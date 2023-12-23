研究：倭黑猩猩能記得26年未見的同伴，長期記憶能力與人類相當

文：賴明君

除了人類能夠記得數十年未見的童年玩伴以外，科學家們發現，倭黑猩猩（Bonobos）與黑猩猩（chimpanzee）也擁有同樣的能力。牠們能夠在不同猩猩的照片中，成功認出多年不見、曾經生活在一起的同伴，其中甚至有猩猩能夠記得26年前的夥伴。而這也是科學家在人類以外的動物中，所發現持續最長的長期記憶。

猩猩記憶實驗

以美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）的路易斯（Laura Lewis）教授為首的科學家們，近日在《美國國家科學院院刊》（PNAS）上刊登了一篇研究，探討與現代人類在基因上相近的倭黑猩猩與黑猩猩的長期記憶。

參與這項實驗的有來自英國愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）的9隻黑猩猩、日本京都大學野生動物研究所熊本保護區（Kumamoto Sanctuary）的6隻黑猩猩與6隻倭黑猩猩，以及比利時普朗肯達爾動物園（Planckendael Zoo）的6隻倭黑猩猩。而牠們的年紀介於2歲至46歲之間。

研究人員會搜集、拍攝受試猩猩們過去曾一起生活的夥伴的照片，牠們彼此間至少相隔9個月沒有見面，或因一方死亡，或因被動物園轉移而分開。科學家們接著會在猩猩面前呈現兩張彩色照片，其中一張是過去的夥伴，另一張則是完全陌生的同類猩猩。

在紅外線眼球追蹤儀器的記錄下，科學家發現倭黑猩猩與黑猩猩盯著夥伴看的時間，明顯比看陌生猩猩照片的時間長。在看著曾經一起相處的同伴照片時，這些猩猩的眼球與肢體反應也比較大。

這項研究也指出，猩猩的長期記憶，是由社會關係所塑造而成的。過去彼此關係緊密的程度，對猩猩的反應幅度大小有相當程度的影響。當照片裡的猩猩與自己曾經很要好時，受試猩猩盯著照片看的時間就會越長、反應就會越大。代表猩猩們除了記得照片中的同伴外，也同時記得自己當初與對方相處的情況，以及彼此關係的好壞。