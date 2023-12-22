「碳有價」時代來臨：企業為何爭搶碳權？碳費、碳稅差在哪？6個關鍵問答一次看

（中央社）台灣碳權交易所今（22）日啟動首批碳權交易，宣告碳有價時代正式來臨，台積電、聯電、鴻海、中鋼與台灣金控等27家業者爭相搶購，展現淨零不落人後的決心。

2015年，190多個國家簽署「巴黎協定」，約定共同朝確保全球升溫抑制在「遠低於」攝氏2度，並努力讓升溫抑制於攝氏1.5度的目標前進。愈來愈多國家與企業提出宣言，「淨零排放」一詞就此闖進大眾的視野，台灣也搭上這班列車。

台灣政府部會總動員，法規、制度、輔導機制等齒輪加速轉動，除了環境部持續完備法制作業，台灣碳權交易所也在今年8月正式成立，並於今日啟動首批碳權交易，宣告「碳有價」時代揭開序幕。

「碳權」究竟是什麼，為何吸引企業爭相搶購，看不見的碳權又要如何交易？以下是中央社整理的關鍵問答內容。

「碳權」是什麼？

「碳權」可理解為「排放碳的權利」，通常以相當於1公噸二氧化碳（CO2）的排放量為計算單位。各產業可透過取得碳權，以符合政府的碳管制規範，或因應國際供應鏈與倡議的碳中和要求。

雖然碳權有了定義，但看不見、摸不著，要如何交易？

首先，碳經過碳定價（Carbon Pricing）機制，以使用者（汙染者）付費的概念，為排放的二氧化碳訂出價格，並依不同規範，可分為「強制性碳權」以及「自願性碳權」，兩者分屬不同的市場。

「強制性碳權」指的是政府設定總量管制及減量目標後，強制性規定企業的碳排標準，也允許這些碳排放量成為籌碼（碳權）進行交易；此機制下的碳權，是基於政府強制性規定而產生，被稱作「強制性碳權」。

「自願性碳權」藉由執行、投資減量專案，取得碳權，或是向獨立第三方交易平台購買經認證的碳權，此過程稱作「碳抵換」（Carbon Offsets）。

台灣方面，環境部推動「自願減量機制」，也就是「碳信用抵換機制」。企業可透過環境部的碳權專案（目前為舊制抵換專案、新制自願減量專案雙軌並行），申請執行減量專案，執行並經審查後，企業向環境部申請核發額度，並用於移轉或交易。

上述機制產生的額度，氣候法稱為「減量額度」，國際間慣稱「碳信用」（Carbon Credit），也就是俗稱的「碳權」。

「碳權」從哪裡來？

「碳權」有2種來源，一是因「總量管制／排放交易」所產生的碳權。

舉例來說，工廠A的實際排放量低於總量管制下規定的排放額度，就可將減少的排放額度於碳市場出售，也就是賣碳權；而工廠B因為實際排放量高於排放額度，得買碳權，因應超出的排放額度。在此案例中，排放額度＝碳權。

第二種情境，是因「減量計畫」所產生的碳權。

不論是管制對象或是非管制對象，都可以投資聯合國／獨立機構認可的減量計畫等方式，如植樹、再生能源等，執行減量計畫經過查證後，將核發減量額度。在此案例中，減量額度＝碳權。

台灣碳規範現況為何？

台灣目前未實施強制性的總量管制，為了達成2050淨零排放目標，除了針對排碳大戶課徵碳費，並以環境部2023年10月公告的溫室氣體「自願減量」及「增量抵換」2項辦法作為配套，補足國內碳機制。

若屬納管的排碳大戶，未來必須繳交碳費。根據環境部公告的碳盤查資料，共有512戶排碳大戶，以電力及燃汽供應業為最大宗。資料顯示排碳前10大業者與往年大致相同，台電、台塑化、中鋼、台積電等，都在排碳前段班。

事業單位、各級政府但不包含自然人（排碳大戶不適用），可透過「自願減量」方式，取得「減量額度」，也就是俗稱的「碳權」，可以於碳交所交易，也可用於環評開發所需的「增量抵換」。由於減碳努力可以換得實質回報，有助於鼓勵事業單位投入淨零轉型。

在《氣候變遷因應法》上路之前，《溫室氣體減量及管理法》設計有「抵換專案」，企業可申請並據以執行，而後申請核發碳權，過去台電、中鋼、日月光、台積電均有申請。氣候法上路後，則訂有「自願減量機制」，企業申請、執行後，可申請核發碳權。

現階段舊制「抵換專案」與新制「自願減量機制」兩軌並行。

值得注意的是，排碳大戶必須繳交碳費，不適用「自願減量」換碳權，因為碳權可以抵減碳費，減碳效益將重複計算，但企業可以提出「自主減量計畫」，減碳達標可申請碳費優惠費率。

此外，隨著經濟發展，持續產生的新開發案將對環境帶來衝擊，依據環境部規定，事業進行規模達應實施環評的開發行為，且涉及增加溫室氣體排放量者，就得執行「增量抵換」，意即事業單位應為開發行為導致溫室氣體「增量」進行「抵換」。

至於抵換的來源，環境部提供多元減量方式取得「減量效益」（又被稱作類碳權），可用於環評增量抵換。

環境部為了鼓勵各界共同減碳，一般民眾、企業甚至學校，都可以參與減量措施，透過汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車、汰換空調、照明、漁船集魚燈、老舊農機或增氧設備為高效率設備等方式，取得減量效益。

環境部近日也新增設置環保金爐、協助離島執行空污減量、擴大10年以上老舊車輛汰舊換新等3大抵換來源。

碳費、碳稅差在哪，台灣是哪種機制？

「碳定價」機制底下的重要制度是碳費／碳稅，兩者都是「使用者付費」的精神，針對化石能源，以及商品或服務產生的碳排課徵費用，希望促使碳排放者積極減碳。