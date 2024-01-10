【國際大人物】EP9｜習近平會不斷集中權力，可能是缺乏安全感？
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或許有人會覺得，習近平已經取消國家主席的任期限制，也打破了過去領導人的接班原則，為什麼還需要再通過一份歷史決議呢？其實根據BBC的報導，歷史決議讓習近平的地位，在黨史上也有了合法性，而這才是中共領導人最重要的合法性來源，遠比選舉或是憲法都還要重要。
文：陳韻安
說到習近平，有的人可能會想到他對維吾爾族的打壓，或是他在疫情期間的「清零」政策。但是在這些看起來強勢的行為之下，習近平真的是強勢的人嗎？還是有其他原因，影響了他過去10年來的種種政策，讓他逐漸變成世人眼中強勢領袖的形象呢？讓我們從習近平的過去，了解成長背景對他的影響。
曾因毛澤東文革受苦，習近平反而崇拜其領袖魅力
習近平出生在1953年的北京，他的父親習仲勳，是中華人民共和國的開國元老，也是共產黨中的核心人物。本來父親崇高的地位，應該要讓習近平的人生一帆風順，但是在他9歲的時候，父親被誣告有「反黨」的行為，因此被拉下台整肅、批鬥。不但習家被抄家，習近平也曾經被多次關起來審查。而在不久之後，中國開始了文化大革命，讓習近平的人生進入到最辛苦、卻也是對他影響最大的階段。
當時的中國共產黨主席毛澤東，曾經發起「上山下鄉」的運動，這個運動號召知識青年離開都市，到農村去鍛鍊自己，也幫助農村發展。不過到了文化大革命時期，知青的上山下鄉運動，又多了一層含義。
在文革時期，紅衛兵在各地進行打倒階級的鬥爭，讓那些身分是地主、富農、反革命分子、壞分子、等右派的「黑五類」，因為被貼上標籤，使得他們在一般生活、或升學都沒什麼出路。所以有很多「黑五類」的子女，都積極響應上山下鄉運動，為的就是表現自己願意接受改造，希望可以在政治上洗清自己。
在那個時候，習近平也加入了下鄉的行列，根據他自己在專訪裡的說法，他剛下鄉到延安的時候，只想著要逃離北京的文革，所以生活有點漫無目的。一開始，農村的勞動量讓習近平有點難以負擔，生活環境也遠遠不如都市，所以3個月後他就逃回北京了。
只不過回到北京，又要面對被管制的命運，無奈之下習近平只好再次回到延安，也認命的努力融入農村生活，這才有了後來他能背著重物走長途山路、「十里山路不換肩」的故事，並且讓他在農民當中贏得苦幹實幹的名聲。而這段農村生活，也讓習近平培養出簡樸、厭惡腐敗的性格。
不過就算下鄉這7年的時間，讓習近平蛻變成一個貼近人民的知青，但文革對他的家族和人生，畢竟造成不少傷害，那他又是怎麼看發動文革的毛澤東呢？
很有趣的是，習近平並沒有因此痛恨毛澤東，反而崇拜毛澤東的個人魅力和領袖風格，這其實跟時代背景有關。
文革時期是群眾對毛澤東的個人崇拜，達到最高點的時候，習近平雖然因為黑五類的身分，無法參與紅衛兵的行動，但是在時代的影響下，毛澤東思想對習近平的價值觀養成，還是扮演著相當重要的角色，甚至可能讓習近平的內心，開始嚮往強勢的領導風格。
雖然在下鄉的這段時間，身上黑五類的標籤讓習近平過得很不容易，但是艱苦的環境，讓他培養出過人的忍耐力和堅持的性格，也讓他對未來開始有了目標。
在那個時代，中國年輕人如果想要打造成功的人生，加入共產黨幾乎是唯一的選擇，於是當時的習近平非常積極地申請成為黨員，就算那時父親還沒有被平反，讓習近平的入黨申請遭到10幾次拒絕，也都不能打消他入黨的決心。
最後，在他的堅持之下，20歲的習近平成為了共產黨員，這個身分讓他後面的人生，有了向上升遷的可能。
用「中國夢」開始總理任期，習近平如何讓人民脫貧？
當習近平下鄉的生活告一段落、念完大學之後，他的父親也終於得到了平反，使他不會再被「黑五類」的標籤影響前途，不只如此，父親的身分和他下過農村的經歷，反而開始幫他的人生大大加分，從此，習近平逐漸走上中國的政治舞台。
根據一位習近平年輕時密友的訪談，他提到習近平很有野心，「從第一天就想著晉升中央」。不過習近平前進中央的方式，並不是留在北京想辦法擠進權力中心，而是先去到河北、福建、浙江、上海等省份，最後在2007年進入中央政治局，也就是黨的最高權力機構，並於2012年正式開始中共總書記的任期。
當時，剛上任的習近平，就提出了「中國夢」的藍圖，也就是實現中華民族的偉大復興，宣告要讓「國家富強、民族振興、人民幸福」：
我們的人民熱愛生活，期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境，期盼孩子們能成長得更好、工作得更好、生活得更好。人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。
習近平之所以會提出「中國夢」的藍圖，其實最重要的原因，是因為童年時期，他的父親不斷向子女強調革命事業的重要性。此外，因為經歷過文革時期，讓他和當時代的人，都培養出復興中國的使命感。
再加上在習近平剛上任時，中國內部貧富不均、官員貪腐等問題嚴重。於是習近平提出「中國夢」，就是希望能利用民族主義來凝聚國內民心、讓人民對未來有期待。
而要讓人民期待未來，最讓人有感的方式，就是解決中國國內貧富不均的問題。針對這個問題，習近平提出的一個關鍵目標，是讓「9899萬農村貧困人口全部脫貧」。
這個人數是用中國2012年的貧困標準線估算出來的，脫貧的目標是讓原先每人平均2300元人民幣的年收入，提高到4000人民幣，相當於讓每人每天都能擁有10.9元人民幣的收入，換算成台幣差不多等於47塊。
到了2021年的時候，習近平宣布該政策已經成功達成目標，讓9899萬貧困人口脫貧，創造了人間奇蹟。從數字上看，中國在消除貧窮的成果上似乎很突出，然而，從另外一個角度來看，中國對於貧困標準線的計算方式，其實低於世界銀行的國際貧窮標準（2022年為每天1.9美元，約新台幣59元）。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。