《朋友與敵人》：為什麼有太多明星球員的熱火隊，反而難以拿下NBA總冠軍？
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成功的要素是什麼？有人認為人類天生愛好競爭，追求私利才能出人頭地；也有人指出人類屬於合作的物種，合群最能帶來成功。哥倫比亞大學賈林斯基教授與華頓商學院史威瑟教授則主張：人並非天生愛競爭，也非天生就該合作，而是競爭中有合作，合作中有競爭。
文：亞當．賈林斯基（Adam Galinsky）、莫里斯．史威瑟（Maurice Schweitzer）
人才太多時：吵吵鬧鬧的籃球員與互啄的雞
邁阿密熱火隊在2010年夏天震撼籃球界，同時網羅到市場上最炙手可熱的兩名自由球員——小皇帝詹姆斯（Lebron James）與克里斯．波許（Chris Bosh），加上熱火隊的超級巨星德韋恩．韋德（Dwyane Wade），這下子最頂尖的人才都在熱火隊了。熱火隊開了一場盛大的慶祝派對，歡迎超級明星加入他們，派對上，人們問熱火隊預計拿下多少冠軍獎盃，小皇帝詹姆斯信心滿滿地回答，他們將不只拿下一座冠軍獎盃，「不只拿兩座，不只拿三座，不只拿四座，不只拿五座，不只拿六座，不只拿七座……」
然而，在這場歡迎會上，邁阿密熱火隊就已經出現麻煩將至的跡象。主持人請三大巨頭一起站在台上時提到：「所以說這是韋德的家，小皇帝詹姆斯的王國，波許的歸宿。」顯然，三個人無法同時當家，沒人知道誰是領袖——會是韋德嗎？他是老將，已經讓邁阿密熱火隊拿下一座冠軍。會是小皇帝詹姆斯嗎？他是本屆MVP，也是球場上最銳不可當的先鋒。
很快的，籃球界內部人士已經在思考熱火隊是否人才太多。弄不清楚誰才是領袖，是否會讓球隊的表現受到影響？2010年秋天，運動作家比爾．席蒙斯（Bill Simmons）發表感想：
他們認為兩個領袖級的超級明星……可以變成籃球隊的共同執行長。小皇帝投奔邁阿密南灘時，我的直覺是「行不通」。
同年秋天，費爾．梅蘭森（Phil Melanson）也在部落格上關切同一件事：
如果熱火隊碰上需要靠關鍵的最後一球來決定能否贏得比賽，那麼，由誰來投那一球……球員之間沒有共識，他們得找出誰先誰後的明確「啄序」，否則會秩序大亂。
邁阿密熱火隊的確該擔心球員缺乏明確的階級順序。熱火隊在最後關頭的戰術執行與協調一團亂，2010年至2011年球季以些微差距（差距五分之內）輸掉比賽的場次，高達32％，三十個隊伍中排名第二十九。前一年，熱火隊客觀上來講陣容沒那麼強，但誰是領袖很明顯，韋德是隊上的領袖。比數接近時，熱火隊有58％的機率會贏。但新明星加入後，熱火隊變得無法同心協力，因為球員之間缺乏明確階級。
一年後，熱火隊贏得冠軍，原因很諷刺。熱火隊那年會贏，大概是因為韋德和波許都受了重傷，三巨頭只剩一巨頭，小皇帝明顯成為隊上領袖。席蒙斯表示：「韋德膝蓋受傷……無意間解決了巨頭之間各唱各調的問題，人才少即是多。」
我們覺得「人才少即是多」的概念很有趣，於是和歐洲工商管理學院羅德瑞克．史瓦伯（Roderick Swaab）一起分析NBA十年賽績。我們的分析結果和邁阿密熱火隊的情形不謀而合，一個隊伍中，頂尖球員的數量多到某種程度時，勝率不但不會提高，反而會下降。那樣的隊伍擁有太多人才！
對籃球隊來說，明顯的階級能帶來更好的表現，為什麼？因為有明確啄序的隊伍傳球更有效率，球員有更多出手機會。球隊經理和教練都知道，把一群自尊心與才華都過人的個人放在一起，要讓他們彼此協調，說起來容易，做起來難。隊上全是明星的球隊，很容易從同心協力變成勾心鬥角。個人利益勝過團體利益時，團體的表現會變差，不再是分工合作的超有機體。
美國奧運籃球委員會也碰上人才過多的問題。美國先前稱霸國際籃球賽事，卻在2002年、2004年接連慘遭滑鐵盧，在2002年的FIBA世界錦標賽令人跌破眼鏡，只拿到第六名，2004年夏季奧運只拿到銅牌。
2005年，傑瑞．克藍格羅（Jerry Colangelo）接掌美國男子國際籃球隊，立刻宣布自己將招募「更少」明星，把重點擺在協調與放下個人利益：
我要做的第一件事，就是成立真正的國家隊，而不是組成全明星隊……也就是說，教練與球員必須奉獻三年心力。我將打造團隊精神、兄弟情誼、團結隊伍……重點不再是你，重點是美國隊。走進這扇門，就得收起自我……籃球是徹徹底底的團隊比賽……我們要的是能襯托出明星紅花的綠葉球員。
克藍格羅說到做到，2010年請來安卓．伊古達拉（Andre Iguodala）。《露天看台報導》（Bleacher Report）指出：
伊古達拉不是隊上最優秀的球員，但很適合美國隊……隊上大部分的人很會防守，他們需要有一個人幾乎是全心顧著自己的半場，那個人就是伊古達拉。伊古達拉很會抄截，很會搶球，也很會發動快攻。
神奇的事發生了，新的奧運隊球員挑選標準產生效果！美國奪下2012年奧運金牌，接著2014年也稱霸世界錦標賽。
不只是籃球場上會有人才過多的問題。在企業界，積極搶人才的公司認為人才越多，績效就越好，然而哈佛大學的鮑瑞思．葛羅伊斯堡（Boris Groysberg）發現，華爾街券商分析師也出現人才過多效應。頂尖人才的確會提升績效，但人才只能多到一定程度，再多就會出現負面效應，開始影響績效。
人才太多時，明星與地位高的個人會開始內鬥，搶著當老大。洛杉磯加州大學的科寧．班德斯基（Corinne Bendersky）證實，地位之爭會傷害團體表現。最上面有太多人的時候，個人忙著競爭，無法齊心協力與他人合作，如同前文提到的「協調賽局」，兩個老闆一起玩將無法達成協議。
「團隊會不會成功，啄序很重要」，這個概念是來自……嗯，雞。
各位可以想像，雞蛋販商希望生產很多雞蛋，因此挑最會生蛋的雞來配種，然而，如果把大量最會生蛋的雞統統放在一起，將發生糟糕的事——總雞蛋生產量會暴跌！更糟的是，雞隻死亡率會狂升！為什麼會這樣？因為最會生蛋的雞，競爭心也最強，牠們被放在一起時會搶食物、搶空間、搶地盤，啄個你死我活。不論是雞、企業人士或籃球員，績效高的動物競爭心也強，地位之爭會造成表現下滑。
團體裡有太多老大之所以會影響績效，也和我們先前討論的權力現象有關。還記得嗎？光是讓人們回想自己握有權力的時刻，就足以增加自信與決斷力。然而，要是滿屋子都是決斷力很強的人，就會出現衝突。因此我們好奇，要是促發團隊裡每一個人的權力感，不曉得會發生什麼事。大家會不會像雞一樣吵成一團，接著互啄？
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。