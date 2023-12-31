廖欣儀營養師《吃出不老體質》：是失智還是健忘？我的大腦記憶力衰退了嗎？
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文：廖欣儀營養師
是失智還是健忘？我的大腦衰退了嗎？
關女士今年66歲，有多年高血壓，目前用藥控制良好，沒有其他疾病史。平時在家中打理家人的起居、陪伴兒孫享受天倫之樂，她很會煮美食，但菜色多為肉類，且油膩又重口味，因此全家大小都是胖胖的體型。她沒有運動的習慣，只有經常走路去買菜或購物的活動量，一到兩個月會有一次與朋友出遊或聚會等休閒活動，一直以來，她都過得舒心順意，沒有什麼大煩惱。
不過，最近關女士出現了一個困擾的症狀，大約半年前開始出現健忘情形，例如曾經忘了關爐火就出門買菜，差點釀成大禍，出門忘了帶鑰匙的事件已經發生超過五次以上，還有跟朋友出遊時上錯遊覽車。最近一次大事件是走在街上，曾出現短暫的失憶情形，一時之間不知道自己為什麼要來這裡，也不認識身邊的人事物，過了一小時之後才恢復正常，但之後變得恍惚，不確定剛剛發生的事到底是不是真實的。
關女士感到非常緊張，後來去神經科檢查很多次，醫生確認腦神經沒有什麼問題，但關女士仍然很擔心這是否為失智症的前兆？想知道是否有什麼食物吃了可以讓記憶力變好，或預防失智？
人的大腦記憶力巔峰是20歲左右，之後會開始逐漸下降，隨年齡增加，大腦逐漸老化，血液流動變慢，使海馬迴的運作不佳，因此記憶力變差或遲鈍等症狀就會出現，因此老化的確會造成記憶力衰退，但記憶力衰退不代表罹患失智症，這種健忘是老化一種現象，此時仍然可以透過寫筆記或藉由別人提醒而回想起來，但罹患失智症的失憶則是對某些人事物完全失去印象，無論別人怎麼提醒都無法想起來，就像電腦有一部分硬碟損壞，資料不見了一樣，如果是這種情況才可能罹患失智症。
失智症是一種智力功能障礙，包括認知能力、學習能力、記憶力和溝通能力等的衰退，其中失憶是症狀之一。儘管健忘和失智症的失憶症狀不完全相同，但健忘是失智症早期的常見症狀之一，因此有必要警惕和預防失智症。此外，注意腦部健康對於預防失智症也是非常重要的。
關於短暫失憶，有一種全面性短暫失憶症（Transient Global Amnesia；TGA），其症狀跟關女士情形相似，TGA的致病原因可能與血管阻塞或腦部放電有關，誘發成因可能是情緒不穩（如焦慮或心理壓力）或遭受刺激，例如泡溫泉（熱）、寒冷（冷）等，劇烈的疼痛也有可能誘發。根據統計，TGA復發的機率不高，許多人只有一次經驗，只有少數比例患者有第二次發作，但TAG對其他身體健康不會造成影響，但仍建議定期回診追蹤，並平時保持放鬆心情與正常作息，多加觀察。
唯獨關女士比較需要關注的是高血壓，因為全面性短暫失憶症的起因可能與腦部供應血液和氧氣不穩定有關，而高血壓患者容易有血管老化或阻塞的問題，再加上關女士體型偏肥胖，飲食油膩又重鹹，更需要注意血管的老化對大腦運作的影響。因此，最根本的方法是持續追蹤高血壓的進展，並控制飲食和保持適當的體重。
飲食調理重點
至於是否有食物可以增加記憶力？其實沒有食物可以增強記憶力，但吃對好油脂對大腦的健康非常有幫助。人腦組織有60％以上都是脂肪，脂肪是構成腦神經系統的重要成分，而當過度攝取飽和脂肪酸時，易使思考變慢、不利學習與記憶。
腦細胞喜歡多元不飽和脂肪酸，這是維持思路順暢的一種營養素，因此選擇好的油脂很重要。腦細胞也不需要過多的精緻澱粉或精緻糖，因為這些精緻糖容易造成血糖急速上升，大腦的血糖忽高忽低時會讓人昏沉沉的，也容易造成情緒不穩定，因此要避免過量攝取甜食。
關女士體型過胖，長年以來的烹調方式偏油膩及重口味，造就肥胖與高血壓的危險因子，這些危險因子也會加速腦神經老化。研究指出，預防失智的麥得飲食法（MIND Diet）結合地中海飲食和得舒飲食的特點，可延緩認知功能退化，降低慢性病罹患風險，因此，建議關女士參考麥得飲食法，針對其飲食習慣進行以下改善：
1. 攝取多元不飽和脂肪酸，少飽和脂肪酸
關女士喜歡油炸油煎的烹調法必須改掉，改為蒸煮等料理法降低烹調用油，並避免攝取過多動物油，肉類改選白肉類或魚類，因為白肉的飽和脂肪酸較紅肉少，而魚類也含有較多ω-3脂肪酸，建議每週攝取3到4次魚類，而在吃魚類時建議選擇煮湯或清蒸的方式，因為這些方法能更好地保留ω-3脂肪酸。
另外提醒，由於海洋生態受破壞，可能會有甲基汞殘留在大型魚類體內，因此每週食用大型魚類（旗魚、鮭魚、鮪魚）的次數不應超過兩次，建議改吃小型魚，例如虱目魚、鱸魚、石斑魚和秋刀魚，這些小型魚類不僅含有ω-3脂肪酸，還能避免甲基汞殘留等問題。
此外，還要均衡攝取植物性來源的ω-3脂肪酸，主要是在堅果種子中含量較多，如胡桃、奇亞籽、亞麻仁籽等，例如，拌生菜沙拉時改用亞麻仁油，或每日食用一掌心堅果以攝取適量優質脂肪酸。堅果亦富含維生素E，維生素E有抗氧化功能，能保護腦部細胞，避免被自由基攻擊，有助提升認知能力、增強記憶力、預防腦部衰退。
2. 全榖雜糧類取代精緻澱粉
雜糧類的維生素B群含量比白米飯豐富，例如維生素B1可提高記憶力與專注力，維生素B6與B12與腦神經合成傳遞物有關，幫助神經傳達，對腦神經發展有益處。關女士平時的早餐是吃稀飯或饅頭配前一晚的剩菜或醬瓜，主食類偏精緻化的澱粉類，建議可改攝取高纖維的主食類如雜糧粥取代白粥，或是以馬鈴薯、南瓜、地瓜取代饅頭，都是攝取高纖維主食類的好辦法。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。