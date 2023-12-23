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TNL+ 2023/12/23,
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你來德國已四年，今天卻是在德國生活的第一天

你來德國已四年，今天卻是在德國生活的第一天
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

一覺醒來，身邊沒有了這熟悉身影，電話裡也再沒有他六年來每早都傳來的一句「Guten Morgen」加幾個紅心。依舊是一座三層高平房中一個五百平方呎單位，豎立在科隆市郊。靜心一聽，每早六時喚醒你的仍然是窗前大樹的那幾隻鳥，但你深知一切都不會回來。

今天是你在德國生活的第七天。

說來也不對，你來了德國四年了，這是你靠自己在德國生活的第七天。

一覺醒來，身邊沒有了這熟悉身影，電話裡也再沒有他六年來每早都傳來的一句「Guten Morgen」加幾個紅心。依舊是一座三層高平房中一個五百平方呎單位，豎立在科隆市郊。靜心一聽，每早六時喚醒你的仍然是窗前大樹的那幾隻鳥，但你深知一切都不會回來。

那年，你在香港唸大學，來到這個以大教堂聞名世界的德國城市交流半年，在大學認識了同系的他。

第一次約會約了在舊城區南部的巧克力博物館。不久後你們就像溶解了巧克力般黏著彼此，你決定畢業後來科隆生活。畢業的那年夏天，你的家鄉街頭變成一片戰場，年輕人與警察對碰，是你出生以來從沒有想像過的。為著眼前這位德國男生，你願意離開成長的都市，遠赴未知。

就這樣，這位從沒離開過歐洲、帶點靦腆的男生，成為了你口中的「隊友」，也是你在德國最親密的人。那一夜，他在科隆大教堂跪下的時候，是你這輩子最感動的日子。本以為就此快樂走下去，直到那天你看見他偷偷刪除網上聊天記錄，一問之下，方發現他不只你一個「隊友」，與他同隊的還有另外兩人，而且已在一起半年。他歉疚地請你原諒，說你才是他最著緊的人，外面的都只是玩玩而已。你學過的所有德文，都無法表達此刻的心痛和憤怒。

那是你選擇獨自生活的首天，從此再沒有他在身旁，陪你去銀行和外事局，再沒有他為你翻譯和改寫求職信和公函。坐在鐵路裡，你想起這幾年來依偎過的那個肩膀，有多少次在上面哭過笑過，又有多少次它盛著你疲累的頭顱，讓你下班後可以小睡？今天下班的你走下車站，好不容易找到位置坐下，正想將頭躺下去時，發現這是位陌生男士。你高聲哭了，上一次這樣嚎啕，是小學一年級被同學搶走文具時。

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