為什麼大馬華人愛港劇？文化相通之外，香港資本也和大馬影視產業緊密合作

近期，香港TVB和優酷聯合出品，由佘詩曼回巢主演的台慶劇《新聞女王》，在香港與中國都掀起話題。儘管有人抨擊劇情失實，部分角色刻畫也稍扁平，但緊湊節奏與鬥智情節，仍讓許多人迅速入坑，相關話題討論也頻頻登上熱搜榜，成為久違的粵語爆款劇。

只是，除了這兩個地區外，這部港劇竟在馬來西亞引起巨大迴響。不少人好奇，在當前香港娛樂文化大不如前的時代，為何在馬來西亞依舊擁有不容小覷的影響力。

實際上，若從上世紀80年代追溯兩地之間的文化淵源，就不難理解馬來西亞輕熟齡人士對香港仍擁有深厚的情意結，甚至把它視為基因裡的「革命情感」也不為過。

香港影劇填補馬來西亞華人娛樂需求

時光倒回40年前，在台灣與中國的娛樂業仍未真正紮根時，香港已受惠於英國殖民下力推的自由港口地位，在經濟規模上一躍成為區域領頭的「東方之珠」，紙醉金迷的繁華榮景也帶動歌影視版圖的發展，處處星光燦爛，也打造不少紅極一時的巨星。

彼時隔著南中國海的馬來西亞華人，在政府於1970年實施種族偏差待遇的「新經濟政策」後，原本齊頭的經濟起跑點頓時有了落差，少了一視同仁的打拼助力，內心也開始對腳下土地的認同感多了疑惑。由於馬來西亞政府專注發展以馬來人為主的政策與活動，就連公共媒介也只有保留少數時段給華社，令找不到其他出口的華人只能透過這些平台來紓解鬱悶。

正好多元繁華的香港歌影視業接住這股低壓情緒。當時，「亞洲四小龍」為首的香港經濟已繁花似錦，螢幕畫面呈現的五光十色令馬來西亞華人心生嚮往，內心開始佈下與香港的情感連結。

同時，兩地擁有類似的背景輪廓，如同屬英國殖民地及資本主義外，馬來西亞當時的主要一線城市如吉隆坡、怡保及芙蓉等，當地華人人口眾多，且皆以廣東話為主要溝通語言。因此無論是香港電視劇或電影，都能直接以原音播放，耳濡目染下，間接促使無論來自什麼籍貫，不少馬來西亞華人能聽懂或說廣東話的原因。

在港劇「入侵」馬來西亞的80年代，只要到了傍晚6時或7時，就可看見家家戶戶打開電視機，全家人邊吃飯邊看劇的場景。尤其是香港無綫電視TVB出產的連續劇，幾乎陪伴許多馬來西亞華人的童年，許多人甚至還會到當時盛行的錄影中心，租借VHS錄影帶來追看更多電視台未播放的港劇，這也促使許多資深的高齡港星，在當時擁有高知名度後，至今仍可常年在馬來西亞登台作秀，足見當時的歌影視影響力的悠遠深厚。

Astro與TVB

近90年代，馬來西亞終於有了自產的本土連續劇製作公司HVD，並以廣東話為主每季量產。雖然名目上是馬來西亞連續劇，但在前幾年的製作模式，幾乎都受到港劇的影響，不僅劇本以港劇為參考元素，幕後工作人員也邀請資深香港人員來協助，當時的演員陣容也邀請TVB的二三線演員來擔任主角，以此來啟發馬來西亞演員的表演天賦，並藉此激發觀眾對本土電視劇的觀看興致。

龔慈恩、林煒、王綺琴、吴岱融、曾偉權、連偉健、楊澤霖等，都是當年首批來馬拍攝的港星。儘管他們在香港知名度不高，但擁有多年豐富的演戲經驗，至少在鏡頭前表現駕輕就熟，廣東話咬字也標準，間接影響馬來西亞觀眾開始轉向觀賞本土連續劇。HVD的崛起，一度成為家喻戶曉的本土電視劇製作品牌，並一度成功在馬來西亞電視台黃金檔播出節目，也算是締造另一種馬來西亞觀眾與香港藝人熟悉結緣的形式。

值得一提的是，由於香港娛樂在馬來西亞影響力太大，儘管政府規定中小學生在學校必須講華語，但除了國營台外，目前馬來西亞商業電台的主要廣播時段都是以廣東話為主，是否通曉廣東話成為DJ被錄取的主要考量之一，商業電台更不時會播放香港廣東歌，這也是馬來西亞華人社會仍與香港娛樂圈保持緊密連接的間接因素。

後來亞洲金融風暴突然降臨，HVD也無法適時轉型而宣告倒閉，馬來西亞本土製作劇集也告一段落。不過，TVB的影響力繼續在馬來西亞深耕，尤其在踏入21世紀後，馬來西亞收費電視台Astro與TVB合作，如Astro頻道中就有Astro華麗台、專攻亞太市場的TVB星河頻道、TVB翡翠台，同步推出香港熱播的電視劇，後來更在追劇熱度日漸提高下，雙方在2004年合作推出《Astro華麗台電視劇大獎》，其中Astro華麗台是Astro與TVB合資設立的粵語節目頻道。此外，擁有全球最多邵氏電影片庫的香港天映娛樂，旗下的天映頻道也在Astro播放。

《Astro華麗台電視劇大獎》頒獎典禮比照TVB的台慶頒獎典禮，由觀眾電話投票選出「我的至愛戲勢最強大獎」，「我的至愛男主角」，「我的至愛女主角」，「我的至愛主題曲」，「我的至愛角色」等，並邀請TVB的一線男女藝人到馬出席領獎。這是TVB首次與香港以外地區進行的大規模頒獎典禮，投資成本龐大，雖然後期因成本考量，頒獎典禮已於2018年取消，但至今仍會在每年的台慶頒獎禮時，保留馬來西亞觀眾投選最喜愛TVB男、女主角及劇集項目，足見香港無綫電視台仍高度重視馬來西亞觀眾的參與，馬來西亞觀眾也一直有保持追看TVB劇集的見證。

（以下影片顯示香港TVB舉辦的《萬千星輝頒獎典禮》設有馬來西亞觀眾的投票環節）