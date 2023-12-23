寶寶不是天氣熱才會有尿布疹，其實天冷更容易發生紅屁股

對於尿布疹，相信大多數爸媽認為，一定是因為悶熱才容易引起，那麼，冬天是不是就會降低尿布疹的發生機率？

這可不一定喔！曾經就有醫師分享過，冬天因屁屁問題前往急診的人數明顯增加，有些甚至嚴重到流出組織液，冬天時，爸媽擔心天冷而讓寶寶穿著過多的衣物，反而容易造成衣物或尿布裡又悶又濕的狀況增加，或是顧慮水溫低，所以減少洗屁股的次數，這些都是冬天引發尿布疹的常見原因。

尿布疹常見4種類型

耕莘醫院兒科部王健哲醫師指出，我們常說的「紅屁屁」，指的就是尿布疹，其好發部位多為被尿布包覆住的那一帶皮膚，像是屁股、股溝、大腿內側、鼠蹊部、外生殖器等，尿布疹的成因相當多元，最常見可分為以下4種類型：

1. 刺激型尿布疹：因皮膚長時間與尿液、糞便接觸，使得寶寶的肌膚表面受到排泄物的刺激，再加上與尿布、外物的摩擦，容易出現這類的「刺激型尿布疹」，此類尿布疹多出現在肛門周圍，或是屁股兩邊最突出的地方，也就是坐著會碰到的那兩塊皮膚。剛開始出現時，可能只是輕微的疹子，範圍並不大，如沒妥善處理，疹子範圍恐逐漸擴大，寶寶也可能會因碰觸而感覺不適。

2. 感染型尿布疹：當尿布內的排泄物停留時間一久，所包覆的環境變得潮濕悶熱，細菌、黴菌就有機會開始滋生，寶寶的屁屁肌膚如此細嫩，一旦有任何細微的皮膚屏障受損，就容易出現「感染型尿布疹」，像是鏈球菌、葡萄球菌都是常見的病菌來源，黴菌感染則以念珠菌為主。這類的疹子多分布在皮膚皺摺處，包含股溝、腹股溝、外生殖器，或出現零星狀的小紅疹，甚至白點。

3. 悶熱型尿布疹：悶熱型尿布疹主要是因悶熱引起，就像是熱疹、痱子一樣，通常與尿布的透氣度有關，而在尿布束緊的部位大多屬於較不透氣區域，包括腰間、大腿、胯下等，這一類的疹子大多有明顯的區域型分布，如同其他熱疹一般處理，保持乾爽透氣為主。

4. 過敏型尿布疹：某些材質的尿布、添加香精的濕紙巾、有香味的乳液、不明成分的藥膏等，都有機率造成屁屁肌膚的過敏，進而造成過敏性尿布疹，或是近期內有更換類似用品後反覆產生尿布疹，需考慮過敏的因素，否則勤換勤擦，可能反而會讓尿布疹情況變得更加嚴重。

依照出疹的原因及部位，基本上可分為4種尿布疹類型，但王健哲說明，有些疹子狀況，並不是單一原因所導致，多數寶寶的狀況是混合型尿布疹，可能是悶熱又摩擦所造成的紅疹，也有可能是感染型伴隨少數的刺激型尿布疹，倘若一般的基礎照護不見改善，照護者有疑慮時，建議帶往醫療院所尋求幫助，由醫師協助判斷，給予適當的治療，盡早解決寶寶的不適。

治療尿布疹處方藥膏不能隨便用

王健哲指出，為了保護寶寶的屁屁肌膚，爸媽多會購買屁屁膏，在換尿布時塗抹於臀部。市面上販售的屁屁膏大多含氧化鋅成分，能隔絕排泄物與肌膚，宛如以物理性的防護達到保護作用。另外，某些修復霜內含一些幫助舒緩發炎或加強修復等成分，雖不屬於藥物範疇，但同樣能達到改善功效，只要寶寶對其中成分沒有過敏，使用無妨。

至於尿布疹的治療藥膏，只要判斷不是感染型尿布疹，醫師偶爾會開立類固醇藥膏，常能有效且快速改善疹子的紅腫癢，但這類藥膏不能長期使用，塗抹兩三天，若紅疹外觀已有改善，就會建議停藥。

假如是屬於感染型尿布疹，醫師則會開立像是抗生素、抗黴菌藥膏，對症下藥，使用天數也會依照嚴重程度有所變化。若照護者沒有足以判斷的經驗，建議不要自行購買坊間藥局的藥膏且長時間使用，以免延誤治療，甚至使膚況惡化。

凡士林、痱子粉，拿來取代屁屁膏合適嗎？

王健哲表示，凡士林的隔絕及保濕效果很好，但透氣度會是一大問題，塗在寶寶的屁股上，又用尿布包起來，反而易造成悶熱型尿布疹，因此，不建議經常使用在尿布包覆的區域。凡士林較適合用於外露部位，例如乾燥的手腳區域等。

至於痱子粉，雖說似乎能保持乾爽，但使用時恐有讓寶寶吸入飄在空中的粉末的疑慮，且痱子粉撒在寶寶的屁屁上，若吸收汗水或是排泄物，這些粉末會結塊，隨著寶寶的活動，可能會造成肌膚的摩擦，反而對屁屁是種刺激，因此，不推薦使用在尿布包覆區域，也不建議使用在其他皮膚位置。

預防方法尿病診2大方法莫輕忽

大多造成尿布疹的原因，來自於悶熱及刺激物，想要避免這兩大因素，王健哲提醒，第一是不要讓排泄物與屁屁接觸太久，爸媽得記得勤換尿布，尤其大便後應儘速更換；小便即使量少，一旦有濕，建議也不要持續穿超過兩小時；夜晚不想打擾寶寶睡眠，可以換成過夜型尿布，吸水量較多，儘量保持乾爽。由於新生兒排便次數多，建議以水洗取代濕紙巾擦拭，盡可能減少屁屁肌膚受到摩擦的次數。

第二，寶寶的屁屁清潔乾淨後，保持清爽乾燥是很有效的預防與治療方式，在適當室溫與照護環境的許可下，甚至可讓寶寶光著屁股一段時間，使得肌膚上多餘的水分晾乾，甚至也有人使用吹風機的冷風模式吹乾，但天冷時請特別注意，不要造成寶寶的不適。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

原標：寶寶尿布疹，為何天冷更嚴重？醫曝「4大主因」 別用凡士林、痱子粉取代屁屁膏

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九