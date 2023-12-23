碧昂絲演唱會電影《文藝復興》在台上映！重現巡演鎂光燈下的氣勢如虹，一窺天后不為人知的感性與脆弱
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碧昂絲《文藝復興》巡迴演出，是她自2016年《Formation》巡演以來再度展開的盛大世界巡演。值得一提的是，《文藝復興》不僅成為歷史上票房收入第八高的巡演，同時也在女藝人巡演史上位列第二。該電影在首週上映即奪得美國票房榜冠軍，甚至在短短幾天內迅速躍升為美國十大最賺錢的演唱會影片之一。
隨著泰勒絲的《The Eras Tour》電影引發熱潮，今年同樣進行大型世界巡迴演唱會的碧昂絲（Beyoncé），的演唱會電影《文藝復興：碧昂絲的電影》（Renaissance: A Film by Beyoncé）已於12月21日在台灣正式上映，顯然當代流行樂壇的女DIVA們不僅在音樂領域競相角逐，如今更將競爭場地擴展至電影業了。
碧昂絲這次的《文藝復興》巡迴演出，是她自2016年《女力來襲》（Formation）世界巡演以來再度展開的盛大世界巡演，這回不僅成功地打破了她自己的歷史紀錄，更吸引了來自世界各地共計277萬名熱情粉絲參與這場音樂大秀。
值得一提的是，《文藝復興》不僅成為歷史上票房收入第8高的巡演，同時也在女藝人巡演史上位列第2。該電影在首週上映即奪得美國票房榜冠軍，甚至在短短幾天內迅速躍升為美國十大最賺錢的演唱會影片之一，實屬難能可貴的成就。
天后親力親為帶來最真實的畫面
說到這次巡演的誕生，可以回溯至2022年，碧昂絲發行了新專輯《文藝復興》，這張專輯受到世界各地歌迷的熱烈迴響，並在葛萊美獲得無數肯定。為感謝全球粉絲的支持，碧昂絲決定展開這場震撼的巡迴演出。
《文藝復興：碧昂絲的電影》是由碧昂絲親自擔任編劇、導演和製片的電影。她平均地將三個小時的電影時間分成「演唱會現場」和「幕後花絮」兩部分，同時也曝光所有參與製作專輯《文藝復興》和巡演的工作團隊，讓無緣親臨現場的粉絲，也能進到戲院感受碧昂絲的魅力。
捨棄完美，追求自由的一場「文藝復興」
「在這次巡演中，我感受到了解放，我已脫胎換骨。」
《文藝復興：碧昂絲的電影》詳細記錄了碧昂絲《文藝復興》世界巡迴演唱會的起承轉合，從在瑞典斯德哥爾摩的開場，一路到美國密蘇里州的閉幕秀。
眾所周知，碧昂絲能夠在流行樂壇成為一代神話級人物，主要歸功於她堅持的「完美主義」，使她能夠呈現一場又一場充滿魅力的演出。
在長達27年的音樂生涯中，碧昂絲使中追求卓越，而這也體現在她對公眾形象的嚴格掌控以及對工作的不懈態度上。這種堅持使她成為擁有終身葛萊美獎最多的歌手。就連碧昂絲的丈夫Jay Z都曾公開稱讚：「她是我們這一代裡，我見過最偉大的表演者。」
「完美」一直是碧昂絲最鮮明的個人特色，然而，在這部巡演電影中，碧昂絲卻清楚地表明，她現在不再被完美所困擾，而是追求自由。
公開天后不為人知的脆弱面
除了引人入勝的演唱會現場畫面，在這部影片中，碧昂絲也向觀眾展示了過去鮮少在螢光幕前呈現的脆弱。
過去的音樂紀錄片如2019年的《Homecoming：碧昂絲作品》著重於呈現碧昂絲大量的練習與其動力，不過《文藝復興：碧昂絲的電影》則更進一步，不僅呈現巡演過程，還揭示了成為名聲享譽全球的表演者所必須承受的挑戰、犧牲和失誤。
這部長達三小時的電影，將碧昂絲在56場巡演中的表演片段、排練、巡演計劃，以及她的私人生活各個面向豪保留地呈現。
觀眾不僅能夠像是坐在演唱會搖滾區，沉浸於她完美又華麗的巡演中，同時也可以親眼見證碧昂絲爲了這場演唱會，付出了多少的辛勞，以及現場呈現的種種不盡如人意的瞬間，包括從搭建舞台到演唱會中發生的突發狀況，如停電事件造成燈光和音樂中斷，或者她在跳舞時不慎弄掉太陽眼鏡的瞬間「凸槌」小插曲。
從一開始追求完美到如今願意展現脆弱的一面，碧昂絲將自己生活中的私人片段，甚至包括自身的缺陷，願意向我們展現，這對她來說是一種解放的經歷，同時也為觀眾帶來更親近真實的感受。
罕見曝光家人互動，大談為母之道與困境
「我是個人，不是機器。取得平衡是我最大的挑戰。」
在《文藝復興：碧昂絲的電影》中，碧昂絲難得地展現了她的家庭生活與她的家庭成員，包括大女兒布魯・艾薇（Blue Ivy）在排練時的畫面，以及雙胞胎Rumi和Sir。
其中，在碧昂絲和其母親，以及工作團隊中一位即將當媽媽的工作人員聊天時，碧昂絲不僅從個人的層面，還從概念上展現了她對身為「職業婦女」的真實想法。
在這段談話中，碧昂絲分享了在作為表演者和商業女性的工作中，如何平衡「母親」和「妻子」的角色，同時又要保持一位專業「表演者」應有的形象這個問題。
碧昂絲在電影中透露，她的孩子對她身為流行天后的態度相當冷淡。從這段分享可以看出，儘管碧昂絲在音樂領域享有極高的聲望，但在家庭方面，她更注重建立平凡而親密的親子關係。或許這也凸顯出家庭的價值和重要性對她而言，與娛樂與音樂領域的成就追求不相上下。
酷兒族群成就一代神專誕生
電影中還有一些感人的時刻，使這部紀錄片與過去的巡演電影有所不同。
例如，碧昂絲對參與這次巡演的眾多工作人員表達了感激之情，從個人助理到燈光技術人員，每個人都受到她的感謝。而她還特別向Disco、Ballroom和House三種黑人酷兒音樂流派的藝術家致謝，因為他們的幫忙，才能成就《文藝復興》這張專輯。
而電影中碧昂絲和母親Tina向已逝的舅舅Johnny致敬同樣令人感到溫馨。碧昂絲表示Johnny是一位酷兒，因緣際會下向碧昂絲介紹了House音樂，而這段回憶，正是激發她創作《文藝復興》這張專輯的靈感。
這深刻的情感和回憶串聯起《文藝復興》專輯的誕生，同時也為觀眾帶來一場音樂與生命經驗交織而成的奇妙體驗。
是演唱會也是華麗伸展台，展現時尚影響力
碧昂絲的魅力不僅體現在一首又一首震撼人心的音樂表演，其舞台表演還融合了華麗的視覺效果與服裝造型，使《文藝復興》成為一場華麗的大型時尚巡禮。
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