【未來大人物】當天龍國高材生遇上台南學甲農田囝仔，「幸福良食」以青銀共農模式翻轉農業凋零

文：YU、陳淑玲

搜尋「幸福良食」，最初映入眼簾的是創辦人劉震鋐與吳詩涵的婚紗照。兩人牽手穿著工作服，鮮豔地一橘一藍，後面是大台的曳引機，站在田裡，陽光異常耀眼。

對他們兩個來說，婚紗照不是精心策劃的美麗畫面，而是兩人結婚後即將面對的真實生活日常。



婚禮那天是2020年的雙十國慶，吳詩涵和劉震鋐的結婚大喜之日，六台四米高的農用曳引車，從台南鹽水開到學甲。劉震鋐迎娶吳詩涵不用高級禮車，而是用生命中最有份量的生活工具，將這個來自城市的台大高材生娶回家。

從天龍人變「農夫娘」的勇氣

吳詩涵畢業於台大商研所，台北出生求學。身爲台北人的吳詩涵，曾獲選為台大優秀青年代表，畢業後進入公部門擔任政委辦公室秘書，她經手青年創業、社會企業等相關青年育成工作。工作中吳詩涵認識了為了承接農機家業，放棄了北部補教界優渥待遇、返鄉務農的劉震鋐。



在和劉震鋐相識之前，從未接觸過農業，劉震鋐更是她生命中第一個認識的「真正的農夫」。百大青農的劉震鋐，彼時在行政院擔任青年顧問團，時常因公需要跟吳詩涵聯繫。

劉震鋐在兩人相識那年，先創辦社會企業「幸福良食」，試圖用社會企業模式，解決農村人口老化及勞動力缺失等問題。劉震鋐期待：「甘願回到故鄉，就是想為自己的土地多盡一份心力。」

劉震鋐說：「希望故鄉的老農能在自己的家鄉環境安心養老，並讓年輕活力注入農村。在農田上，以天然無毒、友善耕作的方式，使得大自然的土地能夠永續。」

在遠距離戀愛5年後，兩人決定結婚，吳詩涵因為認同劉震鋐理念，離開台北搬入台南。她笑著說，可以稱呼她為「農夫娘」。「既然醫師的太太被叫成醫師娘，農夫的太太應該可以叫成農夫娘吧，比較有辨識度。」

Photo Credit - 幸福良食 從所謂的天龍國來到台南，絕對是吳詩涵人生最大的賭注。

翻轉農村印象跟以前已經大不相同

如果談起大眾對農村的印象，也許如今仍停留在早期農業時代。農夫付出大量勞力、缺乏合理報酬，偶遇天災一切都付諸流水，維持生計不易。

劉震鋐指出：「如今的農夫其實已與過往不同，例如政府推動小地主大佃農等政策，加上現今農村面臨人口老化、勞動力大幅降低等情況，再加上如今許多青農引進等級較高的農業機具輔助種植，內建科技界面和冷氣，與過往的種田環境已經截然不同。」

劉震鋐創造的「幸福良食」品牌，透過科技管理300公頃田區，種植黑豆玉米、小麥等雜糧作物。更堅持無毒的管理方式，讓土地得以永續。此外「幸福良食」更推動台南學甲的返鄉青農，與平均超過70歲農友組成「幸福千千歲」的計畫。「其中最大的契機點就是希望不管是老農還是青農，都真的可以在這裡留下來。」

Photo Credit - 幸福良食 從永續的發展考慮農業，不管是作物或者人，都想好好接住與傳承。

起因是雖然農業投入看似容易，其實基礎門檻極高，因土地、技術及大型機具，皆需資本投入，少則數十萬，多則百萬，若非有原本務農的長輩支援，很難真正在仰賴農業長期生活。

「幸福良食」發現農村少見青農回鄉，加上台灣農業的高齡化加劇，因此「幸福良食」提出青銀共農的計畫，媒合年輕農夫與資深農夫契作，不僅可以經驗傳承，也能協助青農認識土地，老農也可在自己土地上安心養老。

吳詩涵坦承，自己過去完全不認識農村生態，嫁給農夫後，才發現台灣農地許多問題，例如農地破碎、不具生產規模，農夫的平均年齡幾乎都是屆齡退休的63歲，許多農夫更因收入不穩定，採取兼職方式耕作。

有更多老農因爲三七五減租的陰影，即使領休耕補助，也不願將農地讓租給對務農以興趣之青農。這也是「幸福良食」在創立時遇到的極大困境。

老農與青年攜手，翻轉農地經營生態

「幸福良食」在社會企業經營的模式下，開始與老農簽訂契作即地租合約。老農釋出土地後幸福良食接手進行耕作，從人力、肥料到機械，皆由幸福良食提供，產銷履歷申請等認證系統也一手操辦。

在作物收成後，更以高於市價的價格保證收購。加上結合行銷與推廣、銷售，老農逐漸願意與青農合作。

這被取名為「幸福千千歲」的計畫，看似完美，實行起來卻有許多波折。吳詩涵坦言：「一切都需要長期抗戰。」

多數老農習慣慣行農法（註：予農田施用化學農藥及肥料的栽植法稱作「慣行農法」（Conventional Agriculture，亦有人稱傳統農法），也許與青農帶給環境的永續土地理念相左，吳詩涵與劉震鋐因此同步展開「良食人才學院」，讓青農們向老農學習田間實作的經驗、育種改良、和大型農機操作，並透過課程與討論、聚會的形式，增近彼此了解。

吳詩涵舉例，從農產品向外銷售的方法或者農夫職業傷害的狀況，在學院裡邀請職能治療師、律師等專業人士。讓農夫不只懂得種田，也兼顧身體與行銷。達成老有所依、壯有所用的正向循環。

他們甚至也透過產學合作的方式，讓對第一線農事、雜糧有興趣的學生能到現場實習。在台南就讀大學、來自南非的實習生發現有這樣的機會，即使實習日期還沒到，就提前向劉震鋐提供事先報到的要求，劉震鋐也敞開大門的就讓他來。

學生表示：「在自己的國家沒有這樣的人情味，他很喜歡跟大家聚在一起努力，年輕人與老年人可以一起農事、一起吃午餐的生活。」

而中午時間，在幸福良食大廳裡，劉震鋐的媽媽更煮出一整桌的家常菜，員工們一起聚過來用餐。20幾歲實習生、30幾歲員工、60幾歲的媽媽，一整個客廳熱熱鬧鬧地聊天閒話家常，青銀共生的真實畫面，上演在客廳、在農事現場、在幸福良食日常生活的每一天出現。

Photo Credit - 幸福良食 幸福良食也推出承接企業的永續遊程，讓企業員工來到農事現場，一起架設老鷹棲息地，用自然的方式對待老鷹與土地的關係。

這個2020年打造的「幸福千千歲」品牌，如今已經陸續獲得王品集團石二鍋、中華開發金控等大型企業的青睞，也屢屢獲獎。其中每一顆收成的黑豆，都是對品質的堅持與對人文、土地的關懷。

從一個完全不認識農村的「天龍人」，到挽起袖子加入農村。從一個只是想對自己土地故鄉共好、能夠生活下去的台南囝仔，劉震鋐與吳詩涵體驗在土地上的永續耕作，結合青農與老農，期許能透過社會創新的模式翻轉農村生態。離開城市來到農村生活，幸福良食的夢想很大也很遠，青銀共好的農村，有點先進、有點瘋狂，而吳詩涵和劉震鋐還要繼續在這塊土地上，靠自己的雙腳，持續走下去。

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責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範