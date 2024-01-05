《朋友與敵人》：為什麼有太多明星球員的熱火隊，反而難以拿下NBA總冠軍？

文：亞當．賈林斯基（Adam Galinsky）、莫里斯．史威瑟（Maurice Schweitzer）

人才太多時：吵吵鬧鬧的籃球員與互啄的雞

邁阿密熱火隊在2010年夏天震撼籃球界，同時網羅到市場上最炙手可熱的兩名自由球員——小皇帝詹姆斯（Lebron James）與克里斯．波許（Chris Bosh），加上熱火隊的超級巨星德韋恩．韋德（Dwyane Wade），這下子最頂尖的人才都在熱火隊了。熱火隊開了一場盛大的慶祝派對，歡迎超級明星加入他們，派對上，人們問熱火隊預計拿下多少冠軍獎盃，小皇帝詹姆斯信心滿滿地回答，他們將不只拿下一座冠軍獎盃，「不只拿兩座，不只拿三座，不只拿四座，不只拿五座，不只拿六座，不只拿七座……」

然而，在這場歡迎會上，邁阿密熱火隊就已經出現麻煩將至的跡象。主持人請三大巨頭一起站在台上時提到：「所以說這是韋德的家，小皇帝詹姆斯的王國，波許的歸宿。」顯然，三個人無法同時當家，沒人知道誰是領袖——會是韋德嗎？他是老將，已經讓邁阿密熱火隊拿下一座冠軍。會是小皇帝詹姆斯嗎？他是本屆MVP，也是球場上最銳不可當的先鋒。

很快的，籃球界內部人士已經在思考熱火隊是否人才太多。弄不清楚誰才是領袖，是否會讓球隊的表現受到影響？2010年秋天，運動作家比爾．席蒙斯（Bill Simmons）發表感想：

他們認為兩個領袖級的超級明星……可以變成籃球隊的共同執行長。小皇帝投奔邁阿密南灘時，我的直覺是「行不通」。

同年秋天，費爾．梅蘭森（Phil Melanson）也在部落格上關切同一件事：

如果熱火隊碰上需要靠關鍵的最後一球來決定能否贏得比賽，那麼，由誰來投那一球……球員之間沒有共識，他們得找出誰先誰後的明確「啄序」，否則會秩序大亂。

邁阿密熱火隊的確該擔心球員缺乏明確的階級順序。熱火隊在最後關頭的戰術執行與協調一團亂，2010年至2011年球季以些微差距（差距五分之內）輸掉比賽的場次，高達32％，三十個隊伍中排名第二十九。前一年，熱火隊客觀上來講陣容沒那麼強，但誰是領袖很明顯，韋德是隊上的領袖。比數接近時，熱火隊有58％的機率會贏。但新明星加入後，熱火隊變得無法同心協力，因為球員之間缺乏明確階級。

一年後，熱火隊贏得冠軍，原因很諷刺。熱火隊那年會贏，大概是因為韋德和波許都受了重傷，三巨頭只剩一巨頭，小皇帝明顯成為隊上領袖。席蒙斯表示：「韋德膝蓋受傷……無意間解決了巨頭之間各唱各調的問題，人才少即是多。」

我們覺得「人才少即是多」的概念很有趣，於是和歐洲工商管理學院羅德瑞克．史瓦伯（Roderick Swaab）一起分析NBA十年賽績。我們的分析結果和邁阿密熱火隊的情形不謀而合，一個隊伍中，頂尖球員的數量多到某種程度時，勝率不但不會提高，反而會下降。那樣的隊伍擁有太多人才！

對籃球隊來說，明顯的階級能帶來更好的表現，為什麼？因為有明確啄序的隊伍傳球更有效率，球員有更多出手機會。球隊經理和教練都知道，把一群自尊心與才華都過人的個人放在一起，要讓他們彼此協調，說起來容易，做起來難。隊上全是明星的球隊，很容易從同心協力變成勾心鬥角。個人利益勝過團體利益時，團體的表現會變差，不再是分工合作的超有機體。

美國奧運籃球委員會也碰上人才過多的問題。美國先前稱霸國際籃球賽事，卻在2002年、2004年接連慘遭滑鐵盧，在2002年的FIBA世界錦標賽令人跌破眼鏡，只拿到第六名，2004年夏季奧運只拿到銅牌。

2005年，傑瑞．克藍格羅（Jerry Colangelo）接掌美國男子國際籃球隊，立刻宣布自己將招募「更少」明星，把重點擺在協調與放下個人利益：

我要做的第一件事，就是成立真正的國家隊，而不是組成全明星隊……也就是說，教練與球員必須奉獻三年心力。我將打造團隊精神、兄弟情誼、團結隊伍……重點不再是你，重點是美國隊。走進這扇門，就得收起自我……籃球是徹徹底底的團隊比賽……我們要的是能襯托出明星紅花的綠葉球員。

克藍格羅說到做到，2010年請來安卓．伊古達拉（Andre Iguodala）。《露天看台報導》（Bleacher Report）指出：

伊古達拉不是隊上最優秀的球員，但很適合美國隊……隊上大部分的人很會防守，他們需要有一個人幾乎是全心顧著自己的半場，那個人就是伊古達拉。伊古達拉很會抄截，很會搶球，也很會發動快攻。

神奇的事發生了，新的奧運隊球員挑選標準產生效果！美國奪下2012年奧運金牌，接著2014年也稱霸世界錦標賽。

不只是籃球場上會有人才過多的問題。在企業界，積極搶人才的公司認為人才越多，績效就越好，然而哈佛大學的鮑瑞思．葛羅伊斯堡（Boris Groysberg）發現，華爾街券商分析師也出現人才過多效應。頂尖人才的確會提升績效，但人才只能多到一定程度，再多就會出現負面效應，開始影響績效。

人才太多時，明星與地位高的個人會開始內鬥，搶著當老大。洛杉磯加州大學的科寧．班德斯基（Corinne Bendersky）證實，地位之爭會傷害團體表現。最上面有太多人的時候，個人忙著競爭，無法齊心協力與他人合作，如同前文提到的「協調賽局」，兩個老闆一起玩將無法達成協議。

「團隊會不會成功，啄序很重要」，這個概念是來自……嗯，雞。

各位可以想像，雞蛋販商希望生產很多雞蛋，因此挑最會生蛋的雞來配種，然而，如果把大量最會生蛋的雞統統放在一起，將發生糟糕的事——總雞蛋生產量會暴跌！更糟的是，雞隻死亡率會狂升！為什麼會這樣？因為最會生蛋的雞，競爭心也最強，牠們被放在一起時會搶食物、搶空間、搶地盤，啄個你死我活。不論是雞、企業人士或籃球員，績效高的動物競爭心也強，地位之爭會造成表現下滑。

團體裡有太多老大之所以會影響績效，也和我們先前討論的權力現象有關。還記得嗎？光是讓人們回想自己握有權力的時刻，就足以增加自信與決斷力。然而，要是滿屋子都是決斷力很強的人，就會出現衝突。因此我們好奇，要是促發團隊裡每一個人的權力感，不曉得會發生什麼事。大家會不會像雞一樣吵成一團，接著互啄？