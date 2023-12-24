Netflix《王冠》第六季：總結伊莉莎白女王一生功業，意境深遠可謂英國歷史劇的驕傲

我們想讓你知道的是
編導藉由黛妃事件前後，首相布萊爾的視角，到女王登基50周年大典時布萊爾由盛轉衰的民意反彈，他以工黨改革立場對王室的反動，來帶出英國人民如何一邊以王室為榮，一邊又想廢除王室的矛盾糾結，然後慢慢鋪陳女王的無力感。在女王早知英國王室跟不上全球化潮流的狀態下，她如何繼承維多利亞女王的大英帝國榮光，一邊試圖把王室傳統與象徵延續下去的矛盾心情。
由網飛（Netflix）推出，英美合作拍攝的英國女王伊莉莎白二世歷史電視劇《王冠》，日前推出第六季，並正式完結。《王冠》從第一季以來就廣受好評，從演員卡司、導演、劇本、攝影、美術。製作水準，以及準確反應英國數十年來的歷史發展，可謂相當高明的歷史劇。而第六季維持前五季的製作品質，並在最後三集藉由緩慢的情感舖陳，把伊莉莎白在女王任期的一生功業，成功做個總結，意境深遠。
《王冠》第六季的背景設在為1997年到2005年，涵蓋黛安娜王妃過世、王妹過世、皇太后過世，威廉旋風，女王登基50周年，以及查爾斯王子再婚等重大王室事件。劇集分成上下兩部，分開播映。前四集集中在1997年戴安娜王妃在巴黎意外身亡的事件，後六集交代威廉王子掀起風潮引發的王室後繼問題，並從王室成員的死亡與登基紀念日的到來，帶出女王暮年的心境。
第六季高明之處，就是步調。除了黛安娜王妃之死，因為極具戲劇性，同時也因為劇情需要必須由黛安娜王妃，帶出威廉與哈利王子、查爾斯王子的重要性，所以前四集女王的戲份並不多，重點在於交代黛安娜王妃象徵的王室，因循守舊、不得人心、跟不上時代的死氣沉沉，然後反向看未來國王查爾斯王子如何在試圖求新的過程中，想延續王室風光（卻又欲振乏力。他畢竟是戰後嬰兒潮一代，早就也是老人），而因為黛妃的死，如何在兩個兒子的不諒解中，隱隱黛出英國王室存續的問題。
所以編導藉由黛妃事件前後，首相布萊爾的視角，到女王登基50周年大典時布萊爾由盛轉衰的民意反彈，他以工黨改革立場對王室的反動，來帶出英國人民如何一邊以王室為榮，一邊又想廢除王室的矛盾糾結，然後慢慢鋪陳女王的無力感。在女王早知英國王室跟不上全球化潮流的狀態下，她如何繼承維多利亞女王的大英帝國榮光，一邊試圖把王室傳統與象徵延續下去的矛盾心情。
編導很成功地藉由上面提到的重大事件，導出英國人民跟王室之間的矛盾感，以及女王跟如此局勢周旋的心態過程。
黛妃之死，激發了王室內外的反彈。劇情藉由兩名小王子對皇室的不諒解（沉默的反抗），以及查爾斯違反傳統，用專機把黛妃遺體接回英國（黛妃已離婚，失去王族身分，這樣做有失體統）。到討論葬禮時，查爾斯反抗女王跟親王堅守隱私的態度，認為威廉王子有必要肩負起未來國王的職責，必須要公開呈現並參與黛妃葬禮。
對白與劇情推演，並沒有如傳統通俗劇那樣，上演一哭二鬧三上吊、每隔十五分鐘就相互爭吵的激情場面。英國王室承襲傳統教養，無論是對家人或對外都必須壓抑情感，並限制情感的表現。特別是伊莉莎白二世那嚮往自由又愛出風頭的妹妹，在前三季各種過激行為，與退位的溫莎公爵，如何以自由挑戰王室規矩，所引發的各種王室醜聞，延續到查爾斯這一代，都一樣讓觀眾感受到，他們在努力壓抑自己情緒發作的同時，如何意識到自己身為王室成員所必須忍受的規範以及象徵。所以他們處理事情總是違反民主自由的想法，處處以規矩與壓抑為重。
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
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經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
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