先不談賴清德的工寮，你知道太平山莊2025年將被強制定義為「違法住宿」嗎？

文：施景耀

在選戰之下，如果覺得談礦工工寮的議題太嚴肅了，我們可以來聊聊國人最愛也輕鬆有趣的旅遊行程。

不知道大家有住過太平山上的太平山莊嗎？這邊是日本時代在1937建設新太平山伐木事業，並興建茂興線開始了鐵路運輸而起的三大林場之一，直到1982年伐木事業結束之後，正式轉型為森林遊樂區。

雖然曾經遭遇過幾次大型風災毀滅性打擊，但林業署還是持續的修復與改善，讓我們有今日這樣美美的遊樂區，你可曾想過台灣哪裡還能有這樣，在高山裡住在日式宿舍裡，隔天還能搭乘全台唯一的林鐵蹦蹦車，感受森林裡的芬芳與林業的發展歷史。

更棒的是，這些老房子在改良之後，保留著歷史外觀，內部卻有著不輸三到四星級飯店的內裝，寒冷的冬天裡還有電暖毯可以使用，結束住宿行程之後，還可以繼續逗留在森林遊樂區裡，走走伴隨著鐵路的古道，抑或是到鳩之澤地熱區泡個溫泉或是煮個溫泉蛋，結束快樂的兩天一夜之旅。

但你知道嗎？訂位總是日日爆滿的太平山莊，即將在2025年因為法規問題，被強制定位為違法住宿，不能再提供任何住宿給群眾，想去住太平山莊的朋友，可記得要把握時間上山看風景啊！

「旅宿落日條款」

這項法規，源自於2015年修正《發展觀光條例》時，第70-2條規定：「於本條例中華民國104年1月22日修正施行前，非以營利為目的且供特定對象住宿之場所而有營利之事實者，應自本條例修正施行之日起10年內，向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，始得繼續營業。」

也就是說，特定對象住宿場所得按既有型態經營，惟須於10年（2015年2月4日到2025年2月3日）過渡期屆滿前，取得旅館業登記證始得繼續經營。

意思就是說，以前大家住過的香客大樓、教師會館、國軍英雄館、青年活動中心、森林遊樂區等，因為早期是在特殊環境下，在特別的地目以招待特定旅客的方式下經營，但大多是沒有旅館執照，也沒有相應的消防建管，因此在2015年法條修正後，以上的這些特別的盈利住宿空間，必須在十年內取得合法的旅館執照，使得繼續營業，俗稱旅宿落日條款。

這幾年來大家也看到了許多變化，許多香客大樓逐一改建升級，華麗轉身變成精品住宿，教師會館們也陸續申請合法旅館執照（日月潭教師會館最早），救國團青年活動中心自2018年教育部廢止青年活動中心辦法後，也朝向需申請執照使得合法經營的路線。

目前資料上只剩國軍英雄館全體進度落後，但軍人之友社今年曾指出他們正依《發展觀光條例》辦理國軍英雄館旅館業登記等規劃，但因「耐震補強工程經費未明」等因素，才導致申辦進度落後。

判定這些住宿空間是非法旅宿，公平嗎？

在大多特殊住宿都找到合法出路時，唯獨森林園區的住宿們，可能因為現有法規的不適用，被迫只能就地被視為違法經營事業，我知道有些人都會說不合法就要想辦法合法，不然就是擺爛，但森林園區們真的沒有努力嗎？

事實上像太平山莊這樣的森林園區，大多住宿空間在林業署的努力下，建物的消防建管早就合乎標準，但回到法規本身，最難解的是地目問題，現有森林園區大都座落在國土使用分區的「森林區」裡，或是所謂的特定計畫用地上（像是礦區一樣），只要不變更地目就無法申請觀光旅館執照。

然而這些建築物也不是刻意要建在特殊地目上，而是早在日本時代就存在的建築群，但隨著伐木任務結束之後，當時政府只配套做了轉型為森林遊樂區，並以非營利目的之形式跳過了旅館執照的審核，但時空背景不同了，如今《發展觀光條例》修改之後，旅館執照取得已經是勢在必行。

但森林園區們不是故意不申請執照，而是法規上就不會審核通過，但在沒有任何法規協調與配套下，兩年後直接判定這些住宿空間是非法旅宿，是不是有些不太公平呢？

Photo Credit: 中央社 太平山國家森林遊樂區的中央步道

其實寫這篇文是希望廣大關心礦工工寮的朋友，不管你是藍是綠是白，不要忘了情理法三個字，很多時候為什麼會有法官被稱呼為恐龍法官或法匠，不正是因為這些宣判者只在意法卻忘了情，有些人違法不是刻意違法，甚至原本就沒有違法，最後卻被冠上莫須有的罪名？

早於建管與國土規劃的礦工工寮們，被現在的法規稱呼為「既存違建」，早於國土規劃的部落領域，被國家說他們「侵佔國土」，這些人都不該被稱為違法，而是晚於他們出現的法規，沒有適性的去做調整不是嗎？

台灣是個民主社會，希望大家的對話都能繼續的流於有建設性的對話，一起讓台灣的法規可以適性的調整，不管是執政黨在野黨都一樣，民意代表就是被人民選出來服務人民的，而我們要做的就是去要求他們，把法條配合人民修到能照顧到最多台灣人的狀態啊，而不是人民自己互相攻訐，卻留下只有撕裂沒有任何對話的謾罵狀態啊！

我希望2025年之後還是能去森林遊樂區裡住上一晚，希望大家可以一起來關心這件事，一起讓我們能保有這個美麗又特別的高山住宿體驗啊！

本文經作者授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

「加入關鍵評論網會員」每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航