COVID-19變異株JN.1可能為台灣下波主流，目前的疫苗、藥物有效嗎？

近期各國陸續檢出COVID-19變異株「JN.1」，其全球流行占比有快速上升的趨勢。

疾管署發言人羅一鈞指出，截至今（2023）年12月18日，全球已有超過40個國家檢出JN.1變異株，歐洲、美洲占比快速上升，特別在新加坡占比已超過一半，成為該國的主流變異株。JN.1在國內也有本土病例檢出，國內占比為3%。至於境外移入的部分，雖然也以EG.5（53%）為多，但JN.1占比有明顯增加的趨勢。

根據疾管署資料顯示，台灣也有陸續檢出JN.1本土病例。羅一鈞表示，目前JN.1很有潛力，可能會成為國內下一波主流病毒株，不過還要持續觀察COVID-19病毒株演變及流行的趨勢。

JN.1國內已有本土案例，境外移入檢出占比第2多

疾管署12月19日公布，國內上週（12月12日至18日）新增258例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（12月5日至11日）上升，近四週變異株監測發現，本土檢出病毒株仍以EG.5（81%）為主。

不過，最近國際相當關注的JN.1在國內也有本土病例檢出，國內占比為3%。至於境外移入的部分，雖然也以EG.5（53%）為多，但JN.1占比有明顯增加的趨勢，占比為28%是境外移入檢出第2多的變異株。

XBB疫苗、藥物還有效嗎？國內疫情是否受影響？

近期國內疫情略升，併發症及死亡發生風險持續，全球COVID-19陽性率也處於高點，部分國家疫情上升，鄰近台灣的東南亞國家病例數亦呈上升趨勢，現在又有JN.1來攪局，不免讓人感到擔憂。

不過，羅一鈞表示，JN.1其實是一個已知變異株，它是屬於BA.2.86的子代變異株，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，JN.1因為有免疫逃脫所以有較高的傳染力，但是它的重症率、疾病嚴重度並沒有明顯增加，整體評估JN.1變異株的公共衛生風險低。

圖片來源：衛生福利部疾病管制署

另外，根據美國何大一博士團隊最新研究發現，XBB疫苗對於目前流行的COVID-19主流病毒株，包含JN.1在內，都有不錯的預防效果。羅一鈞建議，民眾應接種XBB疫苗來預防JN.1，而且目前也都沒有報告指出JN.1會對快篩、藥物效果造成影響，民眾可以放心，快篩仍是準確的，藥物也都有效。

圖片來源：衛生福利部疾病管制署

羅一鈞表示，針對新冠疫情升溫的時間點、高峰人次，目前沒有調整，因為原先的推估就有包含變異株轉換的可能，即使疫情是因JN.1造成的，疾管署仍推估1月中下旬新冠疫情會升溫，高峰時人次約為1.8萬至2萬。

除了接種XBB疫苗外，疾管署也呼籲，民眾應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生習慣，年長者、免疫低下者外出或於人潮聚集且無法保持適當距離、通風不良之場所，以及在與年長者或免疫低下者密切接觸時，都建議要戴口罩維護自身健康。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此

原標：JN.1變異株全球占比快速上升！可能為台灣下波主流，疫苗、藥物有效嗎？

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九