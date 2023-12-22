國台辦宣布台灣石斑魚解禁，僅7家業者「獲准放行」，學者：選前對台差別待遇會越來越明顯

中國去（2022）年6月以檢出禁用藥物與藥物超標為由，暫停台灣石斑魚輸入，至今超過1年多，中國國台辦今（22）日宣布即日起，恢復台灣石斑魚進口。不過經查，國台辦這次僅開放7家台灣業者，學者預測，台灣大選前中國對台政策區隔對待、差別待遇力度只會越來越強。

中國大陸國務院台灣事務辦事處（簡稱國台辦）發言人朱鳳蓮今日表示，台灣輸中國石斑魚中過去多次檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標，中國海關總署自2022年6月13日起暫停台灣地區石斑魚輸入。

朱鳳蓮指出，台灣石斑魚業者通過多種管道，採取有效措施，改善產品品質，確保輸往中國石斑魚安全。中國國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積積極幫助業者整改，並且表達關於石斑魚輸入中國的強烈願望，提供改善成果。

朱鳳蓮說，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自即日起恢復台灣石斑魚輸入。但輸中國石斑魚須來自「審核合格並予以註冊登記的養殖企業」。她指出，一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起可向中國輸出石斑魚。

最後，朱鳳蓮強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決，願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入中國提供幫助。

超過300家業者合乎資格，中國僅放行7家

根據國台辦公告同意放行的名單，共有7家業者，6家來自屏東、1家來自高雄。

為何只對特定業者放行，農業部漁業署副署長陳建佑告訴《關鍵評論網》，我方過去其實二度將完成精進改善的業者名單送至對岸，業者超過380家，為什麼只公布這7家，我方不太清楚原因。

陳建佑說，台灣政府有一套檢驗合格名單，也提供給中國，中國如今肯定我方改善，但為什麼片面決定這幾家？又說後續會再陸續開放？陳建佑強調，不清楚對岸的原因，但情況就像中國當初禁止後又片面開放台灣鳳梨釋迦。

中國在2021年9月20日起以檢疫出有害生物介殼蟲為由，暫停進口台灣釋迦和蓮霧，2023年6月20日再開放，但超過1000個供果園，只有台東25個供果園獲得許可，農委會當時表示，「象徵性比較大」。

陳建佑也表示，過去我國石斑魚6、7成銷往中國，現在國內市場提升，恢復到6成左右，國際市場包括日本、美國、加拿大也有斬獲。

學者：中國首次在選前實施經濟手段，企圖影響中間與經濟選民

就在昨天，中國國務院關稅稅則委員會才宣布，因台灣對中國構成貿易壁壘，違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，委員會決定中止ECFA早收清單12項產品的關稅減讓，自明（2024）年1月1日生效。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受《關鍵評論網》訪問表示，中國近期一連番的舉措，是為凸顯「政治互信」與「經貿互利」的必要性，希望透過經貿手段影響台灣的中間選民與經濟選民。

張五岳認為，北京對台政策越來越靈活、軟硬兼施，選前對台政策區隔對待、差別待遇力度會越來越強、越來越明顯。

張五岳觀察，台灣過去7次大選，中國都沒有在選前動用經貿手段，今年以來遠東集團遭中國重罰、以及之後的貿易壁壘調查，都是北京第一次透過經貿手段針對台灣選舉，希望達成其政治目的，影響選民投票選擇。

張五岳也指出，過去中國將台灣選舉當成「和平」與「戰爭」間的選擇，今年多加了是「繁榮」與「衰退」間的選擇，操作經濟議題，北京在台灣不斷總結經驗，希望能夠找到一套既能滿足他們內部需求，也能夠對台灣產生效果。

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核稿編輯：楊士範