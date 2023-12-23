【未來大人物】當天龍國高材生遇上台南學甲農田囝仔，「幸福良食」以青銀共農模式翻轉農業凋零
我們想讓你知道的是
這是一趟關於來自台北「農夫娘」吳詩涵的瘋狂冒險旅程，她丟下辦公室工作，離開台北，嫁給生命中第一個認識的農夫。這也是台南在地囝仔劉震鋐的革命之路。他們用用科技與心意，在台南田裡創辦「千歲團」，結合科技青農與70歲以上老農，共同種植黑豆，用嶄新的社會企業方式，翻轉農村新生態。
文：YU、陳淑玲
搜尋「幸福良食」，最初映入眼簾的是創辦人劉震鋐與吳詩涵的婚紗照。兩人牽手穿著工作服，鮮豔地一橘一藍，後面是大台的曳引機，站在田裡，陽光異常耀眼。
對他們兩個來說，婚紗照不是精心策劃的美麗畫面，而是兩人結婚後即將面對的真實生活日常。
婚禮那天是2020年的雙十國慶，吳詩涵和劉震鋐的結婚大喜之日，六台四米高的農用曳引車，從台南鹽水開到學甲。劉震鋐迎娶吳詩涵不用高級禮車，而是用生命中最有份量的生活工具，將這個來自城市的台大高材生娶回家。
從天龍人變「農夫娘」的勇氣
吳詩涵畢業於台大商研所，台北出生求學。身爲台北人的吳詩涵，曾獲選為台大優秀青年代表，畢業後進入公部門擔任政委辦公室秘書，她經手青年創業、社會企業等相關青年育成工作。工作中吳詩涵認識了為了承接農機家業，放棄了北部補教界優渥待遇、返鄉務農的劉震鋐。
在和劉震鋐相識之前，從未接觸過農業，劉震鋐更是她生命中第一個認識的「真正的農夫」。百大青農的劉震鋐，彼時在行政院擔任青年顧問團，時常因公需要跟吳詩涵聯繫。
劉震鋐在兩人相識那年，先創辦社會企業「幸福良食」，試圖用社會企業模式，解決農村人口老化及勞動力缺失等問題。劉震鋐期待：「甘願回到故鄉，就是想為自己的土地多盡一份心力。」
劉震鋐說：「希望故鄉的老農能在自己的家鄉環境安心養老，並讓年輕活力注入農村。在農田上，以天然無毒、友善耕作的方式，使得大自然的土地能夠永續。」
在遠距離戀愛5年後，兩人決定結婚，吳詩涵因為認同劉震鋐理念，離開台北搬入台南。她笑著說，可以稱呼她為「農夫娘」。「既然醫師的太太被叫成醫師娘，農夫的太太應該可以叫成農夫娘吧，比較有辨識度。」
翻轉農村印象跟以前已經大不相同
如果談起大眾對農村的印象，也許如今仍停留在早期農業時代。農夫付出大量勞力、缺乏合理報酬，偶遇天災一切都付諸流水，維持生計不易。
劉震鋐指出：「如今的農夫其實已與過往不同，例如政府推動小地主大佃農等政策，加上現今農村面臨人口老化、勞動力大幅降低等情況，再加上如今許多青農引進等級較高的農業機具輔助種植，內建科技界面和冷氣，與過往的種田環境已經截然不同。」
劉震鋐創造的「幸福良食」品牌，透過科技管理300公頃田區，種植黑豆玉米、小麥等雜糧作物。更堅持無毒的管理方式，讓土地得以永續。此外「幸福良食」更推動台南學甲的返鄉青農，與平均超過70歲農友組成「幸福千千歲」的計畫。「其中最大的契機點就是希望不管是老農還是青農，都真的可以在這裡留下來。」
起因是雖然農業投入看似容易，其實基礎門檻極高，因土地、技術及大型機具，皆需資本投入，少則數十萬，多則百萬，若非有原本務農的長輩支援，很難真正在仰賴農業長期生活。
「幸福良食」發現農村少見青農回鄉，加上台灣農業的高齡化加劇，因此「幸福良食」提出青銀共農的計畫，媒合年輕農夫與資深農夫契作，不僅可以經驗傳承，也能協助青農認識土地，老農也可在自己土地上安心養老。
吳詩涵坦承，自己過去完全不認識農村生態，嫁給農夫後，才發現台灣農地許多問題，例如農地破碎、不具生產規模，農夫的平均年齡幾乎都是屆齡退休的63歲，許多農夫更因收入不穩定，採取兼職方式耕作。
有更多老農因爲三七五減租的陰影，即使領休耕補助，也不願將農地讓租給對務農以興趣之青農。這也是「幸福良食」在創立時遇到的極大困境。
老農與青年攜手，翻轉農地經營生態
「幸福良食」在社會企業經營的模式下，開始與老農簽訂契作即地租合約。老農釋出土地後幸福良食接手進行耕作，從人力、肥料到機械，皆由幸福良食提供，產銷履歷申請等認證系統也一手操辦。
在作物收成後，更以高於市價的價格保證收購。加上結合行銷與推廣、銷售，老農逐漸願意與青農合作。
這被取名為「幸福千千歲」的計畫，看似完美，實行起來卻有許多波折。吳詩涵坦言：「一切都需要長期抗戰。」
多數老農習慣慣行農法（註：予農田施用化學農藥及肥料的栽植法稱作「慣行農法」（Conventional Agriculture，亦有人稱傳統農法），也許與青農帶給環境的永續土地理念相左，吳詩涵與劉震鋐因此同步展開「良食人才學院」，讓青農們向老農學習田間實作的經驗、育種改良、和大型農機操作，並透過課程與討論、聚會的形式，增近彼此了解。
吳詩涵舉例，從農產品向外銷售的方法或者農夫職業傷害的狀況，在學院裡邀請職能治療師、律師等專業人士。讓農夫不只懂得種田，也兼顧身體與行銷。達成老有所依、壯有所用的正向循環。
他們甚至也透過產學合作的方式，讓對第一線農事、雜糧有興趣的學生能到現場實習。在台南就讀大學、來自南非的實習生發現有這樣的機會，即使實習日期還沒到，就提前向劉震鋐提供事先報到的要求，劉震鋐也敞開大門的就讓他來。
學生表示：「在自己的國家沒有這樣的人情味，他很喜歡跟大家聚在一起努力，年輕人與老年人可以一起農事、一起吃午餐的生活。」
而中午時間，在幸福良食大廳裡，劉震鋐的媽媽更煮出一整桌的家常菜，員工們一起聚過來用餐。20幾歲實習生、30幾歲員工、60幾歲的媽媽，一整個客廳熱熱鬧鬧地聊天閒話家常，青銀共生的真實畫面，上演在客廳、在農事現場、在幸福良食日常生活的每一天出現。
這個2020年打造的「幸福千千歲」品牌，如今已經陸續獲得王品集團石二鍋、中華開發金控等大型企業的青睞，也屢屢獲獎。其中每一顆收成的黑豆，都是對品質的堅持與對人文、土地的關懷。
從一個完全不認識農村的「天龍人」，到挽起袖子加入農村。從一個只是想對自己土地故鄉共好、能夠生活下去的台南囝仔，劉震鋐與吳詩涵體驗在土地上的永續耕作，結合青農與老農，期許能透過社會創新的模式翻轉農村生態。離開城市來到農村生活，幸福良食的夢想很大也很遠，青銀共好的農村，有點先進、有點瘋狂，而吳詩涵和劉震鋐還要繼續在這塊土地上，靠自己的雙腳，持續走下去。
加入未來大人物的倡議活動，持續關注更多熱血青年的故事！
＊訂閱未來大人物電子報，讓他們的勇敢故事陪你前行
＊幫未來大人物Facebook按個讚
＊加入我們的Instagram
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
我們想讓你知道的是
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
收聽管道如下：
Apple Podcast ｜ https://pse.is/5fx44z
Spotify ｜ https://pse.is/5fx4bx
KKBOX｜ https://kkbox.fm/Ty0uk3
Google Podcast ｜ https://pse.is/5fx483
澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！