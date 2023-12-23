讚嘆美鳳姐！被稱「最美歐巴桑」從不避諱年紀，誰說努力維持外貌就不是「自然老化」？
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強調真實美，鼓勵女性接受自己自然外貌，擁抱個體獨特的特徵，這有助於減少社會對於理想化外貌的觀念。不過，一個人若能像陳美鳳一樣健身和控制飲食維持數十年如一日的體態，那種「像韓國女團」的身材就是她的自然（就像網友討論的並非單靠醫美可達到）。
近日陳美鳳出席活動穿著低胸黑色緊身洋裝露出修長雙腿，頂著粉紅色短髮，引起網友熱烈討論，知名網紅也忍不住讚嘆「還以為是哪個韓國女團成員」。
關於該照片的討論進行了幾天，陳美鳳幾乎每次公開亮相都會造成網友的熱議，若在搜尋引擎上打上她的名字則會出現「年輕」、「幾歲」、「保養」等關鍵字，觀眾對於她年齡的驚嘆或許從她邁入中年時就開始了，而她依然維持體態也並非偶然。
在台灣社會，女性外貌受到過度的重視，大眾總喜歡討論女性看起來比真實年齡更為年輕的話題，或者如何優雅老去，但我認為關注自己年齡及外貌的人不可能成為「陳美鳳」，也不會只是靠著醫美就能維持她的形象，她說讓自己維持在最好的狀態也要保持良好的健康，自然而然從內展現出來的美。
不拘一格的演藝生涯，給了陳美鳳特殊的識別
陳美鳳不到40歲時因接連演鄉土劇中母親的角色而被張小燕稱為「最美歐巴桑」，此稱號被台灣觀眾熟知。通常女性會在意自己被叫老，但她曾在《朝日新聞》專訪時表示不在乎被稱為「歐巴桑」——「歐巴桑也沒有不好，他們為了家庭奉獻，充滿了人生歷練，就算滿頭白髮也是智慧和青春的累積」——這個稱號給她一個特殊的識別。
早年在秀場時期，她深知自己無法走當時主流的白皙路線，接受自己的獨特之處，積極地將皮膚曬黑而有了「黑美人」的稱號，她並不受外界對外貌的刻板印象影響也不為了迎合大眾而改變。
挑戰主流審美觀的社會意義
陳美鳳展現了對年齡的自信態度，公開談論自己的年紀，並且在媒體中強調年齡是一種經驗的積累，而非僅僅是外貌的衰老，開放的態度應該要有助於社會鬆動對於女性年齡的刻板印象，但多數人卻只在意她的外貌與真實年齡的差距。
我認為以年輕女性的代稱（例如韓國女團）稱讚熟齡女性，是讓人感到不適的讚美。畢竟每個年齡層的女性都有屬於該年齡層的美感或是自然的美，並非年輕的外在才是最值得女性追求的目標，大眾同時也在感嘆應學習某位好萊塢或歐洲女演員面對老態的坦然，又追捧看起來只有自己年齡一半的女性是很矛盾的行為。
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。