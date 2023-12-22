為新加坡移工打造「家鄉以外第二個家」，設計團隊首先要求環境「公私分明」

文：許耀泉

在新加坡爆發新冠肺炎疫情期間，2020年4月至8月的移工宿舍疫情被視為危機中的危機，改善移工宿舍的生活條件隨後成了熱門話題，而今年的新加坡好設計標誌獎（Singapore Good Design Awards，簡稱SG Mark）的其中一項得獎設計，就讓我們一窺移工宿舍未來的可能面貌。

改善移工宿舍秘訣：「公私分明」

新加坡宿舍協會（Dormitory Association Singapore）在名為「Project Commune」的計畫下，委任Agency設計工作室重新構想移工宿舍。

Agency設計工作室花了一年的時間，檢視本地7所移工宿舍，整理出改善移工宿舍設計的三個要訣：

支持住戶在個別宿舍建立獨特的文化環境 住戶是為了生活而離鄉背井的丈夫、父親、兒子，宿舍設計應該從這個觀點出發 照顧住戶的長期需求，將宿舍設計為可以居住三年，而不僅僅是短期居留一週的住所

在不擴建宿舍的前提下，設計團隊發現，要改善移工宿舍的居住環境，首先就要做到「公私分明」——將宿舍內「公共」與「私密」的空間清楚分隔開來。

互動設計師費玥接受《聯合早報》訪問時透露，團隊考察現有宿舍後，發現供八人居住的房間雖附設衛浴和煮食的地方，但「公共」與「私密」空間沒有清楚分隔， 移工都在床邊吃飯，很難住得舒服和衛生整潔。

團隊於是將四張靠牆的雙層床做L形擺設，騰出新的用餐、社交空間，讓房間的公私功能變得分明。

從以下的構圖來看，除了盥洗室（綠色標出的隔間）、臥室（橙色）和廚房（淺紫色）這些宿舍「標配」，新設計的移工宿舍還包括具備隔音功能的私密空間 （粉紅色），方便移工與遠在家鄉的親人聯絡，以及讓移工早上準備上班、晚上充作休閒空間的客廳（黃色）。

圖片來源：Agency設計工作室網站截圖

費玥也說，把宿舍生活空間設計得層次分明，不但便於移工打掃，也讓他們覺得生活更舒適。 這也能減少群體密集生活的焦慮感，增加歸屬感，大大改善他們的情緒。

改良設計也考慮到移工對收納空間的需求，設計團隊為移工增添了使用智慧卡上鎖的直立式櫥櫃，放置較常用的必需品和衣物，貴重物品則鎖在床底下的抽屜。

每張床的中間也設有掛板，除了增加私密度，讓移工睡覺時不會看到隔床的室友，還能讓移工掛上一些日常物品，充當額外收納空間。

圖片來源：Agency設計工作室網站截圖 以智慧卡上鎖的直立式櫥櫃（左）。 設在每張床中間的掛板（右）除了提供額外的收納空間，也增加了私密度。

Agency聯合總監：過去的宿舍忽略移工的真正需求

團隊在去年邀請八名移工在新設計的宿舍裡試住四週，其中一名正在進修土地測量課程的移工就告訴《亞洲新聞台》，新設計讓他感到滿意的原因，是他下班後進修時 ，不會干擾其他移工休息。

這項設計今年獲得SG Mark金獎，筆者對於設計是個門外漢，只覺得這個設計概念好像只是把一般的住家設計移植到移工宿舍，那為什麼沒有人更早想到？

圖片來源：Agency設計工作室網站截圖 這乾淨明亮的環境，可能是客工宿舍以後的樣貌

Agency聯合總監歐沃禮（Peter Overy）早前接受《聯合早報》訪問時就一針見血地道出了答案：

大部分宿舍的設計概念來自宿舍管理階層，忽略了移工真正的需求。

結合設計團隊將移工視為某人的丈夫、父親、兒子的設計要訣來看的話，新加坡的業者似乎為了節省成本，忽略了移工的福祉。如果真是如此，改善移工居住環境，可能還得先幫助業者改變這種短視的做法。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒



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