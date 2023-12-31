Vito大叔《用夢想設計你的人生》：克服「冒牌者症候群」，助你實現夢想的「壹壹法則」
我們想讓你知道的是
在本書中，Vito大叔會藉由自身從零開始逐夢的經驗歷程，帶領你運用「設計你的人生」之技巧，從「釐清夢想」、「選擇夢想」開始，一步步運用超好上手的工具表格，重新梳理內心、分析願望。透過實現夢想的「壹壹法則」，你還能學會實踐生命設計師最重要的「３種成長思維 ×６種設計心態 ×５個執行步驟」，一步一步完成專屬的生命設計旅程。
文：Vito大叔
實現夢想的壹壹法則
靠著先前分享的方法以及程序，我重新梳理了自己的十大夢想清單，並且在二○二一年起開始執行，陸續實現了許多從未想過的夢想。
我發現每個人的生命其實就是一片肥沃的土壤，而我們心中的每一個夢想都是一顆珍貴的種子。你得先親自動手將它種進土裡，然後每天細心地澆水照顧好它。最重要的是，你得要有耐心等待到夢想冒出芽後，才能親眼見證它開出美麗花朵的那一天。
在親自見證了生命這場豐盛的奇蹟之後，我決定克服心中的「冒牌者症候群」＊，把自己經歷的每件事情，以及好不容易學會的所有一切，都濃縮、集中、整理在這套能夠讓夢想一一實現的「壹壹法則」裡頭。
＊註：Imposter Syndrome，又稱「冒名頂替症候群」，用以形容一種常出現在成功人士身上的心理現象，他們無法將成功歸功於自身的能力或努力，反而認為只是運氣好，因而恐懼被他人高估、看穿。
只要透過下面十一個步驟，從自己的內心最深處開始，逐步找出、釐清、宣告，並且執行，就能完成自己每一個許下的心願，實現每一個訂定的目標！
聽起來很神奇對吧？接著，就讓我來跟你分享這套超級神奇的壹壹法則——
法則 1. 接受自己，聚焦在擁有的
實現夢想的過程就像是一段長長的旅程，你得先回歸到原點，確認自己目前所在的位置，才能夠做出正確的計畫。好好盤點手上擁有的資源，誠實地面對自己的缺點，並且放大自身的優勢，如此才能夠在出發之前，做足最好的準備。
我剛打算成立Podcast頻道的時候，除了沒有經驗、缺乏資源，更是連半點把握都沒有。在經過仔細思考與評估之後，才發現可以透過自己在社群媒體上的影響力，藉由公開發文徵求有意願合作的搭擋，採取共同主持的方式一起實現這個目標。
法則 2. 訂做夢想，瞄準真心想要的
透過夢想的三種層次，有效篩選出此刻心中想要達成的目標。真正的夢想通常是獨一無二的，就像是為自己量身訂做的服裝一樣，絕對不會跟別人撞衫，因此，你也無需在意他人的評價。
記得當時我在臉書上的貼文內容是這樣寫的：
今天要來向宇宙許願，徵求一位願意跟大叔合作的Podcast 主持搭擋！
跨世代對談：職場、生活、愛情、夢想、亂七八糟的問題……
徵選條件：30歲左右女生、古靈精怪、超愛說話、好奇寶寶……
歡迎報名、推薦、介紹、或轉發，意者請私訊留言，謝謝大家：）
雖然有些人對於這些奇怪的條件嗤之以鼻，但正因為我誠實提出了自己的需求，所以後續才能順利收到許多的回覆以及引薦，也因此踏出了最重要的第一步。
法則 3. 接受訊息，相信自己感受到的
藉由夢想的三個特徵，留意那些能夠讓你感受到夠動心、夠持續、夠恐懼的事情，仔細從中觀察，並找到發出訊號的夢想！（就像是在尋找飛機的黑盒子一樣）。
在單獨與每一位優秀的Podcaster徵選夥伴對談之後，我讓自己整整沉澱放空了兩個星期，完全不用腦袋去思考應該選誰才好，而是觀察誰會浮現在自己的心裡，誰能帶給自己特別的感受。說也奇怪，那段時間出現在我夢裡的就只有一個人，她就是我後來的搭擋品希女神。
法則 4. 動手寫下，反覆提醒自己
人類是十分健忘的動物，尤其是當激情過後，通常就會忘掉當下的感動。把夢想具體地記錄下來，或是製作成圖像化的夢想板（Vision Board），放在你每天都看得見的地方，時刻提醒著自己，每一天都要為了夢想繼續努力下去。
為了督促自己好好實現心中的夢想，我除了公開發表十大夢想清單，更時常以粉絲團發文的方式，跟讀者們分享自己最新的目標。因為我相信說出口的願望，會比藏在心裡的念頭威力強大一百倍，況且寫出來的文字只要透過搜尋功能就可以找到證據，讓自己再也沒有藉口能夠輕易否認。
法則 5. 思考策略，決定可行的做法
詳細列出抵達目標可行的方法以及路徑，從中挑選出最適合自己的一種方式，這就叫做策略。善於圓夢的人通常都擁有一顆聰明的腦袋、靈活的思緒，以及堅持的信念。
試著想像一下，當我們使用Google地圖搜尋到目標所在地之後，下一步往往就是依照不同的交通方式、時間需求以及預算考量，規劃出不同的路徑，最後，才會選擇出一種最適合自己的方式，而這，就是決定策略的過程。
法則 6. 大聲宣告，訂定目標
當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。大聲向全世界宣告夢想，除了代表自己的決心，也能引發一連串神奇的效益。只要你試過，一定就會愛上這種不可思議的感受！
勇敢把你的目標分享給全世界知道，從身旁最信任的人開始練習說起，一次又一次，你一定會慢慢發現自己越講越順、越講越好、越講越有信心，也就越講越有把握了！
法則 7. 積極行動，勇敢嘗試
無論你準備好了沒，就從此刻開始採取行動吧！別讓夢想只能夠在夢裡頭想想，更別讓夢想只是一段文字、一句口號、一份心中的理想。
一起來想像一個畫面——你好不容易搭上了飛機來到了一萬英尺的高空，當座艙門打開的那一剎那，你有沒有勇氣一躍而下，實現在空中飛翔的夢想呢？
廢話，當然是大叫一聲，然後就豁出去衝了！（啊啊啊啊）
法則 8. 堅持下去，不停前進
一般來說，真正的夢想通常需要一定的時間才能夠達成。在這段過程中除了考驗你的決心，更會挑戰你的體力以及耐力。每堅持一步，你就離目標更接近一點；每前進一步，你就離夢想更靠近一些。
如果可以，我建議大家培養跑步或是散步的好習慣。每天給自己設定一個小小的目標，比如說連續二十分鐘或是十圈操場，在過程中好好享受堅持的感覺，以及達成目標時的成就與喜悅！
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