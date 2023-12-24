Netflix《王冠》第六季：總結伊莉莎白女王一生功業，意境深遠可謂英國歷史劇的驕傲

由網飛（Netflix）推出，英美合作拍攝的英國女王伊莉莎白二世歷史電視劇《王冠》，日前推出第六季，並正式完結。《王冠》從第一季以來就廣受好評，從演員卡司、導演、劇本、攝影、美術。製作水準，以及準確反應英國數十年來的歷史發展，可謂相當高明的歷史劇。而第六季維持前五季的製作品質，並在最後三集藉由緩慢的情感舖陳，把伊莉莎白在女王任期的一生功業，成功做個總結，意境深遠。

《王冠》第六季的背景設在為1997年到2005年，涵蓋黛安娜王妃過世、王妹過世、皇太后過世，威廉旋風，女王登基50周年，以及查爾斯王子再婚等重大王室事件。劇集分成上下兩部，分開播映。前四集集中在1997年戴安娜王妃在巴黎意外身亡的事件，後六集交代威廉王子掀起風潮引發的王室後繼問題，並從王室成員的死亡與登基紀念日的到來，帶出女王暮年的心境。

第六季高明之處，就是步調。除了黛安娜王妃之死，因為極具戲劇性，同時也因為劇情需要必須由黛安娜王妃，帶出威廉與哈利王子、查爾斯王子的重要性，所以前四集女王的戲份並不多，重點在於交代黛安娜王妃象徵的王室，因循守舊、不得人心、跟不上時代的死氣沉沉，然後反向看未來國王查爾斯王子如何在試圖求新的過程中，想延續王室風光（卻又欲振乏力。他畢竟是戰後嬰兒潮一代，早就也是老人），而因為黛妃的死，如何在兩個兒子的不諒解中，隱隱黛出英國王室存續的問題。

所以編導藉由黛妃事件前後，首相布萊爾的視角，到女王登基50周年大典時布萊爾由盛轉衰的民意反彈，他以工黨改革立場對王室的反動，來帶出英國人民如何一邊以王室為榮，一邊又想廢除王室的矛盾糾結，然後慢慢鋪陳女王的無力感。在女王早知英國王室跟不上全球化潮流的狀態下，她如何繼承維多利亞女王的大英帝國榮光，一邊試圖把王室傳統與象徵延續下去的矛盾心情。

編導很成功地藉由上面提到的重大事件，導出英國人民跟王室之間的矛盾感，以及女王跟如此局勢周旋的心態過程。

黛妃之死，激發了王室內外的反彈。劇情藉由兩名小王子對皇室的不諒解（沉默的反抗），以及查爾斯違反傳統，用專機把黛妃遺體接回英國（黛妃已離婚，失去王族身分，這樣做有失體統）。到討論葬禮時，查爾斯反抗女王跟親王堅守隱私的態度，認為威廉王子有必要肩負起未來國王的職責，必須要公開呈現並參與黛妃葬禮。

對白與劇情推演，並沒有如傳統通俗劇那樣，上演一哭二鬧三上吊、每隔十五分鐘就相互爭吵的激情場面。英國王室承襲傳統教養，無論是對家人或對外都必須壓抑情感，並限制情感的表現。特別是伊莉莎白二世那嚮往自由又愛出風頭的妹妹，在前三季各種過激行為，與退位的溫莎公爵，如何以自由挑戰王室規矩，所引發的各種王室醜聞，延續到查爾斯這一代，都一樣讓觀眾感受到，他們在努力壓抑自己情緒發作的同時，如何意識到自己身為王室成員所必須忍受的規範以及象徵。所以他們處理事情總是違反民主自由的想法，處處以規矩與壓抑為重。