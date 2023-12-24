白手起家擠身韓國富豪榜，「LINE之父」李海珍是因日本311大地震崛起？

文：陳政南

關於李海珍創立LINE的四個里程碑：

以第一桶金創立Naver，養出LINE精兵。 面臨多次失敗、戰友看衰，仍堅持攻日。 忘記成功經驗，透過LINE貼圖一鳴驚人。 在LINE上市後，放手讓子公司發展。

李海珍出生於1967年的首爾，韓國媒體《The Investor》報導形容李海珍為「矜持」的企業家，其中一個原因是他鮮少與傳媒打交道，也不接受與個人相關的專訪。

在韓國，大部分人不以LINE而認識他，而是他一手創立搜尋引擎公司「Naver」。

Naver最初只有四人組成的研發小組，如今已經變成韓國境內最大的搜尋平台，也是韓國10大市值公司之一。

回溯他的過去，他大學就讀於首爾大學和韓國科學技術院，於1992年加入三星SDS研究所擔任工程師。隨後，在1999年創立了Naver，並於2011年創立了LINE。

起步階段：培養優秀團隊

以李海珍為首的Naver四人研發小組，分別是網際網路公司Kakao主席金範洙、LINE共同執行長兼企業文化長慎重扈，和遊戲公司NHN Entertainment創辦人李俊昊，直到現在仍是他的親密戰友。

事實上，李海珍和他們早已結下淵源，像是金範洙和他曾同住首爾一棟高級住宅大樓；而慎重扈和李俊昊則是他的大學學弟，他們之後一同發表Web Glider（Naver的前身）而進入三星SDS。

在三星工作期間，李海珍不敢怠慢，堅持每天工作8小時中，抽空兩小時研發新技術，歷經3年，終於決定開始研發Naver. com搜尋引擎。Naver在之後的幾年積極在韓發展，很快便搶下市占率。

2001年接任NHN共同代表理事長，及後在2004年擔任NHN理事會議長兼任最高經營戰略負責人，李海珍的仕途扶搖直上。《KBS WORLD》便以「韓國白手起家的創業者中身價最高的一人」來形容他，可說是一個十分勵志的企業家代表。

低潮階段：不顧反對堅持進軍日本

Naver在韓國取得成功，他開始把目光放在日本。

為了確保成功，李海珍親上火線擔任一線指揮，最高峰曾經一個月內近半時間都長居日本，「Google為了在日本紮根，耗費了三年的歲月，我已經做好長距離賽跑的準備了，」李海珍說。但這次的結果對比韓國截然不同，他面對一次又一次的失敗。

2019年慎重扈在接受《天下雜誌》專訪時便透露，當時韓國公司在日本的能見度低，李海珍曾在2002年發表「日本宣言」，揚言要制霸日本，他又大力投資近450億韓元（約新台幣11億）的資金，希望Naver能在日本市場取得突破，可惜事與願違，仍敵不過Google和Yahoo兩大搜尋引擎。

直到2008到2011年，他們再次嘗試進入日本，先後推出多達20種服務，諸如圖像編輯、餐廳搜尋等，結果全部亦告失敗。更不幸的是，身為得力助手的慎重扈因壓力過大，染上酒癮，他曾當場反問李海珍：「請你告訴我底線在哪裡、做不到什麼，我們就撤出日本？」卻被李海珍堅定挽留，並說，「如果你不幹了，一切就結束了。」

當時李海珍面對戰友的倒戈、董事會的質疑，仍堅持要打進日本，充分體現出他堅毅不屈的態度。誰知道，就在這段對話的翌日，日本便發生了311大地震。

創下LINE階段：忘記過去的成功

2011年2月，Naver已經開發出一套通訊應用程式名為「Naver Talk」，只不過在強勁的競爭對手Kakao Talk面前，Naver Talk始終未能取得優勢，李海珍決定果斷放棄韓國市場。

《Inside》的報導指出，李海珍在311大地震的前後，恰巧出差到日本，面對巨大的天災，日本各地的民生設施都大受破壞，當中也包括通訊設施，導致大量民眾無法與家人報平安。

李海珍看著電視直播，忽然靈機一動，「所謂通訊工具，不就是應該要用來讓彼此重視的人相互聯絡用的嗎？」他馬上意識到發展一個穩定、可靠的通訊程式的重要性。

於是，他要求NHN日本團隊趕快研發通訊產品， 又成立Mobile Messenger研發團隊；2011年4月「Naver LINE」終於在日本面世。

據香港媒體《經濟一周》報導，LINE從4月至9月期間，並沒有很快引起公眾關注；直到10月LINE加入貼圖功能以後，2日間為LINE新增百萬名用戶，18個月內用戶人數便破億，成績一嗚驚人。

面對LINE在日本高速的發展，李海珍學會了一個在海外經營的道理。他說：「把在韓國成功的經歷和常見做法全部拋諸腦後，並充分了解當地，」這是LINE成功的關鍵之一。

不過，他也始終沒有忘本，他坦言，對Naver Talk的開發團隊感到非常遺憾。

LINE上市的階段：學會放手

就在LINE剛過完五歲生日後，很快便成功在紐約交易所宣布正式上市，據外媒《Asia Nikkei》報導，李海珍卻有一套獨特的管理方式：放手。

2016年LINE上市之時，他反對LINE隸屬於Naver，故此Naver只保留約83.3%的股權 （及後減持至50%），當時引起外界討論。他接受《日經新聞》訪問時，以他和正在就讀大學的兒子的相處模式，來形容2間公司的關係。他指，「有些事情我要告訴他，但不能干涉，否則將毀掉他的未來。」

他主張Naver作為母公司，在一定程度下要支持子公司LINE的發展，直到他有資格證明他可以獨立，便可以完全放手，而他認為當下的LINE已經擁有「放手」的條件。

李海珍從頭到尾都堅持要保持日本分公司的自主性，這也是為什麼2008年，他希望再次打入日本時，沒有親自出馬，而是請來了慎重扈。在LINE正式上市後，李海珍也宣告「任務完成」，從此他再也沒有為LINE提供支援，交由慎重扈打理。