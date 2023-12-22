【未來大人物】少隻手、缺條腿、看不見都能打，揮出台灣最無礙「身障棒球隊」風景，潘瑋杰用紀錄片討論不完美
我們想讓你知道的是
從小因為左手萎縮而自卑，社團法人中華民國身障棒壘球協會創始人、同時也是翻轉影像有限公司創辦人的潘瑋杰一度無法面對。直到加入身障棒球隊、同時透過用紀錄片講述不同族群的生命故事。他揮棒最熱愛的棒球人生，也為自己展開不同的可能性。
文：YU、陳淑玲
「其實已經沒有什麼記憶，但是兩歲的時候，躺在床上突然左手不能動。」潘瑋杰回想自己和別人開始「不一樣」的片刻。
「以前的社會跟現在不一樣，身障的名詞，可能會比較容易受排斥。」找不到原因的左手異常，逐漸出現萎縮狀況，潘瑋杰回想，過去為了想表示一切如常，家人連身障都未曾申請。然而，生活瑣事卻仍有不同，「例如吃飯，我左手不舒服，就把頭埋下去吃。」埋頭吃飯，卻被家人指說那是乞丐的吃飯方式。
跑步、打籃球時，無法遮掩的左手，也常成為目光焦點。「五專的時候被同學嘲笑是大小手，但其實我也只是想跟別人一樣。」曾經怪罪父母，也因為身體的缺陷被同學欺負，潘瑋杰一度找不到人生方向。
愛上棒球，也認識自己身上的標籤
讀五專4年級時，正值王建民的黃金年代，潘瑋杰跟同學會半夜爬起來看棒球，「那時候覺得王建民好酷喔，所以就開始揪同學打棒球。」潘瑋杰回憶，當時看到日劇《菜鳥總動員ROOKIES》，講述一群沒有目標的孩子，被老師帶領，透過棒球找到夢想的故事。「那時候覺得，這個人生跟我好像。」
原本有在打棒球的父親潘孝仁跟他說：「要不要試著去打棒球看看？」爸爸建議潘瑋杰可以參加身障棒球隊的活動。「一開始我是很排斥的，因為生活中看不出來我不一樣，但若是加入了，就等於要把這個標籤貼在我身上。」
潘瑋杰最初抱著只是想看一看的心情走入球隊，「那個畫面震撼了我：有人用一隻手傳接球、也有人把輪椅丟在一邊接球、還有人一拐一拐的在球場移動。」那瞬間，似乎是時間到了，他主動想加入球隊，跟同伴一起用不同的身體迎接夢想，「也是那個時候，家裡說那不然去申請身障手冊吧！」從真正接受自己的那一刻開始，潘瑋杰打開自己「不一樣」的生命歷程。
「當時球隊代表台灣出國去比世界盃，我爸到處去宣傳，我發現了，那是他的驕傲。」一個從未以不同眼光看待兒子的爸爸，首度讓孩子參加「世界身體障害者野球日本大會」賽事，潘瑋杰看見來自日本美國韓國等地的身障選手，都因為相同的舞台聚在一起。
「雖然在打棒球，但其實還是不知道自己要做什麼。那就至少像家人說的，先把大學讀完。」潘瑋杰考上明志科技大學視覺傳達系，開始想用攝影機拍攝紀錄片。
「一開始完全不會，且因為學校主要以教學平面設計為主。」但想學習拍片的心蠢蠢欲動，他與同學買下一捲90元的DV帶、利用學校的攝影機，默默摸索拍攝畢業製作的紀錄片。初次試驗的過程，被校外評審批評，「那時候被說，那麽好的題材怎麼拍得那麼爛，打擊滿大的。」潘瑋杰回憶，因為學校老師的鼓勵，他開始看各式的影展，很想追問問題、甚至還不惜到影展廁所去等導演，刻意製造機會詢問更多拍攝的技巧。
夢想打球卻哭著離場
2010年，潘瑋杰的球隊前往日本神戶綠地球場參與第二屆世界身體障害者野球日本大會，面對美國隊時潘瑋杰登板先發，後來球隊輸給美國隊。潘瑋杰立下目標要再扎實訓練再來，於是他跟著恩師鄭漢禮練球4年，「每天都過著中午練球、晚上上學，半夜做作業的生活。」除了練球、閒暇時間全部拿來剪片，一度剪到昏倒送醫。
2012年，他與父親正式成立「社團法人中華民國身障棒壘球協會」，想實現夢想中「人人都有運動的權利」，即使少一隻手、缺一條腿，也不該阻礙任何一個人的野球魂！同時也點燃了他想為身障者爭取更多運動平權的決心。
練習4年之後的2014 年，他更籌組「台灣身障棒球代表隊」再度參與「世界身體障害者野球大會」。這一次再度遇上美國隊，潘瑋杰從原本的守左外野，變成先發投手，「只投了0.1局就被打爆，投了第一顆就被打全壘打。」潘瑋杰回憶，下場後他走進廁所哭了，「畢竟努力了這麼久，終於登上這裡，結果還是失敗了。」
「那時候其實還是一邊在籌備紀錄片，心想『戰神』球隊的故事要讓更多人看見。」他帶著球隊一起參加頒獎典禮，期待讓更多人看見這支球隊的不一樣。後來因為經費緊縮關係，他獨自剪片一年，紀錄片《出口：夢想肢戰》剪出90幾種版本，定剪後甚至眾多學校響應播放，「總共播放了一百多所學校耶，最遠還有去美國，去美國耶！」他興奮的回憶著。
最後，《出口：夢想肢戰》入圍2017年第39屆金穗獎，潘瑋杰又哭了，「我在電腦前面哭，欸是真的耶，不是學生組耶，這太扯了！」
另一件讓潘瑋杰感念的，是紀錄片中的投手吳景傑，「他有小兒麻痺、但他超拼超努力，登上投手丘，都是坐在地上投球的。後來雖然車禍過世了，但他的超拼精神卻讓所有人永遠不會忘記。」
追思會上，吳景傑的家人感謝潘瑋杰的紀錄片，真正幫他圓夢。吳景杰家人感動的分享：「他加入球隊之後，才知道自己也可以站上國際舞台，讓他的故事被看見，他的遺願就是，希望可以讓更多人看到他的故事，影響更多人。」
放映過程中，還有遇見讓潘瑋杰印象深刻的畫面，那是一次QA時間，有觀眾舉手說感謝，過程一直掉眼淚，「他說他本來想去自殺的，但見吳景傑的那一幕，覺得自己也可以追尋夢想。」
多元族群應該被更多人認識
2018年，潘瑋杰將帶領身障棒壘球隊準備出國打第四屆世界大賽，卻發生突然短暫看不見的症狀，後來被身心科判定恐慌症發作，於是他開始學習且知道，該一群人一起跑，才能跑得遠。
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。