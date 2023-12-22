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2023/12/22,
軍事

海虎潛艦意外：湧浪過大導致安全索斷裂，國防部長邱國正南下致歉，全力搜救3名落水兵

海虎潛艦意外：湧浪過大導致安全索斷裂，國防部長邱國正南下致歉，全力搜救3名落水兵
國防部長邱國正22日赴高雄探視傷者，並向家屬與官兵致歉國軍照顧不周，提到會全力搜救3名落水官兵｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

海虎潛艦昨天值勤因瞬間湧浪過大6人落水，其中3人仍持續搜救中，獲救3人已後送國軍左營總醫院。海巡今天派遣3艦1艇搜救，國搜中心也派黑鷹、海豚直升機輪值搜救。國防部長邱國正今（22）日表示，軍方不夠照顧官兵，為此向傷者跟家屬致歉。

（中央社）海軍海虎潛艦昨天發生6官兵落水意外，3人獲救3人搜救中，另有4人在艦上受傷，其中2人已送醫。國防部長邱國正今（22）日表示，軍方不夠照顧官兵，為此向傷者跟家屬致歉。

海軍海虎潛艦昨天在小琉球附近海域值勤時，因現場湧浪過大，造成安全索撕裂，6名官兵落水。目前已有3名官兵獲救，3人仍失蹤持續搜救中；另有4名艦上人員也受傷，其中2人待潛艦靠岸後送醫。邱國正下午南下高雄國軍左營總醫院，探視5名受傷官兵。

邱國正接受媒體聯訪表示，海軍人員執行正常演訓是很辛苦的工作，尤其這2天風浪很大仍在值勤訓練，造成憾事要檢討，而不是責怪。剛剛關切5名受傷弟兄後，也和傷者表達除了在醫院治療，心理方面也希望能盡快平復。

邱國正說，軍中大家庭有問題，大家就一起克服。稍晚還有另外2名受傷的艦上人員被成功級艦艇救上岸，將靠岸送醫治療，7名傷者傷勢狀況目前都在掌握當中，後續也會盡力搜救失蹤人員。海虎潛艦意外造成社會關切，對此也表達歉意。對傷者和家人來說，軍方照顧官兵做得不夠，會繼續努力。

邱國正也提到，由於潛艦艙內「救命浮標」疑受湧浪影響打開，導致浮標漂出，艦長經考量可能影響之後航行，才上浮並派遣官兵登上甲板搶修。

邱國正表示，昨天據悉已達到8級浪，但潛艦潛到水下後海底湧浪不會跟海面上一樣大，所以一樣執行演訓工作。也特別強調安全索並沒有斷裂，而是變形導致安全扣環鬆脫，未來會列入改善事項。

他也強調，已要求軍方針對整起事故及外界疑問說明，將釐清相關經過、問題後進一步提出改進及強化作為，軍方絕對會坦然面對，找到問題，一步步改進，並作為以後訓練教範。

海軍：湧浪過大、安全索撕裂導致人員落水

海虎潛艦昨天發生6名官兵落水意外，3人仍持續搜救中。海軍今天表示，初步調查，海虎軍艦登甲板人員均依規定穿著救生衣，佩掛安全索，但現場湧浪過大，造成安全索撕裂，致人員落水。

海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，海虎軍艦已於今天清晨5時37分返港，6時前將受傷人員全數送抵醫院診治，目前意識清楚，生命跡象穩定，迄上午10時30分止，落水3員仍持續搜救中。

艦指部表示，持續把握黃金救援時間，由海軍及友軍水面、空中兵力持續搜救，不放棄任何機會。

三人獲救送國軍左營總醫院、三人落海仍在搜救

海虎潛艦昨天值勤因瞬間湧浪過大6人落水，其中3人仍持續搜救中，獲救3人已後送國軍左營總醫院。海巡今天派遣3艦1艇搜救，國搜中心也派黑鷹、海豚直升機輪值搜救。

海巡署艦隊分署昨天獲報後就派遣艦艇加入搜救，今天出動3艦1艇加入海軍搜救計畫，包含台南艦、旗津艦、巡護7號、高雄隊10075艇，並由海軍統籌調度。詳細搜救進度統一由海軍對外發言。

此外，國家搜救指揮中心上午也輪值派出海豚、黑鷹直升機起飛，前往事發地協尋落海官兵，目前最新進度為10時由黑鷹執行搜救任務，後續將再安排機種輪替加入搜尋。

目前已經獲救的陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官清晨由海軍船艦後送至國軍左營總醫院觀察治療，另3名失蹤者搜救行動持續中。

海軍艦隊指揮部所轄256戰隊海虎潛艦昨天執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水（均穿著救生衣），此艦即實施人員救生及緊急處置。

海軍艦指部事發後立即成立緊急應變中心，並指派S-70C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救。目前林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。

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責任編輯：王昱晴
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