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2023/12/25,
環境

嘉義梅山清潔隊養「黑水虻」，每天去化200公斤廚餘

嘉義梅山清潔隊養「黑水虻」，每天去化200公斤廚餘
為接軌聯合國永續發展目標（SDGs），嘉義縣政府 112年補助梅山鄉清潔隊利用黑水虻養殖去化廚餘設 施，每日可吃掉200公斤廚餘。中央社記者蔡智明攝 112年12月24日

我們想讓你知道的是

梅山鄉清潔隊長劉瑞欽指出，黑水虻生長週期約28至35天，在幼蟲時期能大量吃掉廚餘，消化後排出的虻糞富含有機質，是很好的天然有機肥料，長大的蟲體還可以直接餵雞、餵魚，加工處理後能做水產養殖高蛋白粉使用，從幼蟲到成蟲再孵化過程都呈現友善循環。

（中央社）嘉縣府112年補助梅山鄉清潔隊利用黑水虻養殖去化廚餘設施，每天可吃掉200公斤廚餘，縣長翁章梁24日視察養殖情形表示，黑水虻是自然界中僅次於蜜蜂、對人類有益的昆蟲。

翁章梁與梅山鄉長林俊謀、環保局長張輝川等人，24日到梅山鄉清潔隊視察黑水虻養殖情形，翁章梁對梅山鄉公所願意帶頭參與環保局黑水虻自動處理設施示範計畫、在地自主處理廚餘予以肯定。

梅山鄉清潔隊長劉瑞欽簡報說，梅山鄉每天約產生300公斤廚餘，過去廚餘靠自然腐爛轉成有機堆肥需3至6個月，且碳排放高；而現在黑水虻每天能吃掉近200公斤廚餘，生產過程碳排放量低。

劉瑞欽指出，黑水虻生長週期約28至35天，在幼蟲時期能大量吃掉廚餘，消化後排出的虻糞富含有機質，是很好的天然有機肥料，長大的蟲體還可以直接餵雞、餵魚，加工處理後能做水產養殖高蛋白粉使用，從幼蟲到成蟲再孵化過程都呈現友善循環。

翁章梁表示，黑水虻除了能去化廚餘，虻糞富含有機質可做有機堆肥，虻體也能飼養家禽、水產養殖，還能提煉蟲油製成化妝品，是自然界中僅次於蜜蜂，對人類有益的昆蟲。

張輝川表示，嘉義縣為接軌聯合國永續發展目標（SDGs），推動黑水虻去化廚餘，藉由黑水虻特性，生命週期各個階段都可利用，幾近零廢棄，也不會產生太多碳排放量，符合淨零碳排及資源永續循環再利用國際趨勢。

翁章梁視察黑水虻養殖情形
Photo Credit: 中央社
嘉義縣長翁章梁（圖）24日到梅山鄉清潔隊視察黑水虻養殖情形，他手捧黑水虻幼蟲表示，虻糞富含有機質可做有機堆肥，虻體也能飼養家禽、水產養殖，還可提煉蟲油製成化妝品，黑水虻是對人類有益的昆蟲。中央社記者蔡智明攝 112年12月24日
嘉縣梅山清潔隊養黑水虻去化廚餘（2）
Photo Credit: 中央社
嘉義縣梅山鄉清潔隊黑水虻養殖去化廚餘設施，每日可去化約200公斤廚餘，生產過程碳排放量低，鄉公所24日指出，黑水虻從幼蟲到成蟲再孵化過程皆呈現友善循環。中央社記者蔡智明攝 112年12月24日

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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