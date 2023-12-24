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2023/12/24,
國際

【國際新聞圖輯】以色列坦克車上的小提琴手、西班牙兒童醫院出現蜘蛛人、墨西哥地鐵粉紅「聖誕爸爸」

【國際新聞圖輯】以色列坦克車上的小提琴手、西班牙兒童醫院出現蜘蛛人、墨西哥地鐵粉紅「聖誕爸爸」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

聖誕節將至，西班牙一名警察巴爾博亞（Eduardo Balboa）裝扮成蜘蛛人，從一座兒童醫院垂掛而下，與每一間病房裡的孩子們互動，隔著落地玻璃窗給每一個孩子一個吻。巴爾博亞說：「能夠讓孩子們微笑是一份好禮物。」

冰島雷克雅內斯半島上一座火山，在470次強震之後，終於在18日晚上噴發。

火山爆發之際，一度將橘紅色的岩漿和煙霧噴向100公尺高的空中。火山噴發24小時後逐漸趨緩，但仍不確定會這一次的噴發活動將持續多久。

2023年進入尾聲，壓軸登場的聖誕節即將到來，各地瀰漫著濃濃的聖誕氛圍。

在墨西哥，一名粉色聖誕老人穿梭在地鐵車站、月台和車廂間，親切的與乘客們合照。由街頭藝術家裝扮的聖誕老人栩栩如生，為地鐵站添加歡樂的佳節氣氛。

過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！

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Photo Credit: GettyImages

12月17日，以色列南部靠近加薩邊境地區，一名以色列士兵坐在坦克車頂部拉小提琴。

以色列對加薩地區的陸、海、空的砲擊從未停止，以色列和哈瑪斯雙方也未見停火跡象。據統計，過去三個月已經有超過1萬9000人在戰爭中去世、180萬人流離失所。 隨著戰爭情勢，各國開始要求停火的呼聲越來越大，以色列也正在為新的人質換囚和停戰協議做準備。

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12月18日，西班牙一名警察巴爾博亞（Eduardo Balboa）裝扮成蜘蛛人，從西班牙馬拉加一座兒童醫院上方垂吊下來，與病房內的病童們打招呼。

聖誕節將至，巴爾博亞化身蜘蛛人，向病方內的孩子們表演蜘蛛人的經典手勢，希望可以為病房內的孩子們打氣。巴爾博亞說道，孩子們因為身體健康因素度過一段痛苦的時光，也無法在聖誕節回家，「能夠讓孩子們微笑是一份好禮物。」

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12月18日晚上10點17分，冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）的一座火山在經過數週劇烈地震後終於噴發，橘紅色的濃煙籠罩島上的天空，當局隨即宣布進入緊急狀態。

這是自從2021年以來，冰島第四次發生火山爆噴發，也是規模最大的一次。冰島政府表示，所幸此次噴發的是一座觀光火山，也已在11月撤離島上4000名住戶，因此沒有對任何生命構成威脅。但有專家擔心，噴發的毒氣有可能朝首都雷克雅維克飄去。

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12月20日，粉紅色的「聖誕爸爸」穿梭在墨西哥地鐵的車廂和月台間，與乘客拍照合影。

為了慶祝聖誕節，墨西哥地鐵公司與擅長人體雕像彩繪的街頭藝術家岡薩雷斯（Jose Miguel Moctezuma Gonzalez）合作。有別於普通的紅色聖誕老人，岡薩雷斯穿上粉紅色的毛絨袍子，戴上漆成白色的聖誕花圈，替地鐵帶來滿滿佳節氛圍。

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剛果民主共和國20日舉行總統投票，60歲的現任總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）競選連任。12月18日，一名支持者在齊塞克迪的競選場合上「噴火」。

週四的四合一選舉，將選出總統、國民議會與省議會和地方議會議員。不過，各地投票所開放時間不統一、選民「不在名冊上」等問題，導致延誤選舉開票。由此反映出民眾對政府的不信任，也讓反對派逮到機會批評執政黨、質疑延長投票的合法性，加劇國內緊張。

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12月21日，一對雙胞台站在愛爾蘭有5200年歷史的紐格萊奇古墓（Newgrange）前，迎接冬至的第一道曙光，攝影師捕捉到兩人看見日出的瞬間。

只有在冬至日出的陽光，透過古墓外牆的「屋頂盒」（roof box）照入室內的那17分鐘，古墓內部空間才會被照亮。在太陽升起之際，人們聚集在一起，唱歌、跳舞，演奏傳統樂器，慶祝一年之中難得的一天。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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