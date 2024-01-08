藥師傳授家庭藥品整理與儲存秘訣：拆封後能放多久？過期藥怎麼處理？

文：KingNet國家網路醫藥編輯部

隨著農曆春節的腳步漸近，不少家庭已陸續開始大掃除、除舊布新，迎接一年一度家庭團聚的時刻。在這佳節期間，除了清掃家園，民眾也應該關注自己及家人的身體健康以及用藥安全！不妨趁大掃除的時候順手整理家中的常備藥物，檢視是否有長期未使用早已過期的藥品，或補齊缺少的常備藥！

常備藥與急救藥箱該如何整理？

藥品與食品相同，製造出來後都有保存期限，超過保存期限的藥品，可能出現藥效降低或變質等情形，應該避免服用。尚未拆封使用的藥品，只要保存在正確的儲存環境，便可以放到包裝上所標示的有效期限（expiration date）。不過一旦藥品被拆封（如：從泡殼包裝中取出裸錠、打開藥罐），就容易因與外界空氣接觸，導致受潮影響療效。因此，開封後的藥品有更嚴格的使用期限（beyond-use day）規定，以確保藥品的品質與療效。

不同劑型的藥品，在拆封後會有不同的使用期限規定，詳細使用期限可以參考下表：

劑型/商品名 開封後使用期限 錠劑、膠囊 6個月 磨粉藥品 6個月（部分特殊藥品使用期限小於6個月） 外用藥膏 6個月 眼藥水（膏） 含防腐劑：1個月 不含防腐劑：24小時 糖漿藥水 1個月

糖漿用粉劑、懸液用粉劑

安滅菌（Augmentin） 冷藏保存7天 萬博黴素（Amolin） 冷藏保存7天 日舒（Zithromax） 室溫保存5天 優力黴素（Ulexin） 冷藏保存7天

胰島素

優泌樂筆-混合型50（Humalog Mix50 KwikPen） 30℃下 28 天 優泌樂筆（Humalog KwikPen） 30℃下 28 天 諾和瑞諾易筆（NovoRapid FlexPen） 30℃下 28 天 諾和密斯30諾易筆（NovoMix 30 FlexPen） 30℃下 28 天 諾胰保諾特筆（Tresiba FlexTouch） 30℃下 56 天 諾胰得諾特筆（Ryzodeg FlexTouch） 30℃下 28 天 瑞和密爾諾易筆（Levemir FlexPen） 30℃下 42 天 糖德仕注射劑（Toujeo SoloStar） 30℃下 42 天 爽胰達注射劑（Soliqua SoloStar） 25℃下 28 天；30℃下 14 天

除了留意上述的保存期限與開封後使用期限外，若發現未拆封的藥品出現斑點、變色、膨脹或出現異味，也應該避免使用。

過期藥品該如何處裡？

為了避免廢棄藥品造成環境汙染或遭他人誤用，民眾可以依循以下原則來處理過期或廢棄的藥品。

若屬於「抗癌藥與免疫製劑」、「抗生素」、「荷爾蒙製劑」等藥品，為了避免汙染環境，應放在包裝中，集中交付給醫療院所或社區藥局進行回收。 若屬於管制藥品（如：鎮靜安眠藥、嗎啡、吩坦尼），應原包裝繳回原先就醫之醫療院所進行回收，以免遭有心人士使用。 針具針頭（如：胰島素針頭）應使用堅固的廣口容器收集，並將容器交由合格之感染性廢棄物處理機構處理（可繳回原先就醫院所回收），以避免他人誤觸。 非上述藥品，則將藥錠或藥水集中在夾鏈袋中，​與泡過的茶葉、咖啡渣或衛生紙混合，​最後將夾鏈袋密封隨一般垃圾丟棄即可。

如何正確保存藥品？

除了部分特殊藥品（如：未開封的胰島素、部分泡製後的抗生素藥水、部分生物製劑）需要放在冰箱冷藏（2-8℃）外，一般藥品通常室溫保存即可。建議放在避光、避溼、避熱的地方儲存，陰涼乾燥的儲物櫃是不錯的選擇。此外，也應避免放在兒童能夠取得到的地方，以免發生誤食意外。

提前領取慢性疾病用藥，確保規律用藥不中斷

慢性病患者需維持長期且規律的用藥，春節假期不應中斷治療。為此，衛福部通常會在春節前放寬藥品領取規定，讓持有連續處方箋的慢性病患者可以提前領取藥物，確保假期間的用藥不中斷。患者應留意衛福部公告提前領藥的訊息，提前領取藥物，以避免連假期間醫療院所或藥局休息而無法領藥。

選擇合適的保健禮盒

春節期間，贈送保健品作為禮物是常見的習俗，但這可能對健康帶來風險。未經專業醫療評估的保健品可能不適合每個人，甚至可能與藥物產生交互作用。建議使用保健品前先諮詢專業醫師或藥師的建議，確認不會有藥物交互作用與對身體的負面影響後再服用。

保持健康生活習慣

春節期間，與家人團聚歡樂之際，也要注意保持健康生活習慣。適量飲食、避免熬夜與過量飲酒，並持續關注自身的健康狀況，保持規律量測血壓和血糖的好習慣，這樣才能確保在這個重要的節日裡，既享受歡樂時光又維護健康。若打算外出旅遊，建議事先了解旅遊目的地的疫情狀況、疫苗需求，並準備必要的醫藥用品以備不時之需。

透過對家中藥箱的細心檢查和整理，我們不僅能確保家庭成員在緊急情況下能夠獲得適當的醫療照顧，也能避免過期或不適宜的藥品帶來的健康風險。別忘了，春節不僅是一個新的開始，也是我們重視自己和家人健康的好時機！

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

原標：除舊佈新迎新春：藥師傳授的家庭藥品整理與儲存秘訣

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航