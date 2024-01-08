藥師傳授家庭藥品整理與儲存秘訣：拆封後能放多久？過期藥怎麼處理？
我們想讓你知道的是
透過對家中藥箱的細心檢查和整理，我們不僅能確保家庭成員在緊急情況下能夠獲得適當的醫療照顧，也能避免過期或不適宜的藥品帶來的健康風險。別忘了，春節不僅是一個新的開始，也是我們重視自己和家人健康的好時機！
文：KingNet國家網路醫藥編輯部
隨著農曆春節的腳步漸近，不少家庭已陸續開始大掃除、除舊布新，迎接一年一度家庭團聚的時刻。在這佳節期間，除了清掃家園，民眾也應該關注自己及家人的身體健康以及用藥安全！不妨趁大掃除的時候順手整理家中的常備藥物，檢視是否有長期未使用早已過期的藥品，或補齊缺少的常備藥！
常備藥與急救藥箱該如何整理？
藥品與食品相同，製造出來後都有保存期限，超過保存期限的藥品，可能出現藥效降低或變質等情形，應該避免服用。尚未拆封使用的藥品，只要保存在正確的儲存環境，便可以放到包裝上所標示的有效期限（expiration date）。不過一旦藥品被拆封（如：從泡殼包裝中取出裸錠、打開藥罐），就容易因與外界空氣接觸，導致受潮影響療效。因此，開封後的藥品有更嚴格的使用期限（beyond-use day）規定，以確保藥品的品質與療效。
不同劑型的藥品，在拆封後會有不同的使用期限規定，詳細使用期限可以參考下表：
|劑型/商品名
|開封後使用期限
|錠劑、膠囊
|6個月
|磨粉藥品
|6個月（部分特殊藥品使用期限小於6個月）
|外用藥膏
|6個月
|眼藥水（膏）
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含防腐劑：1個月
不含防腐劑：24小時
|糖漿藥水
|1個月
糖漿用粉劑、懸液用粉劑
|安滅菌（Augmentin）
|冷藏保存7天
|萬博黴素（Amolin）
|冷藏保存7天
|日舒（Zithromax）
|室溫保存5天
|優力黴素（Ulexin）
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冷藏保存7天
胰島素
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優泌樂筆-混合型50（Humalog Mix50 KwikPen）
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30℃下 28 天
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優泌樂筆（Humalog KwikPen）
|30℃下 28 天
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諾和瑞諾易筆（NovoRapid FlexPen）
|30℃下 28 天
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諾和密斯30諾易筆（NovoMix 30 FlexPen）
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30℃下 28 天
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諾胰保諾特筆（Tresiba FlexTouch）
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30℃下 56 天
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諾胰得諾特筆（Ryzodeg FlexTouch）
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30℃下 28 天
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瑞和密爾諾易筆（Levemir FlexPen）
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30℃下 42 天
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糖德仕注射劑（Toujeo SoloStar）
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30℃下 42 天
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爽胰達注射劑（Soliqua SoloStar）
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25℃下 28 天；30℃下 14 天
除了留意上述的保存期限與開封後使用期限外，若發現未拆封的藥品出現斑點、變色、膨脹或出現異味，也應該避免使用。
過期藥品該如何處裡？
為了避免廢棄藥品造成環境汙染或遭他人誤用，民眾可以依循以下原則來處理過期或廢棄的藥品。
- 若屬於「抗癌藥與免疫製劑」、「抗生素」、「荷爾蒙製劑」等藥品，為了避免汙染環境，應放在包裝中，集中交付給醫療院所或社區藥局進行回收。
- 若屬於管制藥品（如：鎮靜安眠藥、嗎啡、吩坦尼），應原包裝繳回原先就醫之醫療院所進行回收，以免遭有心人士使用。
- 針具針頭（如：胰島素針頭）應使用堅固的廣口容器收集，並將容器交由合格之感染性廢棄物處理機構處理（可繳回原先就醫院所回收），以避免他人誤觸。
- 非上述藥品，則將藥錠或藥水集中在夾鏈袋中，與泡過的茶葉、咖啡渣或衛生紙混合，最後將夾鏈袋密封隨一般垃圾丟棄即可。
如何正確保存藥品？
除了部分特殊藥品（如：未開封的胰島素、部分泡製後的抗生素藥水、部分生物製劑）需要放在冰箱冷藏（2-8℃）外，一般藥品通常室溫保存即可。建議放在避光、避溼、避熱的地方儲存，陰涼乾燥的儲物櫃是不錯的選擇。此外，也應避免放在兒童能夠取得到的地方，以免發生誤食意外。
提前領取慢性疾病用藥，確保規律用藥不中斷
慢性病患者需維持長期且規律的用藥，春節假期不應中斷治療。為此，衛福部通常會在春節前放寬藥品領取規定，讓持有連續處方箋的慢性病患者可以提前領取藥物，確保假期間的用藥不中斷。患者應留意衛福部公告提前領藥的訊息，提前領取藥物，以避免連假期間醫療院所或藥局休息而無法領藥。
選擇合適的保健禮盒
春節期間，贈送保健品作為禮物是常見的習俗，但這可能對健康帶來風險。未經專業醫療評估的保健品可能不適合每個人，甚至可能與藥物產生交互作用。建議使用保健品前先諮詢專業醫師或藥師的建議，確認不會有藥物交互作用與對身體的負面影響後再服用。
保持健康生活習慣
春節期間，與家人團聚歡樂之際，也要注意保持健康生活習慣。適量飲食、避免熬夜與過量飲酒，並持續關注自身的健康狀況，保持規律量測血壓和血糖的好習慣，這樣才能確保在這個重要的節日裡，既享受歡樂時光又維護健康。若打算外出旅遊，建議事先了解旅遊目的地的疫情狀況、疫苗需求，並準備必要的醫藥用品以備不時之需。
透過對家中藥箱的細心檢查和整理，我們不僅能確保家庭成員在緊急情況下能夠獲得適當的醫療照顧，也能避免過期或不適宜的藥品帶來的健康風險。別忘了，春節不僅是一個新的開始，也是我們重視自己和家人健康的好時機！
本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此
原標：除舊佈新迎新春：藥師傳授的家庭藥品整理與儲存秘訣
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
我們想讓你知道的是
隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked