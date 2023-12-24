【國際新聞圖輯】以色列坦克車上的小提琴手、西班牙兒童醫院出現蜘蛛人、墨西哥地鐵粉紅「聖誕爸爸」
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聖誕節將至，西班牙一名警察巴爾博亞（Eduardo Balboa）裝扮成蜘蛛人，從一座兒童醫院垂掛而下，與每一間病房裡的孩子們互動，隔著落地玻璃窗給每一個孩子一個吻。巴爾博亞說：「能夠讓孩子們微笑是一份好禮物。」
冰島雷克雅內斯半島上一座火山，在470次強震之後，終於在18日晚上噴發。
火山爆發之際，一度將橘紅色的岩漿和煙霧噴向100公尺高的空中。火山噴發24小時後逐漸趨緩，但仍不確定會這一次的噴發活動將持續多久。
2023年進入尾聲，壓軸登場的聖誕節即將到來，各地瀰漫著濃濃的聖誕氛圍。
在墨西哥，一名粉色聖誕老人穿梭在地鐵車站、月台和車廂間，親切的與乘客們合照。由街頭藝術家裝扮的聖誕老人栩栩如生，為地鐵站添加歡樂的佳節氣氛。
過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！
12月17日，以色列南部靠近加薩邊境地區，一名以色列士兵坐在坦克車頂部拉小提琴。
以色列對加薩地區的陸、海、空的砲擊從未停止，以色列和哈瑪斯雙方也未見停火跡象。據統計，過去三個月已經有超過1萬9000人在戰爭中去世、180萬人流離失所。 隨著戰爭情勢，各國開始要求停火的呼聲越來越大，以色列也正在為新的人質換囚和停戰協議做準備。
12月18日，西班牙一名警察巴爾博亞（Eduardo Balboa）裝扮成蜘蛛人，從西班牙馬拉加一座兒童醫院上方垂吊下來，與病房內的病童們打招呼。
聖誕節將至，巴爾博亞化身蜘蛛人，向病方內的孩子們表演蜘蛛人的經典手勢，希望可以為病房內的孩子們打氣。巴爾博亞說道，孩子們因為身體健康因素度過一段痛苦的時光，也無法在聖誕節回家，「能夠讓孩子們微笑是一份好禮物。」
12月18日晚上10點17分，冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）的一座火山在經過數週劇烈地震後終於噴發，橘紅色的濃煙籠罩島上的天空，當局隨即宣布進入緊急狀態。
這是自從2021年以來，冰島第四次發生火山爆噴發，也是規模最大的一次。冰島政府表示，所幸此次噴發的是一座觀光火山，也已在11月撤離島上4000名住戶，因此沒有對任何生命構成威脅。但有專家擔心，噴發的毒氣有可能朝首都雷克雅維克飄去。
12月20日，粉紅色的「聖誕爸爸」穿梭在墨西哥地鐵的車廂和月台間，與乘客拍照合影。
為了慶祝聖誕節，墨西哥地鐵公司與擅長人體雕像彩繪的街頭藝術家岡薩雷斯（Jose Miguel Moctezuma Gonzalez）合作。有別於普通的紅色聖誕老人，岡薩雷斯穿上粉紅色的毛絨袍子，戴上漆成白色的聖誕花圈，替地鐵帶來滿滿佳節氛圍。
剛果民主共和國20日舉行總統投票，60歲的現任總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）競選連任。12月18日，一名支持者在齊塞克迪的競選場合上「噴火」。
週四的四合一選舉，將選出總統、國民議會與省議會和地方議會議員。不過，各地投票所開放時間不統一、選民「不在名冊上」等問題，導致延誤選舉開票。由此反映出民眾對政府的不信任，也讓反對派逮到機會批評執政黨、質疑延長投票的合法性，加劇國內緊張。
12月21日，一對雙胞台站在愛爾蘭有5200年歷史的紐格萊奇古墓（Newgrange）前，迎接冬至的第一道曙光，攝影師捕捉到兩人看見日出的瞬間。
只有在冬至日出的陽光，透過古墓外牆的「屋頂盒」（roof box）照入室內的那17分鐘，古墓內部空間才會被照亮。在太陽升起之際，人們聚集在一起，唱歌、跳舞，演奏傳統樂器，慶祝一年之中難得的一天。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。