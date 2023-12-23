朱家安：當我們歧視行人，我們其實是虧待窮人、女人、老人和小孩

文：朱家安

上週一則描繪行人過馬路慢吞吞的「帝王條款」哏圖在網路流傳。有些人認為使用這哏圖諷刺行人，相當於是在表達對行人的歧視，也有人不那麼確定：行人不是「固定身分」，你走在路上是行人，但上了車就不是，若人人都可能是行人，討論行人是否受到歧視，還有意義嗎？這篇文章不會直接討論「帝王條款」是否應該被詮釋為批評或歧視路人，但我想回應這個關於「固定身分」的問題，我認為就算一個族群並不是固定身分，依然有可能受到歧視，而社會也依然有理由重視。而這會讓我們在面對交通議題時可以看到更多顧慮。

非固定身分的族群也可能受歧視

先從簡單的開始：非固定身分者也能組成族群，也能受到歧視和差別待遇。例如，人人都可能感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），而我們應該都同意，在COVID-19爆發的頭一年，台灣社會還滿歧視感染者的。就算你沒受感染，光是在公車上喉嚨癢咳了一兩聲，也會馬上擔心旁邊的乘客眼光。當社會歧視某族群，通常有兩件事情會出現：

刻板印象：關於這族群的不正義的刻板印象在社會上瀰漫開來。

差別待遇：這族群因為這些刻板印象而受到不公平的對待、邊緣化、恐懼、嫌惡，甚至邊緣化。

我們通常比較習慣用差別待遇來理解歧視，例如「中國人與狗不得進入」，但其實光是刻板印象，都足以妨礙社會規劃和安排。因此像是「女生數學不好」、「原住民愛喝酒」等言論，就算本身沒有構成差別待遇（畢竟那只是一句話而已），但也可能讓對應族群過得更不好。

在肺炎剛爆發的台灣，冠狀病毒感染者背負不正義的刻板印象，大家高估這些人危險的程度，也高估他們應該為自己成為感染者這件事負責的程度，因此對他們投以不必要的嫌惡和譴責。感染者不是固定的族群身分，一樣可能受到歧視。當感染者受到歧視，社會一樣會付出代價，我們會把社會成本投注在比較沒效率的事情上，無法好好防疫。

非固定身分的族群也可能受歧視，另一個理由在於，「固定身分」的族群並沒有我們想像的那麼多、那麼「固定」。我今天不需要輪椅輔具也能出門，以後就未必了。我從出生到目前，一直都是順性別異性戀，然而性別和性傾向流動的觀點下，這些在未來也可能改變。

總之，縱使行人不算是固定的身分，行人一樣能背負不正義的刻板印象，這些刻板印象可能影響政策，不公平的對待行人。例如，大家都有責任付出努力保護自己，但如果社會大眾高估行人在這方面的責任，在交通法規上就會比較不保障行人。

當這種事情發生在行人身上，這就跟同志背負不正義的刻板印象，並因此遭受政策上不公平對待一樣。面對這兩種情況，「人人都可能是行人」好像不是說明前者比較不糟糕的好理由。

不同身分會交錯

此外，就算行人不算是固定的身分，怎樣的人會成為行人，也有族群上的差異：窮人、老人、小孩、女人容易成為行人。換句話說，行人作為一個族群有人口學上的特徵，如果一個社會在交通上對行人比較差，那這個社會就在交通上虧待窮人、老人、小孩和女人。

在《被隱形的女性》這本書裡，英國作家佩雷茲（Caroline Criado Perez）用一個有趣的故事開場。2011年瑞典政府為了回應性別平等運動，全面檢視各種政策是否有性別不平等的問題，結果還真的揪出一堆。瑞典會下雪，每年雪季後政府都要清除路面積雪讓人通行。當時有個官員在忙碌之餘挖苦自己說，還好做性別運動的人不會連剷雪這種事都管。結果事實證明連剷雪這種事情都還真的跟性別有關，大致上：

當時剷雪工作會先針對馬路，接下來才是人行道和自行車道。 誰用最多馬路？答案是開車的人，大多是男性。 基於不平等的性別分工，女性擔任更多照護工作和再生產工作。相對於每天往返「住家和公司」的男性上班族，職業婦女和家庭主婦的每日路線更加複雜。想像一下，如果你是家裡需要照顧其他人的人，那你傍晚可能得先去附近藥房拿藥、到市場買水果，然後接小孩回家。女人的用路方式非常複雜，而有關當局對此一直不夠了解，因為他們大多不是女人。 瑞典改變了剷雪順序後，意外發現社會成本降低了。行人受傷就跟駕駛受傷一樣，會花費醫療成本並降低社會生產力。過去瑞典決定剷雪順序的有關當局大多由男人組成，他們自己不常使用人行道，不覺得清除人行道的積雪有多急迫。沒想到社會實情跟他們想的相反：使用人行道的人多到你光是優先對人行道剷雪，都會降低整體成本。單一性別的盲點。

當然，台灣道路大多不需要剷雪，但有沒有其他方面因為忽視行人而造成不平等、增加社會成本呢？一樣值得想想。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰