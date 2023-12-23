最低時薪連一碗牛肉麵也買不起？柏林商店員工聖誕節前夕抗議，要求提高工作報酬
我們想讓你知道的是
目前德國的最低薪資規定為每小時12歐元，而連鎖商店的員工通常都是領最低基本薪資，但柏林的牛肉麵大約價格落在13~15歐元左右，現在可能更高。對比於台灣明年調漲前最低時薪新臺幣176元還不能吃上一碗永康街牛肉麵的情況，頗為相似。
文：德意志黑眼圈
德國零售業員工罷工，要求提高時薪2.5歐元
聖誕節前夕因為超市在聖誕節會休息，民眾都準備大採買一番好過年。就在此時收到了工會的通知，表示多家連鎖商店員工提出罷工訴求，要求提高時薪2.5歐元（約新臺幣85元）並維持至少一年。
根據工會發布的訊息，柏林零售業的員工數約為15萬名。
在柏林參與罷工的商店包含大型超市Kaufland、超市Rewe、Penny、Edeka及Netto，書店Thalia、服裝店H&M以及IKEA家具。
目前德國的最低薪資規定為每小時12歐元，亦即約新臺幣410元，而連鎖商店的員工通常都是領最低基本薪資。
這次罷工為何沒有Lidl和Aldi的員工參與?
除了Rewe、Edeka等超市外，德國有另外兩家很大的連鎖超市系統：Lidl和Aldi。
原來，Lidl和Aldi的起薪本來就比較高，廣告上號稱每小時14歐元（NT$476），已經接近本次罷工的訴求。
德國的最低工資在2024年1月調漲為12.41歐元
德國的工會力量很強，今年度看到我發了不少罷工文，就表示在德國勞工爭取權益和薪資是非常天經地義的事情。
而有關最低薪資的規定，也是每年度定期調整。
由下表聯邦聯邦政府公布的最低時薪走勢圖可以看出來，2020年時，最低時薪規定為9.32歐元（約NT$317元），到了2023年，因通貨膨脹大幅調增14%，來到每小時12歐元（約NT$410元）。
而過幾天到了2024年，就會調整為12.41歐元（約NT$422元），2025年也已預先規畫要調增為12.82歐元（約NT$436元）。增幅大約落在3%。
個別行業有自己的最低時薪規定
事實上，除了一致的最低時薪規定外，有危險性或是勞動環境不佳的行業別，其最低薪資也有不同的規範。
例如工地鷹架工人的最低時薪在2023年10月1日調漲至每小時13.60歐元（約NT$462），2024年10月1日將上漲至每小時13.95歐元。
玻璃和外牆清潔人員的時薪至少為16.20 歐元（約NT$550）。自 2024年1月1日起上漲至每小時16.70 歐元（約NT$568）。
相較之下，專業護理人員的基本時薪為18.25歐元（約NT$621元），與一般辦公室人員比起來實在不能說高，難怪德國的護理人員一直處於欠缺的狀況，許多人力來自於其他國家的專業人員。
罷工還是可以買東西
即便員工發起罷工，超市業者也表示，不會受到員工罷工的影響，商店仍然會照常營運，以最低影響的方式運作。我到了一家Penny去看，也沒有發生貨架空空如也的狀況，一切都是如此地和平、寧靜，彷彿沒有罷工事件。
（糟糕了，這下老闆不就更放心）
順帶一提，超市也進了只有聖誕節前夕才會有的兔子肉，要價約12歐元。
12歐元的價錢，回應到文章開始的超市員工平均時薪，也就是超市員工工作一個小時，能購買上一隻兔子，但是沒辦法買一碗牛肉麵。柏林的牛肉麵大約價格落在13~15歐元左右，現在可能更高。
對比於台灣最低時薪新臺幣176元（明年要調漲為183元），還不能吃上一碗永康街牛肉麵的情況，頗為相似。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：罷工啦!最低時薪12歐元能買到什麼? 柏林商店員工在聖誕節前夕抗議
參考來源
- Weihnachtseinkauf: Streik in zahlreichen Berliner Geschäften
- Eine Frage des Respekts
- Branchenmindestlöhne 2024 im Überblick
延伸閱讀
- 好萊塢編劇罷工的勝利！抗爭148天的「新合約」，對影視圈的現在與未來有什麼影響？
- 【影評】《疫起》：罷工醫護怎就成了反派？帶著疑惑，我訪問了導演及監製
- 「罷工不用上班好像很爽？」6個QA告訴你——在台灣合法罷工到底有多難
- 想罷工要早點講？英國、加拿大、日本都有，為什麼台灣沒規定「罷工預告期」？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
Tags：
照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。