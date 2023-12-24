COVID-19變異株JN.1可能為台灣下波主流，目前的疫苗、藥物有效嗎？
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疾管署呼籲，民眾應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生習慣，年長者、免疫低下者外出或於人潮聚集且無法保持適當距離、通風不良之場所，以及在與年長者或免疫低下者密切接觸時，都建議要戴口罩維護自身健康。
近期各國陸續檢出COVID-19變異株「JN.1」，其全球流行占比有快速上升的趨勢。
疾管署發言人羅一鈞指出，截至今（2023）年12月18日，全球已有超過40個國家檢出JN.1變異株，歐洲、美洲占比快速上升，特別在新加坡占比已超過一半，成為該國的主流變異株。JN.1在國內也有本土病例檢出，國內占比為3%。至於境外移入的部分，雖然也以EG.5（53%）為多，但JN.1占比有明顯增加的趨勢。
根據疾管署資料顯示，台灣也有陸續檢出JN.1本土病例。羅一鈞表示，目前JN.1很有潛力，可能會成為國內下一波主流病毒株，不過還要持續觀察COVID-19病毒株演變及流行的趨勢。
JN.1國內已有本土案例，境外移入檢出占比第2多
疾管署12月19日公布，國內上週（12月12日至18日）新增258例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（12月5日至11日）上升，近四週變異株監測發現，本土檢出病毒株仍以EG.5（81%）為主。
不過，最近國際相當關注的JN.1在國內也有本土病例檢出，國內占比為3%。至於境外移入的部分，雖然也以EG.5（53%）為多，但JN.1占比有明顯增加的趨勢，占比為28%是境外移入檢出第2多的變異株。
XBB疫苗、藥物還有效嗎？國內疫情是否受影響？
近期國內疫情略升，併發症及死亡發生風險持續，全球COVID-19陽性率也處於高點，部分國家疫情上升，鄰近台灣的東南亞國家病例數亦呈上升趨勢，現在又有JN.1來攪局，不免讓人感到擔憂。
不過，羅一鈞表示，JN.1其實是一個已知變異株，它是屬於BA.2.86的子代變異株，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，JN.1因為有免疫逃脫所以有較高的傳染力，但是它的重症率、疾病嚴重度並沒有明顯增加，整體評估JN.1變異株的公共衛生風險低。
另外，根據美國何大一博士團隊最新研究發現，XBB疫苗對於目前流行的COVID-19主流病毒株，包含JN.1在內，都有不錯的預防效果。羅一鈞建議，民眾應接種XBB疫苗來預防JN.1，而且目前也都沒有報告指出JN.1會對快篩、藥物效果造成影響，民眾可以放心，快篩仍是準確的，藥物也都有效。
羅一鈞表示，針對新冠疫情升溫的時間點、高峰人次，目前沒有調整，因為原先的推估就有包含變異株轉換的可能，即使疫情是因JN.1造成的，疾管署仍推估1月中下旬新冠疫情會升溫，高峰時人次約為1.8萬至2萬。
除了接種XBB疫苗外，疾管署也呼籲，民眾應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生習慣，年長者、免疫低下者外出或於人潮聚集且無法保持適當距離、通風不良之場所，以及在與年長者或免疫低下者密切接觸時，都建議要戴口罩維護自身健康。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：JN.1變異株全球占比快速上升！可能為台灣下波主流，疫苗、藥物有效嗎？
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。