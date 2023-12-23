埃貝克——德文老師家鄉是甚麼樣子？

去下薩克森州旅遊，到訪哥廷根附近小城埃貝克（Einbeck）。

這個人口三萬多的城市，是居港多年的德文老師兼漢學學者Dr. Robin Sackmann家鄉。它建城於十三世紀，卻因為1540年一場大火燒毀了大部分建築。現在市內建築都是之後重建，因而也不知曉真實的建城日期。

埃貝克最有名的是其外露木結構建築，德文稱為「Fachwerkhäuser」，由純木製材料製成，並有意將木骨架外露，用橫樑豎柱所形成的三角形承托房屋。全市的建築都屬這類，卻有不同設計和顏色圖案，構成絢美的圖畫。

到城市博物館（Stadtmuseum）一趟，可從這所規模不大、只有兩層的建築裡認識到這市的歷史，從建城講到近代。近代最重要的歷史，是二戰後數千居於現今波蘭西部的德裔人被遣送回德國，安置於埃貝克。館內有那年的名單，不少都是一家大小。那年埃貝克的居民有人樂於接待甚至開放居所，亦有人反對安置，認為這些難民應該回到他們來自的地方。這些看法和感受，放在今天的難民問題上亦是一樣。

埃貝克外國人不多，在街上看見的十居其九都是本地白人，連德國最大少數族裔土耳其人都沒幾個，與大城市很不一樣。可以想像那年Dr. Sackmann初來香港時，在這個人口六百多萬、高樓臨立的城市所感受之震撼。香港交通之方便，與這個一小時才有一兩班火車去大城市的地方截然不同。唯獨埃貝克人都說標準德文，與南德小城濃濃方言口音不同，非常容易聽懂當地人說話。

埃貝克人都不知道這小市孕育過這樣一位學者，在地球另一端使許多華人與港人對德文和德國感興趣，甚至決定赴德生活。跟當地人提及香港，他們都沒甚麼認識，最多只是聽到人口七百多萬時會嘩一聲。然而他們與法國、美國和奧地利城市結為伙伴城市，還有關係最密切的Paczków，就是那些德裔難民來自的波蘭城市。博物館職員跟我說，館內外地遊客不算多，有的多是來自北歐。

在港學德文時，時常好奇各老師家鄉是甚麼樣子。今次終於有幸拜訪，亦是段緣分。