開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/23,
動物

研究：倭黑猩猩能記得26年未見的同伴，長期記憶能力與人類相當

研究：倭黑猩猩能記得26年未見的同伴，長期記憶能力與人類相當
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

其中有隻名叫路易斯（Louise）的倭黑猩猩，在看到26年沒見的妹妹羅列塔（Loretta）與侄兒艾琳（Erin）時，表現出了強烈的注意力偏差。牠將注意力都集中在兩位多年未見的親人的照片上，幾乎沒有看另一張陌生猩猩的照片。科學家們由此推斷，儘管分離26年，路易斯依舊記得羅列塔與艾琳的長相。

文：賴明君

除了人類能夠記得數十年未見的童年玩伴以外，科學家們發現，倭黑猩猩（Bonobos）與黑猩猩（chimpanzee）也擁有同樣的能力。牠們能夠在不同猩猩的照片中，成功認出多年不見、曾經生活在一起的同伴，其中甚至有猩猩能夠記得26年前的夥伴。而這也是科學家在人類以外的動物中，所發現持續最長的長期記憶。

猩猩記憶實驗

以美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）的路易斯（Laura Lewis）教授為首的科學家們，近日在《美國國家科學院院刊》（PNAS）上刊登了一篇研究，探討與現代人類在基因上相近的倭黑猩猩與黑猩猩的長期記憶。

參與這項實驗的有來自英國愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）的9隻黑猩猩、日本京都大學野生動物研究所熊本保護區（Kumamoto Sanctuary）的6隻黑猩猩與6隻倭黑猩猩，以及比利時普朗肯達爾動物園（Planckendael Zoo）的6隻倭黑猩猩。而牠們的年紀介於2歲至46歲之間。

研究人員會搜集、拍攝受試猩猩們過去曾一起生活的夥伴的照片，牠們彼此間至少相隔9個月沒有見面，或因一方死亡，或因被動物園轉移而分開。科學家們接著會在猩猩面前呈現兩張彩色照片，其中一張是過去的夥伴，另一張則是完全陌生的同類猩猩。

在紅外線眼球追蹤儀器的記錄下，科學家發現倭黑猩猩與黑猩猩盯著夥伴看的時間，明顯比看陌生猩猩照片的時間長。在看著曾經一起相處的同伴照片時，這些猩猩的眼球與肢體反應也比較大。

這項研究也指出，猩猩的長期記憶，是由社會關係所塑造而成的。過去彼此關係緊密的程度，對猩猩的反應幅度大小有相當程度的影響。當照片裡的猩猩與自己曾經很要好時，受試猩猩盯著照片看的時間就會越長、反應就會越大。代表猩猩們除了記得照片中的同伴外，也同時記得自己當初與對方相處的情況，以及彼此關係的好壞。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。