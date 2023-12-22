評首場總統政見發表會：賴礦區老家交付公益信託，可看出民進黨選戰策略已經轉變
我們想讓你知道的是
民進黨的選戰策略已經開始在精準地拆彈了。在政見發表會前一天，就有綠營名嘴丟出柯文哲將農地改成停車場的問題，接著民進黨突然又開始在打侯友宜妻子在陽明山上的學生宿舍問題。原本你的注意力都在賴皮寮，現在你放在賴皮寮的注意力只剩三分之一。更何況這招對於政治光譜對綠色有好感的選民，應該都受用。
12月20日舉辦了本屆總統大選第一場政見發表會。全場表現最佳是誰，或許大家各自心裡有各自的一把尺。不過，最大的亮點應該都會認同是賴清德拋出將老家交付公益信託。關於這一點背後，還能夠看出民進黨的選戰策略已經轉變。
總結整場三人的攻防重點，政見有聚焦的只有在兩個部分：房產跟兩岸問題，這在後續的內容會重點討論。
先來談談對三人表現的看法：
賴清德提到的政見不多，可能是三者最少的，因為他的重點可能在拆彈，而且事前還有準備工作（後面會詳說），目的是拖對手下水。他目前身上有兩大炸彈，一個是台獨金孫，一個是老家違建。全場可能就是在解釋這兩個部分。另外，替對方貼標籤，維持民進黨一貫的選戰打法，不失分不扣分，持盈保泰維持領先優勢。
侯友宜在發表會上的台語大概佔了七成，內容明顯比過去流利很多。就連不諱言自己挺民進黨，過去也當選過議員的網紅呱吉，也提到侯友宜的流暢讓人驚訝。侯整場提到的政見也不多，大概重點就是一再強調恢復特偵組，後兩輪大部分都是回應賴清德為主。
主要亮點是開始會加入一些自己過去的故事，還有政績。這是一個蠻重要的轉變，侯友宜現在比較像政治人物了。以前只會講一些警探故事，這個年輕人比較無感，哪個20幾歲的朋友知道陳進興是誰？不過感覺得出來是刻意加入了大量台灣俚語，像在學謝龍介，風格則比較偏向韓國瑜的草根味。而且筆者認為，他是把這場政見發表會當作是辯論會的預演。
柯文哲是全場最認真在政見發表的一個，而不是來當成辯論會吵架的。柯有整理了他之前提的政見，但明顯是看稿念。筆者認為有點可惜，倒不是說政見發表不該正經講政見，而是如果發揮過去的強項，天馬行空在現場將藍綠罵一頓，或許可能更有效果。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-22 評首場總統政見發表會：賴礦區老家交付公益信託，可看出民進黨選戰策略已經轉變
- 2023-12-22 台灣總統大選：三名候選人首場政見會就土地醜聞針鋒相對，反映選情緊綳
- 2023-12-22 「貿易壁壘」是中國介選最露骨的一招，但坐下來和共產黨談真能捍衛台灣利益嗎？
Tags：
照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。