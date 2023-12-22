巴基斯坦用人造雨對抗空污成南亞首例，專家警告：過量恐導致冰雹、暴雨，並非長久之計

靠近印度邊境，巴基斯坦東旁遮普省是世界上空氣品質最糟的地區之一，該省省會拉合爾尤其嚴重。當地政府上週六（16日）開始，利用人造雨試圖對抗空氣污染，開創南亞國家先例。

省政府環境照護部官員阿弗札爾（Bilal Afzal）表示，雖然「種雲」的品質和雨量成果不太理想，但空氣品質有明顯改善，當局計畫未來在霧霾季節定期實施人造雨。

人造雨工程：以小型飛機燃油換取清淨空氣

東旁遮普省環境照護部長納克維（Mohsin Naqvi）告訴《法新社》，這份「禮物」是阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）送的，他指的正是用來製造人造雨的飛機。納克維表示，阿聯的技術團隊和兩架飛機大約在10多天前抵達，使用48個照明彈來製造降雨。納克維說：「飛機飛越當地10個地區，讓他們下毛毛雨。」

人造雨主要是在生成富含水分的雲。《衛報》指出，在冬季「種雲」是利用飛機或車輛，對著雲層投放如雪花一般的碘化銀，促使雲凝結並產生降雨。除了阿聯，在美國、中國、印度和其他中東國家也使用類似技術改善乾旱。

阿弗札爾表示，雖然種雲工作成功，但製造的雨量很少，而且雲的品質也不太好。不過，他也補充道，儘管只有一點點雨水，拉合爾的空氣品質也有所改善。當地的空氣品質指數（AQI）在人造雨工程實施後，從超過300降至189。然而，《衛報》報導，「好處」僅僅維持幾天，污染很快就又恢復到原本的水準。

美國研究：南亞空污嚴重可能使人均壽命減少5年

半島電視台報導，儘管巴基斯坦的碳排放量只佔全球的不到1％，但該國卻是最容易受到氣候影響的前10個國家之一。

報導稱，因為混合使用較低等級的柴油、燃燒季節性作物，以及工廠和車輛排放的廢氣、煙霧，再加上秋、冬季雲層將霧霾鎖在地面，巴基斯坦的空氣污染越來越嚴重。報導指出，其中又以拉合爾市的污染特別嚴重，冬季已有超過1100萬居民「肺部窒息」。

拉合爾上週六（16日）測得的PM2.5指數，超過世界衛生組織定義「危險」的66倍。拉合爾當地一名醫生告訴《衛報》，因為灰塵所引起的呼吸道疾病和過敏患者，在過去一段時間內增加三倍。

美國芝加哥大學能源政策研究所今（2023）年8月發布的報告指出，南亞是全球污染最嚴重的地區，涵蓋孟加拉、印度、尼泊爾、巴基斯坦等被認為是「世界上污染最嚴重國家」。半島電視台引述報告提到，全球因污染而過世的人，有一半來自南亞。研究推估，空氣污染加劇可能使南居民的人均預期壽命縮短5年以上。

專家警告人造雨須謹慎使用且非長遠之計

據《衛報》，拉合爾市有50％以上的廢氣來自於交通運輸，面對日益惡化的空氣污染，東旁遮普省過去採取多種策略，像是提前關閉企業、學校停課、在路面灑水等，但成效為乎極微。

阿弗札爾提到，當局計畫未來會在霧霾季節定期實施人造雨。他形容：「如果能以小型飛機的燃油成本換取清淨的空氣，這項工程就非常值得。」阿弗札爾表示，小型飛機的排放量相當於2到3輛汽車行使約4小時的排放量。

然而，氣候專家警告，人造雨的影響難以預測。巴基斯坦前環境部長阿斯拉姆（Malik Amin Aslam）向《衛報》提到，一但引發降雨可能很難阻止，「雨停是由大自然決定的。」他認為，政府應該研究破壞自然的後果，並謹慎使用這項工具。他也說道，人造雨會轉移政策焦點，忽略應該從根本改善問題，例如交通和工業廢氣、消失的綠色植披等。

國際自然保護聯盟氣候變遷計畫主席、前巴基斯坦氣象局局長拉蘇爾（Ghulam Rasul ）也指出，人造雨使用過量可能導致冰雹或暴雨。他說道，人工造雨能夠暫時緩解霧霾，但不是可長久利用的方式，持續使用還可能使氣候變得非常乾燥，甚至延長霧霾停留時間。

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核稿編輯：楊士範