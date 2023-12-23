2023金馬影展散記：不要期待世界末日拯救我們——談《五月雪》、《我的完美日常》與《世界末日又怎樣》

《我的完美日常》（Perfect Days），文溫德斯（Wim Wenders），★★★（3/5）

走出戲院時被巧遇的友人問到覺得片子如何，不禁以看到一半時，心中浮現的吐槽做總結的開頭：「這是一部拍得很好的BOSS廣告。」

我的意思是，當役所廣司飾演的清潔工，開著車準備再次上工，聽著Nina Simone的〈Feeling Good〉唱到高沆處，然後金黃色的日出透過車窗打在他泛淚含笑的眼睛裡，這個時候，難道不是只差一個BOSS的LOGO打在旁邊而已嗎——他每天在掃地歐巴桑的掃帚聲中醒來，然後有條不紊地替心愛的植栽們灑水、梳洗、把擺放整齊的鑰匙零錢照順序一一放入口袋，然後總會在家門口的自動販賣機買一瓶BOSS咖啡，然後聽六零年代嬉皮精選錄音帶？

而且是真的拍得很好（的廣告）啊！因而很難不對齊澤克（Slavoj Žižek）對安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）《無限春光在險峰》（Zabriskie Point）的群交場景，乃至嬉皮革命的點評舊事重提：「儘管安東尼奧尼這場戲的本意，是對既存約束的超脫，我們可以輕易在某種公眾行銷中想像這顆鏡頭。」

事實上這樣的情形已經是如此地日常，以至於提出近乎是多餘。

「但其實看到後來也就覺得說算了」，然而我試著繼續說下去，我的意思是，溫德斯不只是沒有意識而已，他是近乎壯烈地這麼做，如此「寧可把它拍成一個廣告」也要「明知不可為而為之」地如此地正大光明、不假思索地這麼做，實在也很難再只是吐槽，反倒也是有點感動了。

所以，儘管很遺憾我們不會知道役所廣司會怎麼去處理尿斗裡的口香糖（我本來是真的很期待，但電影幾乎完全抹去了任何污穢與嘔吐物的存在），也只有在一天年輕同事不請而辭的時候，難得看到日常工作量被打亂的主角些許抱怨的狀態，我們還真的就只有躺下來然後好好感受（已經去爪化的）老嬉皮的浪漫，用底片相機拍拍樹葉光線，並試著跟消費主義最低限度地、近乎悲壯地爭取「在精神勝利中感到平靜的可能」（因為除了精神勝利之外我們也已經一無所有）。

至少，老溫是真誠地在看待他的樹葉（不然難道要看《同學麥娜絲》嗎？——既然都要被殖民，至少讓我們選一個好一點的殖民者）。