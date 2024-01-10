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2024/01/10,
國際

【國際大人物】EP9｜習近平會不斷集中權力，可能是缺乏安全感？

【國際大人物】EP9｜習近平會不斷集中權力，可能是缺乏安全感？
Photo Credit: TNL / 鄭宇軒

我們想讓你知道的是

或許有人會覺得，習近平已經取消國家主席的任期限制，也打破了過去領導人的接班原則，為什麼還需要再通過一份歷史決議呢？其實根據BBC的報導，歷史決議讓習近平的地位，在黨史上也有了合法性，而這才是中共領導人最重要的合法性來源，遠比選舉或是憲法都還要重要。

文：陳韻安

說到習近平，有的人可能會想到他對維吾爾族的打壓，或是他在疫情期間的「清零」政策。但是在這些看起來強勢的行為之下，習近平真的是強勢的人嗎？還是有其他原因，影響了他過去10年來的種種政策，讓他逐漸變成世人眼中強勢領袖的形象呢？讓我們從習近平的過去，了解成長背景對他的影響。

曾因毛澤東文革受苦，習近平反而崇拜其領袖魅力

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Photo Credit: GettyImages
習近平（左一）與父親（右一）

習近平出生在1953年的北京，他的父親習仲勳，是中華人民共和國的開國元老，也是共產黨中的核心人物。本來父親崇高的地位，應該要讓習近平的人生一帆風順，但是在他9歲的時候，父親被誣告有「反黨」的行為，因此被拉下台整肅、批鬥。不但習家被抄家，習近平也曾經被多次關起來審查。而在不久之後，中國開始了文化大革命，讓習近平的人生進入到最辛苦、卻也是對他影響最大的階段。

當時的中國共產黨主席毛澤東，曾經發起「上山下鄉」的運動，這個運動號召知識青年離開都市，到農村去鍛鍊自己，也幫助農村發展。不過到了文化大革命時期，知青的上山下鄉運動，又多了一層含義。

在文革時期，紅衛兵在各地進行打倒階級的鬥爭，讓那些身分是地主、富農、反革命分子、壞分子、等右派的「黑五類」，因為被貼上標籤，使得他們在一般生活、或升學都沒什麼出路。所以有很多「黑五類」的子女，都積極響應上山下鄉運動，為的就是表現自己願意接受改造，希望可以在政治上洗清自己

在那個時候，習近平也加入了下鄉的行列，根據他自己在專訪裡的說法，他剛下鄉到延安的時候，只想著要逃離北京的文革，所以生活有點漫無目的。一開始，農村的勞動量讓習近平有點難以負擔，生活環境也遠遠不如都市，所以3個月後他就逃回北京了。

只不過回到北京，又要面對被管制的命運，無奈之下習近平只好再次回到延安，也認命的努力融入農村生活，這才有了後來他能背著重物走長途山路、「十里山路不換肩」的故事，並且讓他在農民當中贏得苦幹實幹的名聲。而這段農村生活，也讓習近平培養出簡樸、厭惡腐敗的性格

不過就算下鄉這7年的時間，讓習近平蛻變成一個貼近人民的知青，但文革對他的家族和人生，畢竟造成不少傷害，那他又是怎麼看發動文革的毛澤東呢？

很有趣的是，習近平並沒有因此痛恨毛澤東，反而崇拜毛澤東的個人魅力和領袖風格，這其實跟時代背景有關。

文革時期是群眾對毛澤東的個人崇拜，達到最高點的時候，習近平雖然因為黑五類的身分，無法參與紅衛兵的行動，但是在時代的影響下，毛澤東思想對習近平的價值觀養成，還是扮演著相當重要的角色，甚至可能讓習近平的內心，開始嚮往強勢的領導風格。

雖然在下鄉的這段時間，身上黑五類的標籤讓習近平過得很不容易，但是艱苦的環境，讓他培養出過人的忍耐力和堅持的性格，也讓他對未來開始有了目標。

在那個時代，中國年輕人如果想要打造成功的人生，加入共產黨幾乎是唯一的選擇，於是當時的習近平非常積極地申請成為黨員，就算那時父親還沒有被平反，讓習近平的入黨申請遭到10幾次拒絕，也都不能打消他入黨的決心。

最後，在他的堅持之下，20歲的習近平成為了共產黨員，這個身分讓他後面的人生，有了向上升遷的可能。

用「中國夢」開始總理任期，習近平如何讓人民脫貧？

當習近平下鄉的生活告一段落、念完大學之後，他的父親也終於得到了平反，使他不會再被「黑五類」的標籤影響前途，不只如此，父親的身分和他下過農村的經歷，反而開始幫他的人生大大加分，從此，習近平逐漸走上中國的政治舞台。

根據一位習近平年輕時密友的訪談，他提到習近平很有野心，「從第一天就想著晉升中央」。不過習近平前進中央的方式，並不是留在北京想辦法擠進權力中心，而是先去到河北、福建、浙江、上海等省份，最後在2007年進入中央政治局，也就是黨的最高權力機構，並於2012年正式開始中共總書記的任期。

當時，剛上任的習近平，就提出了「中國夢」的藍圖，也就是實現中華民族的偉大復興，宣告要讓「國家富強、民族振興、人民幸福」：

我們的人民熱愛生活，期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境，期盼孩子們能成長得更好、工作得更好、生活得更好。人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。

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Photo Credit: GettyImages

習近平之所以會提出「中國夢」的藍圖，其實最重要的原因，是因為童年時期，他的父親不斷向子女強調革命事業的重要性。此外，因為經歷過文革時期，讓他和當時代的人，都培養出復興中國的使命感。

再加上在習近平剛上任時，中國內部貧富不均、官員貪腐等問題嚴重。於是習近平提出「中國夢」，就是希望能利用民族主義來凝聚國內民心、讓人民對未來有期待。

而要讓人民期待未來，最讓人有感的方式，就是解決中國國內貧富不均的問題。針對這個問題，習近平提出的一個關鍵目標，是讓「9899萬農村貧困人口全部脫貧」。

這個人數是用中國2012年的貧困標準線估算出來的，脫貧的目標是讓原先每人平均2300元人民幣的年收入，提高到4000人民幣，相當於讓每人每天都能擁有10.9元人民幣的收入，換算成台幣差不多等於47塊

到了2021年的時候，習近平宣布該政策已經成功達成目標，讓9899萬貧困人口脫貧，創造了人間奇蹟。從數字上看，中國在消除貧窮的成果上似乎很突出，然而，從另外一個角度來看，中國對於貧困標準線的計算方式，其實低於世界銀行的國際貧窮標準（2022年為每天1.9美元，約新台幣59元）。


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