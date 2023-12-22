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TNL+ 2023/12/22,
政治

評首場總統政見發表會：賴礦區老家交付公益信託，可看出民進黨選戰策略已經轉變

評首場總統政見發表會：賴礦區老家交付公益信託，可看出民進黨選戰策略已經轉變
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

民進黨的選戰策略已經開始在精準地拆彈了。在政見發表會前一天，就有綠營名嘴丟出柯文哲將農地改成停車場的問題，接著民進黨突然又開始在打侯友宜妻子在陽明山上的學生宿舍問題。原本你的注意力都在賴皮寮，現在你放在賴皮寮的注意力只剩三分之一。更何況這招對於政治光譜對綠色有好感的選民，應該都受用。

12月20日舉辦了本屆總統大選第一場政見發表會。全場表現最佳是誰，或許大家各自心裡有各自的一把尺。不過，最大的亮點應該都會認同是賴清德拋出將老家交付公益信託。關於這一點背後，還能夠看出民進黨的選戰策略已經轉變。

總結整場三人的攻防重點，政見有聚焦的只有在兩個部分：房產跟兩岸問題，這在後續的內容會重點討論。

先來談談對三人表現的看法：

賴清德提到的政見不多，可能是三者最少的，因為他的重點可能在拆彈，而且事前還有準備工作（後面會詳說），目的是拖對手下水。他目前身上有兩大炸彈，一個是台獨金孫，一個是老家違建。全場可能就是在解釋這兩個部分。另外，替對方貼標籤，維持民進黨一貫的選戰打法，不失分不扣分，持盈保泰維持領先優勢。

侯友宜在發表會上的台語大概佔了七成，內容明顯比過去流利很多。就連不諱言自己挺民進黨，過去也當選過議員的網紅呱吉，也提到侯友宜的流暢讓人驚訝。侯整場提到的政見也不多，大概重點就是一再強調恢復特偵組，後兩輪大部分都是回應賴清德為主。

主要亮點是開始會加入一些自己過去的故事，還有政績。這是一個蠻重要的轉變，侯友宜現在比較像政治人物了。以前只會講一些警探故事，這個年輕人比較無感，哪個20幾歲的朋友知道陳進興是誰？不過感覺得出來是刻意加入了大量台灣俚語，像在學謝龍介，風格則比較偏向韓國瑜的草根味。而且筆者認為，他是把這場政見發表會當作是辯論會的預演。

柯文哲是全場最認真在政見發表的一個，而不是來當成辯論會吵架的。柯有整理了他之前提的政見，但明顯是看稿念。筆者認為有點可惜，倒不是說政見發表不該正經講政見，而是如果發揮過去的強項，天馬行空在現場將藍綠罵一頓，或許可能更有效果。

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