讚嘆美鳳姐！被稱「最美歐巴桑」從不避諱年紀，誰說努力維持外貌就不是「自然老化」？

近日陳美鳳出席活動穿著低胸黑色緊身洋裝露出修長雙腿，頂著粉紅色短髮，引起網友熱烈討論，知名網紅也忍不住讚嘆「還以為是哪個韓國女團成員」。

關於該照片的討論進行了幾天，陳美鳳幾乎每次公開亮相都會造成網友的熱議，若在搜尋引擎上打上她的名字則會出現「年輕」、「幾歲」、「保養」等關鍵字，觀眾對於她年齡的驚嘆或許從她邁入中年時就開始了，而她依然維持體態也並非偶然。

在台灣社會，女性外貌受到過度的重視，大眾總喜歡討論女性看起來比真實年齡更為年輕的話題，或者如何優雅老去，但我認為關注自己年齡及外貌的人不可能成為「陳美鳳」，也不會只是靠著醫美就能維持她的形象，她說讓自己維持在最好的狀態也要保持良好的健康，自然而然從內展現出來的美。

不拘一格的演藝生涯，給了陳美鳳特殊的識別

陳美鳳不到40歲時因接連演鄉土劇中母親的角色而被張小燕稱為「最美歐巴桑」，此稱號被台灣觀眾熟知。通常女性會在意自己被叫老，但她曾在《朝日新聞》專訪時表示不在乎被稱為「歐巴桑」——「歐巴桑也沒有不好，他們為了家庭奉獻，充滿了人生歷練，就算滿頭白髮也是智慧和青春的累積」——這個稱號給她一個特殊的識別。

早年在秀場時期，她深知自己無法走當時主流的白皙路線，接受自己的獨特之處，積極地將皮膚曬黑而有了「黑美人」的稱號，她並不受外界對外貌的刻板印象影響也不為了迎合大眾而改變。

挑戰主流審美觀的社會意義

陳美鳳展現了對年齡的自信態度，公開談論自己的年紀，並且在媒體中強調年齡是一種經驗的積累，而非僅僅是外貌的衰老，開放的態度應該要有助於社會鬆動對於女性年齡的刻板印象，但多數人卻只在意她的外貌與真實年齡的差距。

我認為以年輕女性的代稱（例如韓國女團）稱讚熟齡女性，是讓人感到不適的讚美。畢竟每個年齡層的女性都有屬於該年齡層的美感或是自然的美，並非年輕的外在才是最值得女性追求的目標，大眾同時也在感嘆應學習某位好萊塢或歐洲女演員面對老態的坦然，又追捧看起來只有自己年齡一半的女性是很矛盾的行為。