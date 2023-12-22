巴基斯坦用人造雨對抗空污成南亞首例，專家警告：過量恐導致冰雹、暴雨，並非長久之計
我們想讓你知道的是
巴基斯坦被認為是世界上空氣污染最嚴重的國家之一，其中第二大城拉合爾受災最為嚴重。當地政府收到來自阿拉伯聯合大公國的「禮物」，利用飛機飛越10多個地區，在雲層撒下碘化銀，製造降雨以改善霧霾。當地官員說：「願意用小飛機的燃油成本來換乾淨的空氣。」
靠近印度邊境，巴基斯坦東旁遮普省是世界上空氣品質最糟的地區之一，該省省會拉合爾尤其嚴重。當地政府上週六（16日）開始，利用人造雨試圖對抗空氣污染，開創南亞國家先例。
省政府環境照護部官員阿弗札爾（Bilal Afzal）表示，雖然「種雲」的品質和雨量成果不太理想，但空氣品質有明顯改善，當局計畫未來在霧霾季節定期實施人造雨。
人造雨工程：以小型飛機燃油換取清淨空氣
東旁遮普省環境照護部長納克維（Mohsin Naqvi）告訴《法新社》，這份「禮物」是阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）送的，他指的正是用來製造人造雨的飛機。納克維表示，阿聯的技術團隊和兩架飛機大約在10多天前抵達，使用48個照明彈來製造降雨。納克維說：「飛機飛越當地10個地區，讓他們下毛毛雨。」
人造雨主要是在生成富含水分的雲。《衛報》指出，在冬季「種雲」是利用飛機或車輛，對著雲層投放如雪花一般的碘化銀，促使雲凝結並產生降雨。除了阿聯，在美國、中國、印度和其他中東國家也使用類似技術改善乾旱。
阿弗札爾表示，雖然種雲工作成功，但製造的雨量很少，而且雲的品質也不太好。不過，他也補充道，儘管只有一點點雨水，拉合爾的空氣品質也有所改善。當地的空氣品質指數（AQI）在人造雨工程實施後，從超過300降至189。然而，《衛報》報導，「好處」僅僅維持幾天，污染很快就又恢復到原本的水準。
美國研究：南亞空污嚴重可能使人均壽命減少5年
半島電視台報導，儘管巴基斯坦的碳排放量只佔全球的不到1％，但該國卻是最容易受到氣候影響的前10個國家之一。
報導稱，因為混合使用較低等級的柴油、燃燒季節性作物，以及工廠和車輛排放的廢氣、煙霧，再加上秋、冬季雲層將霧霾鎖在地面，巴基斯坦的空氣污染越來越嚴重。報導指出，其中又以拉合爾市的污染特別嚴重，冬季已有超過1100萬居民「肺部窒息」。
拉合爾上週六（16日）測得的PM2.5指數，超過世界衛生組織定義「危險」的66倍。拉合爾當地一名醫生告訴《衛報》，因為灰塵所引起的呼吸道疾病和過敏患者，在過去一段時間內增加三倍。
美國芝加哥大學能源政策研究所今（2023）年8月發布的報告指出，南亞是全球污染最嚴重的地區，涵蓋孟加拉、印度、尼泊爾、巴基斯坦等被認為是「世界上污染最嚴重國家」。半島電視台引述報告提到，全球因污染而過世的人，有一半來自南亞。研究推估，空氣污染加劇可能使南居民的人均預期壽命縮短5年以上。
專家警告人造雨須謹慎使用且非長遠之計
據《衛報》，拉合爾市有50％以上的廢氣來自於交通運輸，面對日益惡化的空氣污染，東旁遮普省過去採取多種策略，像是提前關閉企業、學校停課、在路面灑水等，但成效為乎極微。
阿弗札爾提到，當局計畫未來會在霧霾季節定期實施人造雨。他形容：「如果能以小型飛機的燃油成本換取清淨的空氣，這項工程就非常值得。」阿弗札爾表示，小型飛機的排放量相當於2到3輛汽車行使約4小時的排放量。
然而，氣候專家警告，人造雨的影響難以預測。巴基斯坦前環境部長阿斯拉姆（Malik Amin Aslam）向《衛報》提到，一但引發降雨可能很難阻止，「雨停是由大自然決定的。」他認為，政府應該研究破壞自然的後果，並謹慎使用這項工具。他也說道，人造雨會轉移政策焦點，忽略應該從根本改善問題，例如交通和工業廢氣、消失的綠色植披等。
國際自然保護聯盟氣候變遷計畫主席、前巴基斯坦氣象局局長拉蘇爾（Ghulam Rasul ）也指出，人造雨使用過量可能導致冰雹或暴雨。他說道，人工造雨能夠暫時緩解霧霾，但不是可長久利用的方式，持續使用還可能使氣候變得非常乾燥，甚至延長霧霾停留時間。
新聞來源
- Pakistan uses artificial rain in attempt to cut pollution levels（The Guardian）
- Pakistan uses artificial rain for the first time to fight pollution（Al jazeera）
- Air pollution cuts life expectancy by five years in South Asia: EPIC study（Al jazeera）
- Pakistan uses artificial rain to combat smog（France 24）
延伸閱讀
- 在「消除霧霾之戰」中，印度德里為何落後於北京？
- 印度首都又見嚴重霧霾，學校持續停課中，專家形容：如每天吸入25到30根香菸
- 美國研究：空汙危害甚於菸酒，南亞人均恐少活5年以上
- 芝加哥大學研究：PM2.5仍是人類健康最大威脅，全球平均預期壽命減少2.3歲
- 研究：大氣可自行生成氫氧化物淨化空氣，可能改變空汙模型
核稿編輯：楊士範
Tags：
總有一套屬於你的字型 專注細節，文鼎打造全方位的字體服務
我們想讓你知道的是
長久以來專職字型設計的文鼎，從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等視覺觸發感受，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
百變字體
如同電影拍攝，不同的主題、不同的走向、不同的劇情，需要搭配不同的元素，而在文鼎字型，總有一套屬於你的字型，從標題指示、內文閱讀、吸睛裝飾、溫度手寫、雋永書法等，一應俱全。
超過一千五百套支援中文、日文、英文、韓文等且不斷擴充的字體庫，可根據需求選擇最適合的產品，符合各種場景下的設計需求。
多元使用
除了傳統的授權以及客製字型委託，「租字體」是由文鼎提供另一種以輕鬆簡易並同時擁有實惠價格的字體使用方式，透過iFontCloud雲字庫服務，將字型經由雲端下載至電腦上使用，隨時隨地都能輕鬆地、便利地使用字體;彈性的租賃選擇，從單套到數百套字體;一年到多年使用期間;從學生、企業到專業設計師等不同身份，皆能找到合適的方案。
手機平板也可用
除了桌上型電腦應用外，由於iOS系統內的字體使用有限，透過文鼎「Fonts Fun – 字字不倦」 App，不論是會議簡報、作業筆記、抑或是限時動態、社群圖文祝福等，都可以有多達60種的中文字體，包含免費跟付費都有，讓你依照不同的主題去套用，盡情表達情感
Fonts Fun下載：https://reurl.cc/1GrdzD
在這個快節奏的時代裡，我們是否忽略了文字的力量?
同樣的字體，為什麼有不同的感受?
從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等，字型不斷在生活中出現，透過視覺觸發感受，進而影響行為。
而長久以來專職字型設計的文鼎，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
更多關於iFontCloud: https://bit.ly/41gcSpW
本文章內容由「文鼎字型」提供。