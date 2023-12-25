看完Netflix首部原創印尼影集《香菸女孩》，你可能會好奇的5件事
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你看過印尼劇嗎？剛在Netflix上架的印尼影集《香菸女孩》，改編自Ratih Kumala的同名小說《Gadis Kretek》。在印尼文裡，Gadis是女孩，Kretek則是丁香菸。在印尼，多數人習慣抽的是以丁香與菸草製成的丁香菸，《香菸女孩》曾在Netflix全球非英語類電視排行榜前十內，作為Netflix首部原創印尼影集，成績十分亮眼。
文：彭政添
看完Netflix印尼影集《香菸女孩》的你，是不是也對劇中故事和印尼產生好奇？這篇文章會分享在看完這部劇後，你可能會好奇的幾件事，可以作為知識背景補充，讓你更理解印尼與《香菸女孩》劇情。
一、《香菸女孩》是真實存在的故事嗎？
看完《香菸女孩》，讓人不禁想問這個故事到底是不是真的？因為一切都太真實了！真的有正雅這個人嗎？是不是真實故事改編？
Ratih Kumala的靈感是來自她的家庭故事，她的祖父曾經營丁香菸工廠，但他在Ratih Kumala出生前就去世了。後來Ratih Kumala花了四年的時間研究菸草產業、採集相關資料，最後寫成了Gadis Kretek這本小說，故事靈感可能來自於真實世界人物，但情節跟現實世界並不完全相同，可以說取材自真實世界的作品。就像許多作品一樣，可能背後都有個故事原型，然後改編成影集作品。
二、劇中提到的M城真有其地？在哪裡？
《香菸女孩》雖然是虛構作品，但拍的真的很像真有其人、真有其事，劇裡面的一切都很真實，除了一件事，就是故事地點發生在「M城」（劇集和小說都是），不會有人真的相信現實世界中有個城市叫作「M」吧？那印尼是不是真的有M城這個地方？
答案是有的，根據Ratih Kumala的說法，M市是中爪哇馬格朗縣（Magelang）的一個分區－Muntilan。會以Muntilan作為故事背景，是因為Ratih Kumala的祖父曾在此經營菸草事業，雖然這裡的菸草產業不再發展，但Ratih Kumala對Muntilan此地的情感，讓它成了《香菸女孩》的故事背景。
至於為什麼不直說是Muntilan而要用M城代稱？Ratih Kumala表示只是好玩想要引起讀者好奇，讓大家猜猜看。
其實很多印尼人會覺得為什麼不是以Kudus（古突士）這個城市作為故事背景，因為在印尼Kudus又被稱作「丁香菸城」（Kota Kretek），是著名的香菸工業中心，當地甚至還有一座丁香菸博物館，也出現在《香菸女孩》劇中。對Ratih Kumala來說，Kudus是為了更深入瞭解丁香菸產業的中繼站，是研究之旅的一部分。
三、丁香菸和香菸有什麼不同？
一般我們認知的香菸是菸草和多種添加物製成的，而丁香菸則含有高比例的丁香（20-40%），混合獨門的調味汁製成香菸。丁香菸的製程更複雜，一種丁香菸可能使用多達30種不同的菸草，使用超過100種不同的成分和香精來打造獨一無二的味道。
事實上，印尼有非常高比例的吸菸人口，根據印尼官方統計數據顯示，2022年印尼有28.26%十五歲以上人口吸菸，單看男性吸煙人口比例更高達5成以上，而超過9成的吸菸者都是抽丁香菸（Kretek），使印尼成為香菸中獨特的市場。
四、1965年，印尼到底發生什麼事？
1965年在國際冷戰氛圍下，印尼國內左右勢力關係逐漸緊張，時任總統蘇卡諾越來越倚靠中國，國內共產勢力激化，反共武裝力量也集結起來，最終爆發了「九三〇事件」。
九三〇事件由總統警衛營長翁東中校發起，發動逮捕七名陸軍將領，但事件很快就被陸軍戰略後備司令部少將「蘇哈托」擺平，隨後蘇哈托掌權，展開血腥的反共清洗，印尼共產黨黨員遭逮捕和屠殺，過去社會積累的反共情緒一夕爆發，演變成全國的流血衝突，不僅是共產黨員，許多華人也受牽連，因為他們被認為和印共與中共有關聯，這場大屠殺持續到1966年，死亡人數沒有具體數字，學者普遍認為在50萬左右。
五、女主角是何方神聖？她在印尼很有名嗎？
看完《香菸女孩》，你很可能被女主角的演技和角色打動，飾演Dasiyah的印尼女演員是誰？她在印尼很有名嗎？印尼人是怎麼認識她的呢？
Dian Sastrowardoyo是《香菸女孩》中的女主角，光是這點，就足夠吸引印尼人來看這部劇了，因為她是印尼最知名的女演員之一。
出生於1982年的Dian，14歲就以模特兒身份出道，後來她因在電影《愛情怎麼了？》（Ada Apa Dengan Cinta，簡稱AADC）的演出而走紅。這部電影在印尼電影歷史上扮演很重要的角色，它標誌了印尼國家電影的復興，在市場上取得巨大的成功，是印尼人人都知道的電影代表作。《愛情怎麼了？》捧紅了男女主角，讓Dian的名字家喻戶曉，也讓她獲得印尼電影節（Festival Film Indonesia）最佳女主角，那時她才22歲。
後續，她持續接演了許多電影，也入圍許多印尼電影獎項，不過她比較少在小螢幕上出現，她的電視作品較少，這次她在Netflix影集《香菸女孩》飾演女主角，讓大家非常期待，而事實證明，Dian確實再度掀起旋風，甚至颳到全球。《香菸女孩》曾在Netflix全球非英語類電視排行榜前十內，橫掃阿根廷、智利、墨西哥、智利、墨西哥、羅馬尼亞和馬來西亞的Netflix排行榜，作為Netflix首部原創印尼影集，成績十分亮眼。
資料來源：
- Sang Novelis Gadis Kretek Terinspirasi Pabrik Kretek Kakeknya, Butuh Riset Empat Tahun
- Di Mana Letak Kota M yang Hits dalam Serial Gadis Kretek? : Okezone Travel
- Kretek - Wikipedia
- The Toll of Tobacco in Indonesia | Campaign for Tobacco-Free Kids (tobaccofreekids.org)
- 九三〇事件 - 維基百科
- 《印尼史──異中求同的海上神鷹》
- Dian Sastrowardoyo - Wikipedia
延伸閱讀：
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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