「碳有價」時代來臨：企業為何爭搶碳權？碳費、碳稅差在哪？6個關鍵問答一次看
我們想讓你知道的是
雖然首批碳權交易取得的碳權，不能抵充國內課徵碳費，也不能直接抵充歐盟依「碳邊境調整機制」（CBAM）課徵碳關稅，僅能作為碳中和，國內業者還是躍躍欲試，關鍵在於，淨零排放是全球趨勢，供應鏈及投資圈都日益重視業者在此領域的表現，促使企業展現積極態度，同時提升品牌形象。
（中央社）台灣碳權交易所今（22）日啟動首批碳權交易，宣告碳有價時代正式來臨，台積電、聯電、鴻海、中鋼與台灣金控等27家業者爭相搶購，展現淨零不落人後的決心。
2015年，190多個國家簽署「巴黎協定」，約定共同朝確保全球升溫抑制在「遠低於」攝氏2度，並努力讓升溫抑制於攝氏1.5度的目標前進。愈來愈多國家與企業提出宣言，「淨零排放」一詞就此闖進大眾的視野，台灣也搭上這班列車。
台灣政府部會總動員，法規、制度、輔導機制等齒輪加速轉動，除了環境部持續完備法制作業，台灣碳權交易所也在今年8月正式成立，並於今日啟動首批碳權交易，宣告「碳有價」時代揭開序幕。
「碳權」究竟是什麼，為何吸引企業爭相搶購，看不見的碳權又要如何交易？以下是中央社整理的關鍵問答內容。
「碳權」是什麼？
「碳權」可理解為「排放碳的權利」，通常以相當於1公噸二氧化碳（CO2）的排放量為計算單位。各產業可透過取得碳權，以符合政府的碳管制規範，或因應國際供應鏈與倡議的碳中和要求。
雖然碳權有了定義，但看不見、摸不著，要如何交易？
首先，碳經過碳定價（Carbon Pricing）機制，以使用者（汙染者）付費的概念，為排放的二氧化碳訂出價格，並依不同規範，可分為「強制性碳權」以及「自願性碳權」，兩者分屬不同的市場。
「強制性碳權」指的是政府設定總量管制及減量目標後，強制性規定企業的碳排標準，也允許這些碳排放量成為籌碼（碳權）進行交易；此機制下的碳權，是基於政府強制性規定而產生，被稱作「強制性碳權」。
「自願性碳權」藉由執行、投資減量專案，取得碳權，或是向獨立第三方交易平台購買經認證的碳權，此過程稱作「碳抵換」（Carbon Offsets）。
台灣方面，環境部推動「自願減量機制」，也就是「碳信用抵換機制」。企業可透過環境部的碳權專案（目前為舊制抵換專案、新制自願減量專案雙軌並行），申請執行減量專案，執行並經審查後，企業向環境部申請核發額度，並用於移轉或交易。
上述機制產生的額度，氣候法稱為「減量額度」，國際間慣稱「碳信用」（Carbon Credit），也就是俗稱的「碳權」。
「碳權」從哪裡來？
「碳權」有2種來源，一是因「總量管制／排放交易」所產生的碳權。
舉例來說，工廠A的實際排放量低於總量管制下規定的排放額度，就可將減少的排放額度於碳市場出售，也就是賣碳權；而工廠B因為實際排放量高於排放額度，得買碳權，因應超出的排放額度。在此案例中，排放額度＝碳權。
第二種情境，是因「減量計畫」所產生的碳權。
不論是管制對象或是非管制對象，都可以投資聯合國／獨立機構認可的減量計畫等方式，如植樹、再生能源等，執行減量計畫經過查證後，將核發減量額度。在此案例中，減量額度＝碳權。
台灣碳規範現況為何？
台灣目前未實施強制性的總量管制，為了達成2050淨零排放目標，除了針對排碳大戶課徵碳費，並以環境部2023年10月公告的溫室氣體「自願減量」及「增量抵換」2項辦法作為配套，補足國內碳機制。
若屬納管的排碳大戶，未來必須繳交碳費。根據環境部公告的碳盤查資料，共有512戶排碳大戶，以電力及燃汽供應業為最大宗。資料顯示排碳前10大業者與往年大致相同，台電、台塑化、中鋼、台積電等，都在排碳前段班。
事業單位、各級政府但不包含自然人（排碳大戶不適用），可透過「自願減量」方式，取得「減量額度」，也就是俗稱的「碳權」，可以於碳交所交易，也可用於環評開發所需的「增量抵換」。由於減碳努力可以換得實質回報，有助於鼓勵事業單位投入淨零轉型。
在《氣候變遷因應法》上路之前，《溫室氣體減量及管理法》設計有「抵換專案」，企業可申請並據以執行，而後申請核發碳權，過去台電、中鋼、日月光、台積電均有申請。氣候法上路後，則訂有「自願減量機制」，企業申請、執行後，可申請核發碳權。
現階段舊制「抵換專案」與新制「自願減量機制」兩軌並行。
值得注意的是，排碳大戶必須繳交碳費，不適用「自願減量」換碳權，因為碳權可以抵減碳費，減碳效益將重複計算，但企業可以提出「自主減量計畫」，減碳達標可申請碳費優惠費率。
此外，隨著經濟發展，持續產生的新開發案將對環境帶來衝擊，依據環境部規定，事業進行規模達應實施環評的開發行為，且涉及增加溫室氣體排放量者，就得執行「增量抵換」，意即事業單位應為開發行為導致溫室氣體「增量」進行「抵換」。
至於抵換的來源，環境部提供多元減量方式取得「減量效益」（又被稱作類碳權），可用於環評增量抵換。
環境部為了鼓勵各界共同減碳，一般民眾、企業甚至學校，都可以參與減量措施，透過汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車、汰換空調、照明、漁船集魚燈、老舊農機或增氧設備為高效率設備等方式，取得減量效益。
環境部近日也新增設置環保金爐、協助離島執行空污減量、擴大10年以上老舊車輛汰舊換新等3大抵換來源。
碳費、碳稅差在哪，台灣是哪種機制？
「碳定價」機制底下的重要制度是碳費／碳稅，兩者都是「使用者付費」的精神，針對化石能源，以及商品或服務產生的碳排課徵費用，希望促使碳排放者積極減碳。
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。