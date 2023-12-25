海內外電動車企相繼脫鉤，中國電池大廠寧德時代市值縮水4兆

（中央社）獨霸全球的中國電池製造大廠寧德時代今年市占率雖提升，股價卻跌跌不休，從2021年12月最高點至22日收盤，市值縮水人民幣9161億元（約新台幣4兆元），主因是電動車企相繼脫鉤而去。

2021年12月3日，寧德時代股價創上市以來最高價692元，市值1兆6036億元，但22日收盤報156.29元，市值僅剩6875億元，距離最高點縮水9161億元。最近4個月，市值蒸發4000億元。

寧德時代股價跌跌不休，並非因為車市不好。今年1至11月，中國新能源汽車賣出830.4萬輛，年增36.7％，市占率提升至30.8％。

綜合《深藍財經》等陸媒報導，「寧王」股價頻頻跳水之際，中國新能源車企自力研發的動力電池相繼裝車。

其中，極氪汽車14日突然宣布旗下全球首款800V磷酸鐵鋰超快充「金磚電池」量產。在此之前，極氪的電池多來自寧德時代，寧德時代還參與了極氪的融資。

3天後的17日，蔚來汽車創始人李斌大張旗鼓搞了一場直播秀。他在寒冬中行駛12.4小時，親自測試了自家研發的150kWh半固態電池包的實際續航能力。搭載這塊電池包的ET7最終跑了1044公里。

報導形容，蔚來這次成功的實測，再次讓寧德時代投資者感到「如坐針氈」。隔天，寧德時代股價下跌5.18％，創3年以來新低。

在此之前的11月17日，長安汽車高調發布自研電池品牌「金鐘罩」，並計畫到2030年推出液態、半固態、固態等8款自研動力電池。

此外，美國電動車巨頭特斯拉22日在上海臨港拿了一塊地，將建立超級儲能工廠，也被視為將在中國自產電池。

事實上，幾乎所有海內外車企巨頭都已涉足電池產業。這引發一個疑問，「如果車企全部自己造電池，寧德時代的電池賣給誰？」

數據顯示，2021年中國動力電池裝車量，寧德時代占52％居冠，排名第二的比亞迪為16％。但今年1至10月，寧德時代占比降至42.76％，比亞迪提升為28％，其餘大廠幾乎都成長。

報導指出，中國車企為何急於去「寧德時代」化？可能是2021年的經歷太「刻骨銘心」。

2021年，中國新能源汽車市場突然爆發，寧德時代的電池供不應求。同時，上游原材料價格暴漲，動力電池價格也是一再漲價。但即便漲價，車企也拿不到貨。

據報導，2021年中，小鵬汽車董事長何小鵬為了順利拿到貨，親自在寧德時代蹲點一週，還傳出他和寧德時代董事長曾毓群發生激烈爭吵，原因是何小鵬打算引入寧德的競爭對手中航鋰電（中創新航前身）。

寧德時代曾是小鵬、蔚來等車企的御用電池供應商。尤其是小鵬汽車，數據顯示，2021年前，使用寧德時代電池的比例高達81％。

當時為了應對電池成本暴漲，特斯拉、蔚來等車企紛紛宣布漲價，本來就利潤微薄，電池價格一漲，按照訂單交付可能導致巨額虧損，最後引發大量的負面投訴，車企的口碑也遭遇重創。

2022年7月，廣汽集團董事長曾慶洪喊出了眾多車企的心聲：自己就是給寧德時代打工的。

報導說，經歷了2021年電池短缺風波後，所有車企都意識到絕不能把生殺權交給一個「電池寡頭」，否則只能當一輩子「打工仔」。

以小鵬汽車為例，經歷了2021年的插曲後，加速與寧德時代「脫鉤」。

報導指出，最近小鵬汽車的車系竟然難覓寧德時代的蹤影，換裝其他大廠的產品。其中，小鵬G9開始使用智鵬製造的電池。智鵬製造是小鵬2021年成立的動力電池研發企業。

報導分析，電動車最核心的部件就是動力電池。正如燃油車時代，沒有一家大牌廠商能夠靠外購發動機成為巨頭。電動車時代，應該沒有一家車企能夠容忍電池長期受制於人。

其次，車企自研電池可以更好的控制成本。畢竟，動力電池已經成為新能源車最貴的零部件之一，誰又願意把定價權交給別人？

放眼全球市場，寧德時代依然競爭力十足。韓國電池市場研究機構SNE Research數據顯示，2021年寧德時代全球市占率32.6％，位居第一；今年1至9月，寧德時代全球市占率提升至36.8％。

不過從寧德時代今年第3季財報可以看出，這家巨頭頹勢盡顯。

數據顯示，寧德時代第3季營收1054.31億元，年增8.28％，比第2季增長5.21％；淨利潤104.28億元，年增10.66％，但比第2季下降4.28％。

寧德時代稱，這是因為公司第3季在動力電池端對車企客戶採取「返利」措施，導致業績增速放緩。這也代表「寧王」除了面臨產量過剩，現在還必須主動讓利了。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺