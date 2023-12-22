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2023/12/22,
中東

避免紅海航線受攻擊，20多國加入美國為首的「守護行動」：誰還沒有表態？背後有哪些考量？

避免紅海航線受攻擊，20多國加入美國為首的「守護行動」：誰還沒有表態？背後有哪些考量？
葉門海岸警衛隊12月1日於紅海巡邏。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

澳洲政府拒絕向紅海派出軍艦、軍機，中共官媒《環球時報》歡迎澳洲「終於走出了美國的陰影」，更稱澳洲與美國保持距離，是「明智的決定」。澳洲國防部長則澄清，如果將一項重要資源放在中東，就是從澳洲周遭，從南海、東海區域的軍事部署「奪走一項主要資產」，這樣做「將是一個錯誤」。

葉門反政府組織「青年運動」（Houthi）於紅海攻擊商船，導致全球貨船紛紛改道，打亂全球航線。美國國防部21日宣布，目前計有20多國同意加入以美國為首的「繁榮守護行動」，予以反制。不過，少數國家至今態度模糊，包括向來為美國盟友的澳洲，已公開拒絕派遣船艦或飛機支援。他們的考量是什麼？

紅海是世界上最繁忙的航道之一，連接地中海、蘇伊士運河和印度洋。全球高達15%的貿易經過該地區，其中包括每天近百萬桶的石油。目前包括包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙等國家皆同意參與「繁榮守護行動」。

不過澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）21日接受澳洲《天空新聞》（Sky News）採訪時證實，澳洲「不會向紅海派遣軍艦或軍機」。

身為AUKUS一員，澳洲為何不派軍艦協防紅海？

馬勒斯於訪問中強調，澳洲的戰略重點仍是東北印度洋、南海、東海和太平洋。馬勒斯也引述澳洲今年公布的《國防戰略審查》，指澳洲迫切需要將其戰略重心維持在周邊地區，這也是澳洲採取不部署軍艦到中東的原因。

不過馬勒斯也承諾，澳洲會派出近3倍的軍事人員，協助「繁榮守護行動」。澳洲政府將於新年其間，額外派遣6名澳洲國防軍（ADF）人員前往「聯合海上部隊」總部巴林。

澳洲反對派「自由黨」黨魁杜登（Peter Dutton）痛批，澳洲政府決定派遣6名澳洲國防軍人員，而不是紐澳軍團級巡防艦的決定，正中哈馬斯下懷。

澳洲在野聯盟更稱，美國國會甫通過法案，允許向澳洲出售核動力潛艦，隔沒幾天澳洲政府即拒絕了親密盟友的重要請求。在野聯盟質疑，澳洲政府的決定會讓自己看起來是不可靠的夥伴與盟友。

澳洲在去年9月與美國、英國共同建立「澳英美三邊安全夥伴關係」（AUKUS），強化印太區域的合作夥伴關係。英、美兩國同意協助澳洲建造一支核動力潛艦艦隊。

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Photo Credit: GettyImages
澳洲總理艾班尼斯（前）2023年3月宣布英美澳三方重大核動力潛艇協議。

中國也歡迎澳洲這項決定。中共官媒《環球時報》直指，澳洲「終於走出了美國的陰影」，更稱澳洲與美國保持距離，是「明智的決定」。

馬勒斯則澄清，澳洲保持對周遭地區的關注絕對重要。如果將一項重要資源放在中東，就是從澳洲周遭，從南海、東海區域的軍事部署「奪走一項主要資產」，馬勒斯直言，這樣做「將是一個錯誤」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也捍衛國防部的決定。強調澳洲與美國朋友密切合作，政府間沒有提出派遣軍艦的請求。他也強調，美國明白澳洲的優先事項，也理解澳洲在印太區域扮演的角色非常重要。

紅海鄰居阿拉伯國家，為何還未宣布加入海軍席動？

另一方面，阿拉伯國家對於這個聯合行動也有所遲疑。目前僅有巴林表示會加入。

《德國之音》指出，沙烏地阿拉伯是美國領導的「聯合海上部隊」成員，不過沒有表態加入「繁榮守護行動」，因為擔心這恐怕破壞與葉門「青年運動」組織的和平談判，也可能損害與伊朗剛恢復的外交關係。

青年運動2014年奪取葉門首都沙那，沙烏地阿拉伯為首的軍事聯盟長達8年支持葉門政府與叛軍作戰。雙方在今年展開永久停火的和平談判。而沙烏地阿拉伯今年也才與青年運動背後的伊朗恢復外交關係

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Photo Credit: GettyImages
2023年4月9日，葉門青年運動最高政治委員會領導人馬沙特（左）與沙烏地駐葉門大使賈比爾（右）見面。

專家也認為，由於巴勒斯坦建國問題在中東人民中引起巨大共鳴，這些紅海大國不一定希望被視為在保衛以色列。

美國一名不具名官員告訴《POLITICO》記者，實際上還有另外9個國家將參加繁榮守護行動，但不願公開參與情況。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前於記者會上表示，「有些國家已經同意參與守護行動，但應由這些主權國家決定，他們希望這件事公開到什麼程度。」

學者：紅海危機可能有3種解方，但都具有副作用

美國智庫「布魯金斯研究院」高級研究員瓊斯（Bruce Jones）於《外交政策》（Foreign Policy）撰文指出，紅海危機目前有3種可能的解方，更換航線、從源頭根除青年運動的軍備、或者擴大聯盟。

更換航線上，由於巴拿馬航線正面臨乾旱，唯一可行的替代方案為繞行至非洲好望角，但航期將會延長14-15日。

而根除青年運動的軍援，也就是朝相傳在其背後撐腰的伊朗開火，可能會提升黎巴嫩北部真主黨的導彈威脅。

在擴大軍事聯盟方面，瓊斯也指出，世界各國皆分身乏術，如德國因為俄羅斯在北海大秀軍事肌肉，海軍在該處的需求越來越高；澳洲則需要坐鎮西太平洋。

瓊斯建議，日本可以做出貢獻，因為日本自衛隊在在非洲吉布地有一個軍事基地。另外或許考慮在印度洋打擊海盜行動很有經驗的中國。

瓊斯表示，但涉及中國，西方將面臨兩難，是否為了保護海上貿易，幫助中國助長其在公海上的海軍力量？

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核稿編輯：楊士範


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