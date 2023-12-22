中國擬限制每日登入、首儲、連續儲值等獎勵，消息一出重挫遊戲股股價

（中央社）中國擬訂立管理辦法整頓當前火熱的網路遊戲，震驚中國網遊產業。業界人士分析，目前來看，仍處於徵求各方意見的階段，若果真落實將打擊遊戲產業，並影響業者的實際獲利。

第一財經今（22）日報導，中國國家新聞出版署網站發布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見，當中包括網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵；所有網路遊戲須設定用戶儲值限額。

意見稿一出，中國網遊產業股價大跌，以網易與騰訊為首的港股遊戲股股價，下午接近收盤分別重挫逾25%和12%；心動、中手遊、網龍、祖龍娛樂、嗶哩嗶哩，跌幅分別逾19%、16%、14%、13%、10%；IGG、創夢天地跌幅皆逾8%。

中國大陸股市的網遊類股午後開盤也大跌，三七互娛、遊族網絡、巨人網絡等10檔閃崩跌停。

報導指出，具體而論，研議中的網路遊戲管理辦法要禁止交易高價值道具。遊戲從業人士說：「目前有的遊戲一個道具十幾萬到上百萬都有，落實了這些都不行了。」

這項管理辦法也將研擬隨機抽取的規範，也就是網路遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時，應合理設置抽取次數、機率，不得誘導網路遊戲用戶過度消費。同時，應提供用戶虛擬道具兌換、使用網路遊戲幣直接購買等，其他獲得相同效能虛擬道具和增值服務的方式。

而研議中的辦法第4章關注「未成年保護」，主張應嚴格執行向未成年提供付費服務的限制性要求，合理限制不同年齡階段未成年人在使用服務的消費數額。

也就是說，一旦辦法正式生效，業者將不得提供不符未成年人民事行為能力的付費服務；不得向未成年人提供隨機抽取服務；網路遊戲直播不得出現未成年人打賞情況。

至於網路遊戲幣的使用範圍，研議中的辦法主張，將僅限於兌換自身提供的網路遊戲產品和服務，不得用於支付、購買實體或兌換其它單位的產品和服務；不得向用戶提供網路遊戲幣兌換法定貨幣的服務。

剛發布的「2023年中國遊戲產業報告」顯示，今年中國遊戲市場實際銷售收入將達人民幣（下同）3029億6400萬元（約新台幣1兆3219億元），成長370億8000萬元，年增13.95%，首次突破3000億。

中國今年遊戲用戶規模達6億6800萬人，較去年成長0.61%，創歷史新高，同時中國行動遊戲市場實際銷售收入2268億6000萬元，成長338億200萬元，較去年同期成長17.51%，也刷新紀錄。

同期發布的「2023中國遊戲產業未成年人保護進展報告」顯示，自2021年8月「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」發布以來，防遊戲沉迷的成效顯著，對未成年人遊戲時間限制的關注度下降7成，未成年人遊戲消費也維持下降趨勢。

上述報告的數據顯示，今年仍有15.41%的未成年人家長抓到孩子偷偷儲值，7成以上家長退款申請獲得處理，近4成退款申請全額退還。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範