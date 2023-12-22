暖冬送愛 毛起來助浪浪！烏弄 x now加拿大無穀天然糧 聯名捐糧百萬做公益

在寒冬的12月，加拿大now無穀天然糧首次跨界與知名手搖品牌-烏弄原生茶飲聯名，雙方攜手推出「毛起來乾一杯」浪浪公益，以高品質台灣在地茶葉為主打，強調單品茶無糖回甘不苦澀的烏弄，全台擁有125家門市。



為這次的公益活動，烏弄與知名設計師合作設計超可愛的聯名款紙杯，在最需要溫暖的季節、在令人期待的聖誕節，喚起民眾正視浪孩歲末缺糧議題，為了讓浪浪吃飽烏弄將依據2023/12/11~2024/1/10期間，全台門市飲品銷售杯數依收入總額由品牌直接按比例提撥捐糧，雙方推估預計至少捐贈市價超過100萬的優質犬貓飼料予流浪動物收容單位，邀請民眾一同資助浪孩們飲食照護。



now無穀天然糧，使用100%新鮮去骨肉塊，添加當季超過20多種超級食物，無論是蔬菜、水果還有肉肉，所有營養一次補足，更依據犬貓的體型與年齡層制定配方，給予每一隻犬貓「現階段」所需要的營養，讓浪浪可以得到更加無微不至的照顧，期許增加被認養的機會。



輕鬆喝好茶就能做好事，毛起來喝一杯幫助更多浪孩們！

受贈單位：

社團法人臺灣咪可思關懷流浪動物協會

社團法人台灣幸福狗流浪中途協會

社團法人高雄市愛護流浪狗協會

本文章內容由「烏弄 x now加拿大無穀天然糧」提供。