馬來西亞獲中企青睞合作組裝晶片，產業人士：大馬半導體業未來憂喜參半
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馬來西亞已成為半導體供應鏈的主要樞紐，在全球封裝、組裝和測試上占有13%的市占率。中國半導體公司與馬來西亞企業的大舉合作，有望讓大馬的半導體市占率進一步獲得提升，但如果美國商務部在未來進一步擴大對中國出口晶片的管制，有可能不利大馬半導體產業的長期發展。
文:林柏宏
馬來西亞晶片產業人士透露，數家大馬半導體業者正與中國晶片大廠合作組裝高端晶片。觀察人士分析，此舉將有可能讓馬來西亞的半導體產業重現過往榮景，進一步擴大市占率，但也有可能因美國在未來擴大對中國晶片業制裁，而遭受沖擊。
路透社本周引述消息人士指出，愈來愈多的中國半導體設計公司，正利用馬來西亞公司來組裝部分高階晶片，希望借此對沖美國擴大對中國晶片行業制裁的風險。
報道指出，這些中企要求大馬晶片封裝公司，組裝稱為圖形處理器（GPU）的特殊類型的處理器晶片，因僅涉及組裝並無違反美國的任何限制，同時也不包含晶片晶圓制造。
對此，人在馬來西亞檳城（Penang）、熟悉大馬半導體生態的產業人士楚沙爾（Trushal）表示，就他觀察，數家馬來西亞科技公司極有可能已經開始與中國的半導體大廠，在大馬進行晶片封裝合作，其中不乏在當地半導體業占有一席之地的企業。
產業人士：大馬企業正與中企進行晶片組裝合作
楚沙爾透過書面回覆道：「如果益納利美昌（Inari Amertron Bhd）已開始為中國公司組裝（晶片），我不會對此感到訝異，因為他們早在2022年，就與中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司（CFTC，簡稱中芯聚源）成立聯營公司，價值達2.83億令吉（約6,075萬美元）。此外，像東益電子（Globetronics Technology Bhd）這樣較小型（半導體）的組裝公司也已與（中國公司）達成協議，為中企制造某些零件，但未對外說明是制造哪一部分。 據我所知，許多中國客戶在今年，一直想跟東益電子建立潛在的合作夥伴關系。」
因議題敏感，楚沙爾要求美國之音不要在報道中使用他的姓氏、以及透露他目前任職的公司名稱。
據了解，成立於2010年的益納利美昌集團提供各類半導體封裝測試服務，其總部設立於馬來西亞，且在大馬、菲律賓及中國都設有營運據點，並於2011年在大馬交易所上市。
另外，於1990年開始營運的東益電子，是電子制造服務（EMS）和半導體領域的主要業者，主要向美國智慧型手機制造商和汽車大廠供應晶片。
楚沙爾進一步表示，益納利美昌的最大客戶是美國晶片制造商博通（Broadcom），但益納利美昌並不想太過依賴博通，以免未來出現需求降低、或是不需要晶片組裝作業的窘境，因此正致力將業務多元化，他說：「（益納利美昌）將業務分散到包含中國半導體公司等其他客戶，以讓馬來西亞在不同（晶片）封裝類型上，培養和發展本地技術人才。」
針對這兩間馬來西亞公司可能在大馬與中國半導體業者的合作，美國之音對益利美昌及東益電子提出置評請求，但至截稿前未獲回應。
路透社另指出，背後最大股東是中國華天科技（China's Huatian Technology）的馬來西亞主板上市公司友尼森（Unisem），來自中國客戶的業務和咨詢也有所增加，但友尼森董事長John Chia同樣不願對此置評。
對大馬半導體業的正面效益
楚沙爾還說，就他觀察，馬來西亞主要負責外包半導體組裝和測試服務（OSAT）的公司「願意接受新封裝或新訂單類型的挑戰」，因為他們「通常非常有能力以較低的成本制造，以滿足客戶的任何需要」。
楚沙爾說：「有時，這些公司的產品組合中，甚至可能已經有類似的軟體套件，用此為新客戶進行（晶片）組裝，對他們來說是輕而易舉的事，因為這種挑戰較小，快速開發的能力也可以適應新的中國半導體客戶的要求。」
法國外貿銀行Natixis亞太地區首席經濟學家艾西亞（Alicia García-Herrero）表示，中國一些半導體設計公司，可能轉向大馬組裝高階晶片的趨勢，顯示當地目前在半導體發展上，具備其他東南亞國家沒有的多項優勢，而中企近期的舉措可望讓馬來西亞半導體市場重回過往榮景。
艾西亞告訴美國之音：「我確實認為中國公司正在馬來西亞擴大發展半導體業，像是前華為子公司Xfusion就在9月表示，將與大馬的NationGate合作生產GPU伺服器。基本上大馬的半導體業已非常發達。當然，這些都算是半導體低端的產業鏈，但大馬仍獨具一種半導體生態系統，像是泰國、菲律賓或是印尼就比較缺乏這種系統。我認為中國正試圖在大馬覆制其半導體產業鏈，也將讓越南暫時無法與大馬競爭。」
早在1970年代，馬來西亞就吸引了許多外國晶片制造商，甚至有著「東方矽谷」的美譽；然而，受到1990年代台灣的台積電（TSMC）、以及韓國三星電子（Samsung Electronics）的崛起，大馬的半導體地位輸給了台、韓等國家。
不過，據《日經亞洲》（Nikkei Asia）9月底報道，大馬光是今年第一季流入的外國直接投資（FDI）就高達714億令吉（約150.25億美元），金額是2019年的324億令吉的兩倍多，且絕大部分是來自科技和晶片公司。
像是晶片大廠英特爾（Intel）就在今年8月宣布於馬來西亞擴建封測產能，並預計在未來兩年內，讓大馬成為其最大的先進封裝據點；在此之前，恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、英飛淩（Infineon Technologies）、德州儀器（Texas Instruments）和瑞薩電子(Renesas Electronics Corporation)，已相繼在此開展業務。
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