麵大約價格落在13~15歐元左右，現在可能更高。對比於台灣明年調漲前最低時薪新臺幣176元還不能吃上一碗永康街牛肉麵的情況，頗為相似。

文：德意志黑眼圈

德國零售業員工罷工，要求提高時薪2.5歐元

聖誕節前夕因為超市在聖誕節會休息，民眾都準備大採買一番好過年。就在此時收到了工會的通知，表示多家連鎖商店員工提出罷工訴求，要求提高時薪2.5歐元（約新臺幣85元）並維持至少一年。

根據工會發布的訊息，柏林零售業的員工數約為15萬名。

在柏林參與罷工的商店包含大型超市Kaufland、超市Rewe、Penny、Edeka及Netto，書店Thalia、服裝店H&M以及IKEA家具。

目前德國的最低薪資規定為每小時12歐元，亦即約新臺幣410元，而連鎖商店的員工通常都是領最低基本薪資。

這次罷工為何沒有Lidl和Aldi的員工參與?

除了Rewe、Edeka等超市外，德國有另外兩家很大的連鎖超市系統：Lidl和Aldi。

原來，Lidl和Aldi的起薪本來就比較高，廣告上號稱每小時14歐元（NT$476），已經接近本次罷工的訴求。

德國的最低工資在2024年1月調漲為12.41歐元

德國的工會力量很強，今年度看到我發了不少罷工文，就表示在德國勞工爭取權益和薪資是非常天經地義的事情。

而有關最低薪資的規定，也是每年度定期調整。

由下表聯邦聯邦政府公布的最低時薪走勢圖可以看出來，2020年時，最低時薪規定為9.32歐元（約NT$317元），到了2023年，因通貨膨脹大幅調增14%，來到每小時12歐元約NT$410元）。

而過幾天到了2024年，就會調整為12.41歐元（約NT$422元），2025年也已預先規畫要調增為12.82歐元（約NT$436元）。增幅大約落在3%。

聯邦政府公布最低時薪走勢圖
Photo Credit: 聯邦政府

個別行業有自己的最低時薪規定

事實上，除了一致的最低時薪規定外，有危險性或是勞動環境不佳的行業別，其最低薪資也有不同的規範。

例如工地鷹架工人的最低時薪在2023年10月1日調漲至每小時13.60歐元（約NT$462），2024年10月1日將上漲至每小時13.95歐元。

玻璃和外牆清潔人員的時薪至少為16.20 歐元（約NT$550）。自 2024年1月1日起上漲至每小時16.70 歐元（約NT$568）。

相較之下，專業護理人員的基本時薪為18.25歐元（約NT$621元），與一般辦公室人員比起來實在不能說高，難怪德國的護理人員一直處於欠缺的狀況，許多人力來自於其他國家的專業人員。

罷工還是可以買東西

即便員工發起罷工，超市業者也表示，不會受到員工罷工的影響，商店仍然會照常營運，以最低影響的方式運作。我到了一家Penny去看，也沒有發生貨架空空如也的狀況，一切都是如此地和平、寧靜，彷彿沒有罷工事件。

（糟糕了，這下老闆不就更放心）

順帶一提，超市也進了只有聖誕節前夕才會有的兔子肉，要價約12歐元。

12歐元的價錢，回應到文章開始的超市員工平均時薪，也就是超市員工工作一個小時，能購買上一隻兔子，但是沒辦法買一碗牛肉麵。柏林的牛肉麵大約價格落在13~15歐元左右，現在可能更高。

對比於台灣最低時薪新臺幣176元（明年要調漲為183元），還不能吃上一碗永康街牛肉麵的情況，頗為相似。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：罷工啦!最低時薪12歐元能買到什麼? 柏林商店員工在聖誕節前夕抗議

參考來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。