開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/23,
性別

讚嘆美鳳姐！被稱「最美歐巴桑」從不避諱年紀，誰說努力維持外貌就不是「自然老化」？

讚嘆美鳳姐！被稱「最美歐巴桑」從不避諱年紀，誰說努力維持外貌就不是「自然老化」？
圖為台灣女藝人陳美鳳。｜Photo Credit: 民視提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

強調真實美，鼓勵女性接受自己自然外貌，擁抱個體獨特的特徵，這有助於減少社會對於理想化外貌的觀念。不過，一個人若能像陳美鳳一樣健身和控制飲食維持數十年如一日的體態，那種「像韓國女團」的身材就是她的自然（就像網友討論的並非單靠醫美可達到）。

近日陳美鳳出席活動穿著低胸黑色緊身洋裝露出修長雙腿，頂著粉紅色短髮，引起網友熱烈討論，知名網紅也忍不住讚嘆「還以為是哪個韓國女團成員」。

關於該照片的討論進行了幾天，陳美鳳幾乎每次公開亮相都會造成網友的熱議，若在搜尋引擎上打上她的名字則會出現「年輕」、「幾歲」、「保養」等關鍵字，觀眾對於她年齡的驚嘆或許從她邁入中年時就開始了，而她依然維持體態也並非偶然。

在台灣社會，女性外貌受到過度的重視，大眾總喜歡討論女性看起來比真實年齡更為年輕的話題，或者如何優雅老去，但我認為關注自己年齡及外貌的人不可能成為「陳美鳳」，也不會只是靠著醫美就能維持她的形象，她說讓自己維持在最好的狀態也要保持良好的健康，自然而然從內展現出來的美。

不拘一格的演藝生涯，給了陳美鳳特殊的識別

陳美鳳不到40歲時因接連演鄉土劇中母親的角色而被張小燕稱為「最美歐巴桑」，此稱號被台灣觀眾熟知。通常女性會在意自己被叫老，但她曾在《朝日新聞》專訪時表示不在乎被稱為「歐巴桑」——「歐巴桑也沒有不好，他們為了家庭奉獻，充滿了人生歷練，就算滿頭白髮也是智慧和青春的累積」——這個稱號給她一個特殊的識別。

早年在秀場時期，她深知自己無法走當時主流的白皙路線，接受自己的獨特之處，積極地將皮膚曬黑而有了「黑美人」的稱號，她並不受外界對外貌的刻板印象影響也不為了迎合大眾而改變。

挑戰主流審美觀的社會意義

陳美鳳展現了對年齡的自信態度，公開談論自己的年紀，並且在媒體中強調年齡是一種經驗的積累，而非僅僅是外貌的衰老，開放的態度應該要有助於社會鬆動對於女性年齡的刻板印象，但多數人卻只在意她的外貌與真實年齡的差距。

我認為以年輕女性的代稱（例如韓國女團）稱讚熟齡女性，是讓人感到不適的讚美。畢竟每個年齡層的女性都有屬於該年齡層的美感或是自然的美，並非年輕的外在才是最值得女性追求的目標，大眾同時也在感嘆應學習某位好萊塢或歐洲女演員面對老態的坦然，又追捧看起來只有自己年齡一半的女性是很矛盾的行為。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。