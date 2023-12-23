最低時薪連一碗牛肉麵也買不起？柏林商店員工聖誕節前夕抗議，要求提高工作報酬

文：德意志黑眼圈

德國零售業員工罷工，要求提高時薪2.5歐元

聖誕節前夕因為超市在聖誕節會休息，民眾都準備大採買一番好過年。就在此時收到了工會的通知，表示多家連鎖商店員工提出罷工訴求，要求提高時薪2.5歐元（約新臺幣85元）並維持至少一年。

根據工會發布的訊息，柏林零售業的員工數約為15萬名。

在柏林參與罷工的商店包含大型超市Kaufland、超市Rewe、Penny、Edeka及Netto，書店Thalia、服裝店H&M以及IKEA家具。

目前德國的最低薪資規定為每小時12歐元，亦即約新臺幣410元，而連鎖商店的員工通常都是領最低基本薪資。

這次罷工為何沒有Lidl和Aldi的員工參與?

除了Rewe、Edeka等超市外，德國有另外兩家很大的連鎖超市系統：Lidl和Aldi。

原來，Lidl和Aldi的起薪本來就比較高，廣告上號稱每小時14歐元（NT$476），已經接近本次罷工的訴求。

德國的最低工資在2024年1月調漲為12.41歐元

德國的工會力量很強，今年度看到我發了不少罷工文，就表示在德國勞工爭取權益和薪資是非常天經地義的事情。

而有關最低薪資的規定，也是每年度定期調整。

由下表聯邦聯邦政府公布的最低時薪走勢圖可以看出來，2020年時，最低時薪規定為9.32歐元（約NT$317元），到了2023年，因通貨膨脹大幅調增14%，來到每小時12歐元（約NT$410元）。

而過幾天到了2024年，就會調整為12.41歐元（約NT$422元），2025年也已預先規畫要調增為12.82歐元（約NT$436元）。增幅大約落在3%。

Photo Credit: 聯邦政府

個別行業有自己的最低時薪規定

事實上，除了一致的最低時薪規定外，有危險性或是勞動環境不佳的行業別，其最低薪資也有不同的規範。

例如工地鷹架工人的最低時薪在2023年10月1日調漲至每小時13.60歐元（約NT$462），2024年10月1日將上漲至每小時13.95歐元。

玻璃和外牆清潔人員的時薪至少為16.20 歐元（約NT$550）。自 2024年1月1日起上漲至每小時16.70 歐元（約NT$568）。

相較之下，專業護理人員的基本時薪為18.25歐元（約NT$621元），與一般辦公室人員比起來實在不能說高，難怪德國的護理人員一直處於欠缺的狀況，許多人力來自於其他國家的專業人員。

罷工還是可以買東西

即便員工發起罷工，超市業者也表示，不會受到員工罷工的影響，商店仍然會照常營運，以最低影響的方式運作。我到了一家Penny去看，也沒有發生貨架空空如也的狀況，一切都是如此地和平、寧靜，彷彿沒有罷工事件。

（糟糕了，這下老闆不就更放心）

順帶一提，超市也進了只有聖誕節前夕才會有的兔子肉，要價約12歐元。

12歐元的價錢，回應到文章開始的超市員工平均時薪，也就是超市員工工作一個小時，能購買上一隻兔子，但是沒辦法買一碗牛肉麵。柏林的牛肉麵大約價格落在13~15歐元左右，現在可能更高。

對比於台灣最低時薪新臺幣176元（明年要調漲為183元），還不能吃上一碗永康街牛肉麵的情況，頗為相似。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：罷工啦!最低時薪12歐元能買到什麼? 柏林商店員工在聖誕節前夕抗議

參考來源

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九