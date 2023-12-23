寶寶不是天氣熱才會有尿布疹，其實天冷更容易發生紅屁股
我們想讓你知道的是
大多造成尿布疹的原因，來自於悶熱及刺激物，想要避免這兩大因素，第一是不要讓排泄物與屁屁接觸太久，夜晚不想打擾寶寶睡眠，可以換成過夜型尿布，吸水量較多，儘量保持乾爽。由於新生兒排便次數多，建議以水洗取代濕紙巾擦拭，盡可能減少屁屁肌膚受到摩擦的次數。
對於尿布疹，相信大多數爸媽認為，一定是因為悶熱才容易引起，那麼，冬天是不是就會降低尿布疹的發生機率？
這可不一定喔！曾經就有醫師分享過，冬天因屁屁問題前往急診的人數明顯增加，有些甚至嚴重到流出組織液，冬天時，爸媽擔心天冷而讓寶寶穿著過多的衣物，反而容易造成衣物或尿布裡又悶又濕的狀況增加，或是顧慮水溫低，所以減少洗屁股的次數，這些都是冬天引發尿布疹的常見原因。
尿布疹常見4種類型
耕莘醫院兒科部王健哲醫師指出，我們常說的「紅屁屁」，指的就是尿布疹，其好發部位多為被尿布包覆住的那一帶皮膚，像是屁股、股溝、大腿內側、鼠蹊部、外生殖器等，尿布疹的成因相當多元，最常見可分為以下4種類型：
1. 刺激型尿布疹：因皮膚長時間與尿液、糞便接觸，使得寶寶的肌膚表面受到排泄物的刺激，再加上與尿布、外物的摩擦，容易出現這類的「刺激型尿布疹」，此類尿布疹多出現在肛門周圍，或是屁股兩邊最突出的地方，也就是坐著會碰到的那兩塊皮膚。剛開始出現時，可能只是輕微的疹子，範圍並不大，如沒妥善處理，疹子範圍恐逐漸擴大，寶寶也可能會因碰觸而感覺不適。
2. 感染型尿布疹：當尿布內的排泄物停留時間一久，所包覆的環境變得潮濕悶熱，細菌、黴菌就有機會開始滋生，寶寶的屁屁肌膚如此細嫩，一旦有任何細微的皮膚屏障受損，就容易出現「感染型尿布疹」，像是鏈球菌、葡萄球菌都是常見的病菌來源，黴菌感染則以念珠菌為主。這類的疹子多分布在皮膚皺摺處，包含股溝、腹股溝、外生殖器，或出現零星狀的小紅疹，甚至白點。
3. 悶熱型尿布疹：悶熱型尿布疹主要是因悶熱引起，就像是熱疹、痱子一樣，通常與尿布的透氣度有關，而在尿布束緊的部位大多屬於較不透氣區域，包括腰間、大腿、胯下等，這一類的疹子大多有明顯的區域型分布，如同其他熱疹一般處理，保持乾爽透氣為主。
4. 過敏型尿布疹：某些材質的尿布、添加香精的濕紙巾、有香味的乳液、不明成分的藥膏等，都有機率造成屁屁肌膚的過敏，進而造成過敏性尿布疹，或是近期內有更換類似用品後反覆產生尿布疹，需考慮過敏的因素，否則勤換勤擦，可能反而會讓尿布疹情況變得更加嚴重。
依照出疹的原因及部位，基本上可分為4種尿布疹類型，但王健哲說明，有些疹子狀況，並不是單一原因所導致，多數寶寶的狀況是混合型尿布疹，可能是悶熱又摩擦所造成的紅疹，也有可能是感染型伴隨少數的刺激型尿布疹，倘若一般的基礎照護不見改善，照護者有疑慮時，建議帶往醫療院所尋求幫助，由醫師協助判斷，給予適當的治療，盡早解決寶寶的不適。
治療尿布疹處方藥膏不能隨便用
王健哲指出，為了保護寶寶的屁屁肌膚，爸媽多會購買屁屁膏，在換尿布時塗抹於臀部。市面上販售的屁屁膏大多含氧化鋅成分，能隔絕排泄物與肌膚，宛如以物理性的防護達到保護作用。另外，某些修復霜內含一些幫助舒緩發炎或加強修復等成分，雖不屬於藥物範疇，但同樣能達到改善功效，只要寶寶對其中成分沒有過敏，使用無妨。
至於尿布疹的治療藥膏，只要判斷不是感染型尿布疹，醫師偶爾會開立類固醇藥膏，常能有效且快速改善疹子的紅腫癢，但這類藥膏不能長期使用，塗抹兩三天，若紅疹外觀已有改善，就會建議停藥。
假如是屬於感染型尿布疹，醫師則會開立像是抗生素、抗黴菌藥膏，對症下藥，使用天數也會依照嚴重程度有所變化。若照護者沒有足以判斷的經驗，建議不要自行購買坊間藥局的藥膏且長時間使用，以免延誤治療，甚至使膚況惡化。
凡士林、痱子粉，拿來取代屁屁膏合適嗎？
王健哲表示，凡士林的隔絕及保濕效果很好，但透氣度會是一大問題，塗在寶寶的屁股上，又用尿布包起來，反而易造成悶熱型尿布疹，因此，不建議經常使用在尿布包覆的區域。凡士林較適合用於外露部位，例如乾燥的手腳區域等。
至於痱子粉，雖說似乎能保持乾爽，但使用時恐有讓寶寶吸入飄在空中的粉末的疑慮，且痱子粉撒在寶寶的屁屁上，若吸收汗水或是排泄物，這些粉末會結塊，隨著寶寶的活動，可能會造成肌膚的摩擦，反而對屁屁是種刺激，因此，不推薦使用在尿布包覆區域，也不建議使用在其他皮膚位置。
預防方法尿病診2大方法莫輕忽
大多造成尿布疹的原因，來自於悶熱及刺激物，想要避免這兩大因素，王健哲提醒，第一是不要讓排泄物與屁屁接觸太久，爸媽得記得勤換尿布，尤其大便後應儘速更換；小便即使量少，一旦有濕，建議也不要持續穿超過兩小時；夜晚不想打擾寶寶睡眠，可以換成過夜型尿布，吸水量較多，儘量保持乾爽。由於新生兒排便次數多，建議以水洗取代濕紙巾擦拭，盡可能減少屁屁肌膚受到摩擦的次數。
第二，寶寶的屁屁清潔乾淨後，保持清爽乾燥是很有效的預防與治療方式，在適當室溫與照護環境的許可下，甚至可讓寶寶光著屁股一段時間，使得肌膚上多餘的水分晾乾，甚至也有人使用吹風機的冷風模式吹乾，但天冷時請特別注意，不要造成寶寶的不適。
本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：寶寶尿布疹，為何天冷更嚴重？醫曝「4大主因」 別用凡士林、痱子粉取代屁屁膏
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。