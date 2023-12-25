為什麼大馬華人愛港劇？文化相通之外，香港資本也和大馬影視產業緊密合作
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為何馬來西亞電視台會頒獎給香港明星？為何港片都愛來馬來西亞取景？大馬與香港曾是英國殖民地，大馬華人普遍能聽懂廣東話，在相近的文化背景下，多年來港劇是大馬華人的精神糧食。近年，劉德華與古天樂也看好大馬市場，接連在當地投資拍片。
近期，香港TVB和優酷聯合出品，由佘詩曼回巢主演的台慶劇《新聞女王》，在香港與中國都掀起話題。儘管有人抨擊劇情失實，部分角色刻畫也稍扁平，但緊湊節奏與鬥智情節，仍讓許多人迅速入坑，相關話題討論也頻頻登上熱搜榜，成為久違的粵語爆款劇。
只是，除了這兩個地區外，這部港劇竟在馬來西亞引起巨大迴響。不少人好奇，在當前香港娛樂文化大不如前的時代，為何在馬來西亞依舊擁有不容小覷的影響力。
實際上，若從上世紀80年代追溯兩地之間的文化淵源，就不難理解馬來西亞輕熟齡人士對香港仍擁有深厚的情意結，甚至把它視為基因裡的「革命情感」也不為過。
香港影劇填補馬來西亞華人娛樂需求
時光倒回40年前，在台灣與中國的娛樂業仍未真正紮根時，香港已受惠於英國殖民下力推的自由港口地位，在經濟規模上一躍成為區域領頭的「東方之珠」，紙醉金迷的繁華榮景也帶動歌影視版圖的發展，處處星光燦爛，也打造不少紅極一時的巨星。
彼時隔著南中國海的馬來西亞華人，在政府於1970年實施種族偏差待遇的「新經濟政策」後，原本齊頭的經濟起跑點頓時有了落差，少了一視同仁的打拼助力，內心也開始對腳下土地的認同感多了疑惑。由於馬來西亞政府專注發展以馬來人為主的政策與活動，就連公共媒介也只有保留少數時段給華社，令找不到其他出口的華人只能透過這些平台來紓解鬱悶。
正好多元繁華的香港歌影視業接住這股低壓情緒。當時，「亞洲四小龍」為首的香港經濟已繁花似錦，螢幕畫面呈現的五光十色令馬來西亞華人心生嚮往，內心開始佈下與香港的情感連結。
同時，兩地擁有類似的背景輪廓，如同屬英國殖民地及資本主義外，馬來西亞當時的主要一線城市如吉隆坡、怡保及芙蓉等，當地華人人口眾多，且皆以廣東話為主要溝通語言。因此無論是香港電視劇或電影，都能直接以原音播放，耳濡目染下，間接促使無論來自什麼籍貫，不少馬來西亞華人能聽懂或說廣東話的原因。
在港劇「入侵」馬來西亞的80年代，只要到了傍晚6時或7時，就可看見家家戶戶打開電視機，全家人邊吃飯邊看劇的場景。尤其是香港無綫電視TVB出產的連續劇，幾乎陪伴許多馬來西亞華人的童年，許多人甚至還會到當時盛行的錄影中心，租借VHS錄影帶來追看更多電視台未播放的港劇，這也促使許多資深的高齡港星，在當時擁有高知名度後，至今仍可常年在馬來西亞登台作秀，足見當時的歌影視影響力的悠遠深厚。
Astro與TVB
近90年代，馬來西亞終於有了自產的本土連續劇製作公司HVD，並以廣東話為主每季量產。雖然名目上是馬來西亞連續劇，但在前幾年的製作模式，幾乎都受到港劇的影響，不僅劇本以港劇為參考元素，幕後工作人員也邀請資深香港人員來協助，當時的演員陣容也邀請TVB的二三線演員來擔任主角，以此來啟發馬來西亞演員的表演天賦，並藉此激發觀眾對本土電視劇的觀看興致。
龔慈恩、林煒、王綺琴、吴岱融、曾偉權、連偉健、楊澤霖等，都是當年首批來馬拍攝的港星。儘管他們在香港知名度不高，但擁有多年豐富的演戲經驗，至少在鏡頭前表現駕輕就熟，廣東話咬字也標準，間接影響馬來西亞觀眾開始轉向觀賞本土連續劇。HVD的崛起，一度成為家喻戶曉的本土電視劇製作品牌，並一度成功在馬來西亞電視台黃金檔播出節目，也算是締造另一種馬來西亞觀眾與香港藝人熟悉結緣的形式。
值得一提的是，由於香港娛樂在馬來西亞影響力太大，儘管政府規定中小學生在學校必須講華語，但除了國營台外，目前馬來西亞商業電台的主要廣播時段都是以廣東話為主，是否通曉廣東話成為DJ被錄取的主要考量之一，商業電台更不時會播放香港廣東歌，這也是馬來西亞華人社會仍與香港娛樂圈保持緊密連接的間接因素。
後來亞洲金融風暴突然降臨，HVD也無法適時轉型而宣告倒閉，馬來西亞本土製作劇集也告一段落。不過，TVB的影響力繼續在馬來西亞深耕，尤其在踏入21世紀後，馬來西亞收費電視台Astro與TVB合作，如Astro頻道中就有Astro華麗台、專攻亞太市場的TVB星河頻道、TVB翡翠台，同步推出香港熱播的電視劇，後來更在追劇熱度日漸提高下，雙方在2004年合作推出《Astro華麗台電視劇大獎》，其中Astro華麗台是Astro與TVB合資設立的粵語節目頻道。此外，擁有全球最多邵氏電影片庫的香港天映娛樂，旗下的天映頻道也在Astro播放。
《Astro華麗台電視劇大獎》頒獎典禮比照TVB的台慶頒獎典禮，由觀眾電話投票選出「我的至愛戲勢最強大獎」，「我的至愛男主角」，「我的至愛女主角」，「我的至愛主題曲」，「我的至愛角色」等，並邀請TVB的一線男女藝人到馬出席領獎。這是TVB首次與香港以外地區進行的大規模頒獎典禮，投資成本龐大，雖然後期因成本考量，頒獎典禮已於2018年取消，但至今仍會在每年的台慶頒獎禮時，保留馬來西亞觀眾投選最喜愛TVB男、女主角及劇集項目，足見香港無綫電視台仍高度重視馬來西亞觀眾的參與，馬來西亞觀眾也一直有保持追看TVB劇集的見證。
（以下影片顯示香港TVB舉辦的《萬千星輝頒獎典禮》設有馬來西亞觀眾的投票環節）
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn