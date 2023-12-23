開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/23,
歐洲

埃貝克——德文老師家鄉是甚麼樣子？

埃貝克——德文老師家鄉是甚麼樣子？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

埃貝克外國人不多，在街上看見的十居其九都是本地白人，連德國最大少數族裔土耳其人都沒幾個，與大城市很不一樣。可以想像那年Dr. Sackmann初來香港時，在這個人口六百多萬、高樓臨立的城市所感受之震撼。

去下薩克森州旅遊，到訪哥廷根附近小城埃貝克（Einbeck）。

這個人口三萬多的城市，是居港多年的德文老師兼漢學學者Dr. Robin Sackmann家鄉。它建城於十三世紀，卻因為1540年一場大火燒毀了大部分建築。現在市內建築都是之後重建，因而也不知曉真實的建城日期。

埃貝克最有名的是其外露木結構建築，德文稱為「Fachwerkhäuser」，由純木製材料製成，並有意將木骨架外露，用橫樑豎柱所形成的三角形承托房屋。全市的建築都屬這類，卻有不同設計和顏色圖案，構成絢美的圖畫。

到城市博物館（Stadtmuseum）一趟，可從這所規模不大、只有兩層的建築裡認識到這市的歷史，從建城講到近代。近代最重要的歷史，是二戰後數千居於現今波蘭西部的德裔人被遣送回德國，安置於埃貝克。館內有那年的名單，不少都是一家大小。那年埃貝克的居民有人樂於接待甚至開放居所，亦有人反對安置，認為這些難民應該回到他們來自的地方。這些看法和感受，放在今天的難民問題上亦是一樣。

埃貝克外國人不多，在街上看見的十居其九都是本地白人，連德國最大少數族裔土耳其人都沒幾個，與大城市很不一樣。可以想像那年Dr. Sackmann初來香港時，在這個人口六百多萬、高樓臨立的城市所感受之震撼。香港交通之方便，與這個一小時才有一兩班火車去大城市的地方截然不同。唯獨埃貝克人都說標準德文，與南德小城濃濃方言口音不同，非常容易聽懂當地人說話。

埃貝克人都不知道這小市孕育過這樣一位學者，在地球另一端使許多華人與港人對德文和德國感興趣，甚至決定赴德生活。跟當地人提及香港，他們都沒甚麼認識，最多只是聽到人口七百多萬時會嘩一聲。然而他們與法國、美國和奧地利城市結為伙伴城市，還有關係最密切的Paczków，就是那些德裔難民來自的波蘭城市。博物館職員跟我說，館內外地遊客不算多，有的多是來自北歐。

在港學德文時，時常好奇各老師家鄉是甚麼樣子。今次終於有幸拜訪，亦是段緣分。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。