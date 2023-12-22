避免紅海航線受攻擊，20多國加入美國為首的「守護行動」：誰還沒有表態？背後有哪些考量？
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澳洲政府拒絕向紅海派出軍艦、軍機，中共官媒《環球時報》歡迎澳洲「終於走出了美國的陰影」，更稱澳洲與美國保持距離，是「明智的決定」。澳洲國防部長則澄清，如果將一項重要資源放在中東，就是從澳洲周遭，從南海、東海區域的軍事部署「奪走一項主要資產」，這樣做「將是一個錯誤」。
葉門反政府組織「青年運動」（Houthi）於紅海攻擊商船，導致全球貨船紛紛改道，打亂全球航線。美國國防部21日宣布，目前計有20多國同意加入以美國為首的「繁榮守護行動」，予以反制。不過，少數國家至今態度模糊，包括向來為美國盟友的澳洲，已公開拒絕派遣船艦或飛機支援。他們的考量是什麼？
紅海是世界上最繁忙的航道之一，連接地中海、蘇伊士運河和印度洋。全球高達15%的貿易經過該地區，其中包括每天近百萬桶的石油。目前包括包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙等國家皆同意參與「繁榮守護行動」。
不過澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）21日接受澳洲《天空新聞》（Sky News）採訪時證實，澳洲「不會向紅海派遣軍艦或軍機」。
身為AUKUS一員，澳洲為何不派軍艦協防紅海？
馬勒斯於訪問中強調，澳洲的戰略重點仍是東北印度洋、南海、東海和太平洋。馬勒斯也引述澳洲今年公布的《國防戰略審查》，指澳洲迫切需要將其戰略重心維持在周邊地區，這也是澳洲採取不部署軍艦到中東的原因。
不過馬勒斯也承諾，澳洲會派出近3倍的軍事人員，協助「繁榮守護行動」。澳洲政府將於新年其間，額外派遣6名澳洲國防軍（ADF）人員前往「聯合海上部隊」總部巴林。
澳洲反對派「自由黨」黨魁杜登（Peter Dutton）痛批，澳洲政府決定派遣6名澳洲國防軍人員，而不是紐澳軍團級巡防艦的決定，正中哈馬斯下懷。
澳洲在野聯盟更稱，美國國會甫通過法案，允許向澳洲出售核動力潛艦，隔沒幾天澳洲政府即拒絕了親密盟友的重要請求。在野聯盟質疑，澳洲政府的決定會讓自己看起來是不可靠的夥伴與盟友。
澳洲在去年9月與美國、英國共同建立「澳英美三邊安全夥伴關係」（AUKUS），強化印太區域的合作夥伴關係。英、美兩國同意協助澳洲建造一支核動力潛艦艦隊。
中國也歡迎澳洲這項決定。中共官媒《環球時報》直指，澳洲「終於走出了美國的陰影」，更稱澳洲與美國保持距離，是「明智的決定」。
馬勒斯則澄清，澳洲保持對周遭地區的關注絕對重要。如果將一項重要資源放在中東，就是從澳洲周遭，從南海、東海區域的軍事部署「奪走一項主要資產」，馬勒斯直言，這樣做「將是一個錯誤」。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也捍衛國防部的決定。強調澳洲與美國朋友密切合作，政府間沒有提出派遣軍艦的請求。他也強調，美國明白澳洲的優先事項，也理解澳洲在印太區域扮演的角色非常重要。
紅海鄰居阿拉伯國家，為何還未宣布加入海軍席動？
另一方面，阿拉伯國家對於這個聯合行動也有所遲疑。目前僅有巴林表示會加入。
《德國之音》指出，沙烏地阿拉伯是美國領導的「聯合海上部隊」成員，不過沒有表態加入「繁榮守護行動」，因為擔心這恐怕破壞與葉門「青年運動」組織的和平談判，也可能損害與伊朗剛恢復的外交關係。
青年運動2014年奪取葉門首都沙那，沙烏地阿拉伯為首的軍事聯盟長達8年支持葉門政府與叛軍作戰。雙方在今年展開永久停火的和平談判。而沙烏地阿拉伯今年也才與青年運動背後的伊朗恢復外交關係。
專家也認為，由於巴勒斯坦建國問題在中東人民中引起巨大共鳴，這些紅海大國不一定希望被視為在保衛以色列。
美國一名不具名官員告訴《POLITICO》記者，實際上還有另外9個國家將參加繁榮守護行動，但不願公開參與情況。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前於記者會上表示，「有些國家已經同意參與守護行動，但應由這些主權國家決定，他們希望這件事公開到什麼程度。」
學者：紅海危機可能有3種解方，但都具有副作用
美國智庫「布魯金斯研究院」高級研究員瓊斯（Bruce Jones）於《外交政策》（Foreign Policy）撰文指出，紅海危機目前有3種可能的解方，更換航線、從源頭根除青年運動的軍備、或者擴大聯盟。
更換航線上，由於巴拿馬航線正面臨乾旱，唯一可行的替代方案為繞行至非洲好望角，但航期將會延長14-15日。
而根除青年運動的軍援，也就是朝相傳在其背後撐腰的伊朗開火，可能會提升黎巴嫩北部真主黨的導彈威脅。
在擴大軍事聯盟方面，瓊斯也指出，世界各國皆分身乏術，如德國因為俄羅斯在北海大秀軍事肌肉，海軍在該處的需求越來越高；澳洲則需要坐鎮西太平洋。
瓊斯建議，日本可以做出貢獻，因為日本自衛隊在在非洲吉布地有一個軍事基地。另外或許考慮在印度洋打擊海盜行動很有經驗的中國。
瓊斯表示，但涉及中國，西方將面臨兩難，是否為了保護海上貿易，幫助中國助長其在公海上的海軍力量？
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核稿編輯：楊士範
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。