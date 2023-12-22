為新加坡移工打造「家鄉以外第二個家」，設計團隊首先要求環境「公私分明」
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新加坡設計團隊在去年邀請八名移工在新設計的宿舍裡試住四週，其中一名正在進修土地測量課程的移工就告訴《亞洲新聞台》，新設計讓他感到滿意的原因，是他下班後進修時 ，不會干擾其他移工休息。
文：許耀泉
在新加坡爆發新冠肺炎疫情期間，2020年4月至8月的移工宿舍疫情被視為危機中的危機，改善移工宿舍的生活條件隨後成了熱門話題，而今年的新加坡好設計標誌獎（Singapore Good Design Awards，簡稱SG Mark）的其中一項得獎設計，就讓我們一窺移工宿舍未來的可能面貌。
改善移工宿舍秘訣：「公私分明」
新加坡宿舍協會（Dormitory Association Singapore）在名為「Project Commune」的計畫下，委任Agency設計工作室重新構想移工宿舍。
Agency設計工作室花了一年的時間，檢視本地7所移工宿舍，整理出改善移工宿舍設計的三個要訣：
- 支持住戶在個別宿舍建立獨特的文化環境
- 住戶是為了生活而離鄉背井的丈夫、父親、兒子，宿舍設計應該從這個觀點出發
- 照顧住戶的長期需求，將宿舍設計為可以居住三年，而不僅僅是短期居留一週的住所
在不擴建宿舍的前提下，設計團隊發現，要改善移工宿舍的居住環境，首先就要做到「公私分明」——將宿舍內「公共」與「私密」的空間清楚分隔開來。
互動設計師費玥接受《聯合早報》訪問時透露，團隊考察現有宿舍後，發現供八人居住的房間雖附設衛浴和煮食的地方，但「公共」與「私密」空間沒有清楚分隔， 移工都在床邊吃飯，很難住得舒服和衛生整潔。
團隊於是將四張靠牆的雙層床做L形擺設，騰出新的用餐、社交空間，讓房間的公私功能變得分明。
從以下的構圖來看，除了盥洗室（綠色標出的隔間）、臥室（橙色）和廚房（淺紫色）這些宿舍「標配」，新設計的移工宿舍還包括具備隔音功能的私密空間 （粉紅色），方便移工與遠在家鄉的親人聯絡，以及讓移工早上準備上班、晚上充作休閒空間的客廳（黃色）。
費玥也說，把宿舍生活空間設計得層次分明，不但便於移工打掃，也讓他們覺得生活更舒適。 這也能減少群體密集生活的焦慮感，增加歸屬感，大大改善他們的情緒。
改良設計也考慮到移工對收納空間的需求，設計團隊為移工增添了使用智慧卡上鎖的直立式櫥櫃，放置較常用的必需品和衣物，貴重物品則鎖在床底下的抽屜。
每張床的中間也設有掛板，除了增加私密度，讓移工睡覺時不會看到隔床的室友，還能讓移工掛上一些日常物品，充當額外收納空間。
Agency聯合總監：過去的宿舍忽略移工的真正需求
團隊在去年邀請八名移工在新設計的宿舍裡試住四週，其中一名正在進修土地測量課程的移工就告訴《亞洲新聞台》，新設計讓他感到滿意的原因，是他下班後進修時 ，不會干擾其他移工休息。
這項設計今年獲得SG Mark金獎，筆者對於設計是個門外漢，只覺得這個設計概念好像只是把一般的住家設計移植到移工宿舍，那為什麼沒有人更早想到？
Agency聯合總監歐沃禮（Peter Overy）早前接受《聯合早報》訪問時就一針見血地道出了答案：
大部分宿舍的設計概念來自宿舍管理階層，忽略了移工真正的需求。
結合設計團隊將移工視為某人的丈夫、父親、兒子的設計要訣來看的話，新加坡的業者似乎為了節省成本，忽略了移工的福祉。如果真是如此，改善移工居住環境，可能還得先幫助業者改變這種短視的做法。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
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持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
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以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
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